Мифы и факты о сушильных машинах

Сушильные машины давно стали незаменимыми помощниками в быту, дополняя процесс стирки и сушки. Однако вокруг этих устройств сложилось немало мифов, которые порой мешают принять решение о покупке. В этой статье мы разберём самые распространённые заблуждения и расскажем, какие из них давно были разоблачены, используя в качестве примера современную сушильную машину LG DC90V9V9WN.

Миф 1. Сушильные машины портят одежду

Многие считают, что частая сушка в машине приводит к усадке тканей и быстрому износу вещей. Однако современные модели, такие как LG DC90V9V9WN, оснащены тепловым насосом и бережными режимами сушки, которые адаптируются под тип ткани. Например, технология Dual Inverter Heat Pump™ регулирует температуру и снижает механическое воздействие на одежду, что помогает сохранить её форму и качество.

Миф 2. Они потребляют слишком много электроэнергии

Это утверждение было актуально для старых моделей с ТЭН-нагревателями. Однако современные сушильные машины, особенно с инверторным двигателем и с тепловым насосом, значительно энергоэффективнее. Например, LG DC90V9V9WN имеет класс энергоэффективности A+++, что позволяет экономить электричество и снижать счета за коммунальные услуги.

Миф 3. Вещи после сушки сильно мнутся

Мятая одежда после сушки — это проблема неправильного выбора режима или перегруженного барабана. В модели LG DC90V9V9WN технология сушки тепловым насосом при низких температурах поддерживает оптимальные условия сушки, предотвращая усадку тканей.

Миф 4. Сушильные машины занимают слишком много места

Существует два варианта размещения сушильных машин: отдельно и с установкой на стиральную машину в колонну с помощью специального крепления. Благодаря этому даже в небольшой квартире можно легко организовать удобное пространство для стирки и сушки.

Миф 5. Они требуют подключения к вентиляции

Существуют вентиляционные и конденсационные сушильные машины. Современные модели, включая LG DC90V9V9WN, являются конденсационными, что значит, что они не требуют специального воздуховода — достаточно обычной розетки.

Миф 6. Вещи не будут пахнуть свежестью после сушки

Современные сушильные машины обеспечивают циркуляцию свежего воздуха и эффективно удаляют запахи, а также обладают функцией освежения одежды без стирки.

Миф 7. Они сложны в обслуживании

Современные модели требуют минимального ухода. В LG DC90V9V9WN есть автоматическая очистка конденсатора, которая обеспечивает высокую эффективность сушки, а также удобный фильтр для сбора ворса, который легко чистить.

Сушильные машины — это удобное, безопасное и экономичное решение для современного дома. Технологии сделали их бережными к одежде, энергоэффективными и простыми в использовании. Если вы сомневаетесь в необходимости такой техники, стоит взглянуть на реальные преимущества, которые даёт, например, LG DC90V9V9WN: бережная сушка, экономия времени и пространства, удобство в обслуживании и снижение энергопотребления.

Теперь, когда мифы развеяны, остаётся только одно — оценить все плюсы сушильной машины в своём доме!

Откройте для себя сушильные машины LG в интернет-магазине, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.

[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.