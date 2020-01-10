Жизнь прекрасна, когда будущее поколение воодушевлено

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Примите участие в конкурсе и получите шанс выиграть наушники LG TONE Free
Короткометражный фильм LG Life’s Good, который стартует сегодня на канале LG Electronics Almaty Kazakhstan на YouTube, объединяет в себе два ключевых элемента для современного молодого поколения – сотрудничество и творчество. Фильм «Жизнь прекрасна» - результат тесного сотрудничества LG с 17-летним режиссером Амелией Конвей и другими молодыми, и уже имеющими влияние в обществе людьми, чьи устремления столь же многогранны и сильны, как и их личности. Они изображены в своих стихиях, каждый увлечен своим делом или хобби, такими как фотография, музыка, катание на коньках и сохранение окружающей среды. Фильм демонстрирует готовность молодого поколения усердно работать во благо значимых целей и демонстрирует истинную стойкость и творческий потенциал без страха перед любыми преградами.
«Послание этого фильма и запускаемой кампании находит отклик у меня, особенно сегодня, когда людям нужно помнить, что действительно важно в жизни и что делает ее значимой», - сказала режиссер Амалия Конвей. «Я принадлежу к поколению, которое творчески независимо и признание нашей индивидуальности и различий невероятно ценно для меня и моих сверстников».
Конкурс
В рамках проекта с 6 по 26 октября 2020 года проводится конкурс. Примите участие и получите возможность выиграть инновационные наушники LG TONE Free, созданные совместно с компанией Meridian. Беспроводные наушники отличаются безупречным качеством воспроизведения и реалистичным звучанием благодаря технологиям Meridian Audio. Модель HBS-FN6 выпускается с футляром UVnano, способным удалять бактерии и микробы на наушниках, пока они заряжаются. Для того чтобы участвовать нужно:
1.Записать креативное видео длительностью до 1 минуты и рассказать в нем о том, что вдохновляет и мотивирует вас.
2. Опубликовать это видео на своей странице в Instagram.
3.Подписаться на страницу @lg_electronics_kz в Инстаграм и отметить ее в своём посте.
4.Поставить под постом хештег #LifeIsGoodKAZ
29 октября 2020 года с помощью сайта random.org методом случайной генерации чисел будут выбраны 5 победителей из общего списка участников, а авторы 5 самых интересных видео историй, по мнению команды LG, также получат новые наушники LG TONE Free.
Важно!
1.Ваш профиль должен быть открытым на весь период проведения конкурса.
2.Ваш профиль должен быть личной страницей, а возраст не меньше 14 лет.
3.Конкурс проводится только для подписчиков в Республике Казахстан.
4.С 1 аккаунта допускается только 1 публикация.
5.На видео обязательно должен присутствовать сам автор. Длительностьвидео не должна превышать 60 секунд.
В случае несоответствия вышеуказанным условиям, аккаунт не будет включен в список участников.
Принимая участие в настоящем конкурсе и предоставляя любую информацию, Вы даете свое согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, включая передачу третьим лицам, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
Права на изображения и видеоизображения принадлежат LG Electronics и могут быть использованы в маркетинговых целях. LG Electronics оставляет за собой право публиковать и использовать фотоматериалы участников, как и фотоизображения самих участников, в прессе и других информационных материалах, без письменного согласия и уведомления их владельца.
Желаем всем вдохновения и удачи!