Вдохновляющие идеи для перепланировки вашего дома с помощью современной техники LG

Наши представления о домашнем комфорте меняются так же стремительно, как и окружающие нас технологии. Приобретая новую бытовую технику и электронику, мы все чаще переосмысливаем свое отношение к дизайну, и вместе с новыми полезными функциями хотим видеть в своем доме более удобные, эргономичные и привлекательные решения.

Новейшие линейки продукции LG отлично подходят для концептуального превращения привычного жилища в современный умный дом, где новейшие технологии органично интегрированы в современный минималистичный дизайн, позволяя обеспечить максимальные удобства и комфорт в повседневной жизни.



Сегодня мы рассмотрим несколько примеров современного подхода к оформлению своего дома, где неординарные элементы дизайна устройств LG выделяют и подчеркивают ваше жизненное пространство, а не загромождают его, при этом функциональная составляющая домашней техники адаптируется под пользователя в соответствии с его вкусами и образом жизни.



Гостиная



Времена огромных громоздких телевизоров в гостиной остались далеко позади. Им на смену пришли тонкие модели с потрясающей передачей цветов и впечатляющим внешним видом.



Ультратонкий телевизор LG G2 Gallery Edition (OLED65G2RLA) из линейки новейших моделей OLED evo 2022 года может стать практически одним целым со стеной, превращаясь в выключенном состоянии в изящную рамку для демонстрируемых произведений искусства, или стать самостоятельным арт-объектом1 в домашнем оформлении с подставкой Gallery2.







Особенностью телевизоров LG серии G2 является использование новой технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED evo, которая в сочетании с мощным интеллектуальным процессором LG α (Alpha) 9 пятого поколения и технологией Brightness BoosterTM3 обеспечивает более высокую яркость реалистичного изображения с отличной четкостью и детализацией, обеспечивая до 30%4больше яркости по сравнению с обычными телевизорами OLED.



Абсолютно новая технология динамической разметки тонов Dynamic Tone Mapping Pro™ анализирует 5000 блоков изображения по всему экрану, позволяет добиться более качественного изображения как в контурах, так и в мельчайших деталях, и обеспечить более яркий режим HDR. В дополнение, процессор α9 Gen 5 преобразует стереозвук в виртуальный 7.1.2-канальный звук для лучшего погружения в драматизм художественной сцены, а поддержка технологии Dolby Vision IQ™ с функцией Precision Detail выводит реализм происходящего на экране на новый впечатляющий уровень.



Благодаря поддержке домашней экосистемы ThinQ™ и webOS™, LG OLED evo С2 подскажет, что посмотреть вечером на основе рекомендаций по вашим предпочтениям. Учесть вкусы всех домашних поможет создание персональных профилей, с помощью которых можно быстро вернуться к просмотру сериала, узнать погоду или прочесть новости мира и спорта5.



Любители динамичных игр оценят LG OLED evo С2 за то, что это один из первых на рынке телевизоров, который полноценно поддерживает технологию Dolby Vision Gaming 4K с частотой 120 Гц для плавного и реалистичного геймплея. С учетом времени отклика всего 1 мс, совместимости с технологиями NVIDIA G-Sync™ и AMD FreeSync Premium™, а также благодаря поддержке адаптивной синхронизации (Variable Refresh Rate, VRR), даже сверхбыстрые действия на экране выглядят четкими и плавными.



Кухня



Кухня – одно из самых важных помещений в нашем доме. Здесь крайне важно соблюдение баланса между рациональным использованием пространства для хранения продуктов и приготовления пищи, оформлением интерьера, подчеркивающим зрительные, обонятельные и вкусовые аспекты, а также созданием душевной атмосферы для уютного времяпровождения с друзьями и близкими.



Холодильник – как один из наиболее часто используемых приборов в любом доме, всегда остается центральным элементом кухни. Современные холодильники LG – такие как, например, многодверный LG InstaView Door-In-Door™ GC-X257CAEC , успешно разрушают стереотипы унылой однообразной техники для кухни, наглядно демонстрируя баланс продуманных технологий и свободы творчества для вашего персонализированного и неповторимого образа жизни.







Впечатляющий внешний вид холодильника сочетается с инверторным линейным компрессором LG, который экономит до 32%6 электроэнергии за счет эффективной работы и конструктивных особенностей.



LG GC-X257CAEC превосходно сочетает в себе минимализм и практичность. Холодильник позволяет оценить запасы продуктов без открытия дверцы – достаточно постучать по ней, чтобы она стала прозрачной. Обновленная система InstaView™ теперь позволяет увидеть на 23%7 больше, а потери холодного воздуха сокращаются на 41%8 по сравнению с холодильниками без этой технологии.



Список современных технологий заботы о сохранности продуктов включает технологию LinearCooling™ для уменьшения колебаний температуры9, Hygiene Fresh+™ для уничтожения до 99,9% бактерий10, специальное отделение FRESHBalancer™ для хранения продуктов с оптимальной влажностью, а также удобную складную полку с двумя этапами сложения для крупных и габаритных продуктов.



LG GC-X257CAEC поддерживает технологию умного дома ThinQ™11, которая позволит вам управлять функциями вашего холодильника через смартфон даже за пределами дома. Уведомление, отправленное холодильником на ваш смартфон, позволит вовремя отреагировать на утечку воздуха при неплотно закрытой дверце. Приложение ThinQ™ также проинформирует вас о количестве энергии, понадобившейся холодильнику в прошедшем месяце.



Домашняя прачечная



Для современных квартир, где ванная комната одновременно служит домашней прачечной, LG создала стильную интегрированную систему LG WashTower® W1S1CVKK2HM в виде единого вертикального блока, который берет на себя все хлопоты по стирке и сушке белья и при этом занимает минимум места, высвобождая пространство для размещения раковины, полок и других полезных аксессуаров.



Изысканный минималистичный дизайн LG WashTower™ придаст настоящий шарм вашей ванной комнате. Бесшовный плоский корпус с ультрасовременной эстетикой, дверцы из закаленного стекла с высокой устойчивостью к царапинам – все это превосходно сочетается с декором большинства пространств и стилей оформления.







Центральная панель управления расположена на комфортной высоте, легко доступна и очень удобна в использовании, при этом на панель вынесены часто используемые программы, а дополнительные режимы можно выбрать в мобильном приложении ThinQ™ на смартфоне.



Помимо эстетического удовольствия, LG WashTower® приносит в ваш дом избавление от традиционных прачечных хлопот. Так, технология AI DD™ с искусственным интеллектом берет на себя выбор идеальных параметров цикла стирки после автоматического определения веса и мягкости ткани каждой загрузки12. Технология TurboWash™ 360° максимально эффективно распыляет воду и моющие средства для лучшего результата при быстрой стирке с меньшим повреждением одежды.



Сушильная машина LG WashTower® с технологией двойного инверторного компрессора LG DUAL Inverter Heat Pump™ снижает потребление энергии за счет низкой температуры в течение всего цикла сушки.



Кроме этого, функция LG Smart Pairing™ обеспечивает компонентам LG WashTower® обмениваться информацией о настройках цикла стирки и сушки в режиме реального времени. Это помогает запустить предварительный нагрев сушилки еще во время стирки, а также позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления13.



Домашний гардероб



Умный паровой шкаф LG Styler S3WER для сохранения ваших самых дорогих элементов одежды в чистоте, свежести и готовности к выходу обладает строгим универсальным дизайном, который легко вписывается в любой домашний интерьер и обеспечивает яркое впечатление от вашей гардеробной.



LG Styler полностью автономен, потому что работает без подключения к водопроводу. Разместить его можно именно там, где, на ваш вкус, ему место – у входной двери, в спальне или в любом уголке гостиной.







Для начала работы достаточно развесить вещи внутри стайлера, выбрать нужный режим и оставить одежду на заданное время. С помощью пара, глубоко проникающего в ткани одежды, плавно двигающихся вешалок и мягких вибраций с частотой примерно 180 раз в минуту, стайлер аккуратно расправляет складки в процессе обработки паром без использования утюга.



Паровая технология True Steam™ эффективно и деликатно справляется с устранением запахов табака, пота или еды, а также удаляет до 99,9%14 опасных вирусов, бытовых аллергенов и бактерий. Пар при этом на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок.



Бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре займет минимум времени, при этом специальный пресс для брюк, расположенный на дверце, поможет быстро восстановить стрелки, удалив при этом лишние складки.



Широкий выбор режимов работы позволяет настроить ваш стайлер на различные жизненные ситуации. В нем можно освежить пиджак, рубашку или брюки, а когда нужно срочно переодеться – например, сменить рабочий стиль на вечерний наряд, поможет режим Refresh, который всего за 20 минут избавит вашу одежду от складок и запахов.



Режим специального ухода LG Styler справится с мехом, кожей, шерстью, деликатными и другими тканями. Для загрузки новых циклов достаточно воспользоваться технологией Tag On – просто скачайте необходимый режим на смартфон и нажмите метку, чтобы перенести его на устройство.



Как видите, некоторые компоненты умного дома LG даже сегодня все еще кажутся слишком футуристическими, и порой очень сложно поверить в то, что каждое из этих устройств уже доступно в рознице.



Остается лишь принять простой непреложный факт – будущее уже наступило, и только мы способны определить и выбрать для себя свой новый жизненный уровень.