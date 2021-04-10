LG в Казахстане 24 года

В 1997 году LG Electronics вышла на казахстанский рынок. Уже 24 года компания успешно работает для каждого из вас. Сегодня в стране представлена не только бытовая техника и электроника, а также профессиональные дисплеи и медиабилборды, решения для отопления вентиляции и кондиционирования воздуха.

LG – один из крупнейших производителей потребительской электроники и бытовой техники в мире. В компании работает более 75 000 сотрудников в 142 офисах по всему миру, включая штаб-квартиру в Сеуле. Мы растем и развиваемся вместе с нашими клиентами, следуя девизу Life’s Good, потому что LG это:

Новаторство. Компания начинала свою деятельность с производства транзисторных радиоприемников – первый в Южной Корее был выпущен в 1959 году. А в 2012 LG представила первый в мире ULTRA HD телевизор 84 диагонали.

Безупречное качество. Вся продукция, производимая на заводах LG, подлежит строгому контролю качества и соответствует всем применимым стандартам. В 2006 и 2012 годах компания получала премию Президента Республики Казахстан «Алтын сапа», которая присуждается за достижения в области качества.

А в 2014 году Национальная Лига потребителей Республики Казахстан присвоила LG Народный знак качества «Безупречно», являющийся символом добротных товаров и услуг, реализуемых на территории Казахстана.

Инновации. Мы постоянно совершенствуем продукты с учетом быстро меняющихся условий современного мира. В сентябре 2021 года LG NOVA (инновационный центр компании в Кремниевой долине) объявил конкурс стартапов «Миссия будущего» для привлечения в LG внешних инноваций и бизнес-идей, которые помогут компании в достижении глобальной цели – повысить качество жизни.

Высокий уровень сервиса. В наших официальных и партнерских сервисных центрах по всему Казахстану работают настоящие профессионалы. С их помощью техника прослужит максимально долго. В случае возникновения любых вопросов, связанных с техникой LG, клиенты могут просто позвонить в службу сервисной поддержки c мобильного телефона по номеру 2255, и мастер приедет в заранее оговоренное время.

Надежность. Компания LG предоставляет гарантию 1 год на все товары и 10 лет на определенные узлы и агрегаты (например, компрессоры холодильников и моторы стиральных машин).

Успех. Продукты LG не раз получали высокие оценки профессионалов в области дизайна и технологий, становясь обладателями престижных наград. В 2021 году компания была удостоена рекордного количества наград на первой полностью цифровой выставке CES 2021, получив в общей сложности 190 наград, большая часть которых седьмой год подряд присуждается телевизорам LG OLED.

Также компания была удостоена 31 награды Red Dot Award, которая считается одной из самых авторитетных премий в индустрии дизайна. А в сентябре 2021 года LG победила в 10 номинациях International Design Excellence Awards (IDEA) 2021.

Экологичность. LG заботится об окружающей среде. Для сокращения использования природных ресурсов в продуктах компании применяются переработанные материалы. К 2030 году компания намерена на 50% снизить выбросы углерода на этапе производства, а к 2050 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Ежегодно LG увеличивает целевой объем утилизации электронных отходов – в 2006 году было вывезено 4,5 миллиона тонн, а уже к 2030 году эта цифра будет составлять более 8 миллионов тонн. На данный момент компания реализует инициативы по утилизации и переработке электронных отходов в 52 странах мира.

Забота о здоровье. Приоритетом в работе бренда был и остается потребитель и забота о нем. В каждой стране LG успешно проводит различные социальные проекты в рамках кампании LG Care, нацеленные на защиту здоровья населения. Первой для компании масштабной программой в Казахстане стала инициатива «Здоровая Азия с LG»: в течение 5 лет автобусы с медицинским оборудованием и командой врачей ездили по самым отдаленным регионам Казахстана, благодаря этой инициативе более 62 000 женщин смогли пройти бесплатное обследование на рак молочной железы.

Еще одним важным социальным проектом стали активности в поддержку донорства крови: дни донора, донорские марафоны «Протяни руку помощи» и «Эстафета жизни», которые регулярно проводились более 5 лет. С их помощью нам удалось привлечь внимание к проблеме нехватки крови и увеличить число добровольных доноров в Казахстане.

Культурный маркетинг и поддержка талантов. Компания поддерживает талантливую молодежь во всем мире. В Казахстане LG спонсировала интеллектуальное шоу «Лидер ХХI века» и Республиканский академический конкурс-фестиваль Prima Nota Fest (2019) под руководством Зарины Алтынбаевой, который нацелен на выявление юных одаренных музыкантов.

Также компания является организатором международного проекта Global IT Challenge для молодежи с особыми потребностями, направленный на создание условий в поддержку талантливых ребят в сфере IT. В 2019 году победителями стали два казахстанских участника – они были признаны лучшими среди 300 конкурсантов из 20 стран мира.

Кроме того, в 2021 года компания подарила театру оперы и балеты имени Абая OLED и UHD-телевизоры последнего поколения. Теперь, ожидая в фойе, гости смогут смотреть видеоанонсы ближайших постановок, а также глубже погружаться в смысл происходящего на сцене с помощью четырех телевизоров широкого формата, установленных в зале, которые будут воспроизводить в виде субтитров реплики актеров на казахском, русском и английском языках.

Что же касается глобальных инициатив, то совсем недавно талантливым музыкантам из разных стран LG предоставила уникальную возможность поработать с известным исполнителем и продюсером Чарли Путом в рамках проекта Life’s Good Music. Участникам предлагалось создать оригинальное музыкальное сопровождение к песне Life’s Good 2021 года или перепеть ее. Победители конкурса получили телевизоры OLED и другие продукты бренда, а также возможность доработать и спеть свой вариант песни с самим Путом. О том, как создавался музыкальный шедевр, можно узнать здесь.

Вдохновение. 19 сентября в Казахстане отмечают день матери. В честь праздника компания LG запустила в социальных сетях конкурс, в рамках которого каждый мог написать оригинальное поздравление своей маме. В поддержку конкурса и для вдохновения всех казахстанских матерей LG подготовила серию интервью «Баланс между карьерой и семьей: Советы от успешных женщин Казахстана» с четырехкратной чемпионкой мира по макияжу, основателем Академии макияжа и собственного косметического бренда Викторией Станевич, дизайнером украшений Асем Нурсеитовой, создателем бренда ювелирных украшений Brosh Jewellery Ольгой Ким и телеведущей Лайлой Султанкызы. Героини поделились своими историями и рассказали, как совмещать материнство и карьеру. Полную версию интервью с участницами можете посмотреть в IGTV: Виктория Станевич, Асем Нурсеитова, Ольга Ким.

Создавая каждый продукт, компания LG заботится о том, чтобы жизнь наших клиентов становилась лучше. Мы благодарим казахстанских потребителей за выбор и доверие!