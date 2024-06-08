Сколько электроэнергии потребляет холодильник?

Вопрос энергопотребления бытовой техники, в частности холодильников, является важным для любого домашнего хозяйства. Понимание того, сколько электроэнергии расходует холодильник, может помочь в оптимизации расходов на электричество и в выборе более энергоэффективных моделей. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты, связанные с потреблением электричества холодильниками, и предложим способы снижения энергозатрат при их эксплуатации.





Потребление электроэнергии холодильником

Чтобы определить, сколько потребляет холодильник, важно учитывать его мощность и продолжительность работы. Мощность холодильника измеряется в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт) и указывает на количество энергии, потребляемой устройством за единицу времени. Мощность холодильника можно узнать из его технических характеристик. Для определения потребления электроэнергии в сутки необходимо умножить мощность на количество часов работы. Таким образом, потребление холодильника измеряется в киловатт-часах (кВт*ч). Например, холодильник LG-B509SESM потребляет 275 кВт*ч в год при том, что среднестатистический бытовой холодильник расходует от 400 до 800 кВт*ч за тот же период.

Как сэкономить на электропотреблении?

Энергопотребление бытовых холодильников зависит от нескольких факторов: их размера, типа компрессора, класса энергоэффективности, частоты открытия дверцы и температуры окружающей среды. Рассмотрим два главных фактора, на которые стоит обратить особое внимание при выборе холодильника, – тип компрессора и класс энергоэффективности.





Тип компрессора

Выбор компрессора играет ключевую роль в энергоэффективности холодильника. Чаще всего встречаются поршневой, ротационный, спиральный и инверторный компрессоры. Самыми современными и производительными считаются инверторные компрессоры, которые регулируют скорость работы в зависимости от нагрузки, снижая энергопотребление и уровень шума.

Компания LG первой разработала и внедрила инверторные компрессоры Smart Inverter в свои холодильники, установив высокие стандарты в индустрии. Данные агрегаты не просто экономны в потреблении электричества, срок их службы более долгий благодаря плавной работе компрессора. Например, на холодильники LG, такие как модель LG GC-509SESM , предоставляется 10 лет гарантии на инверторный компрессор. Также стоит отметить линейные инверторные компрессоры Inverter Linear Compressor от LG, которые повышают энергоэффективность холодильника на 32% по сравнению с обычными компрессорами, а также сохраняют свежесть продуктов до 7 дней благодаря минимизации трения и износа деталей. Линейные инверторные компрессоры Вы можете встретить в таких холодильниках, как в LG Objet GR-X24FQEKM .

Энергоэффективность холодильных устройств

Существует стандартная буквенная классификация энергопотребления – от A до G, где A обозначает наиболее экономичные модели, а G – самые энергоемкие. Холодильники класса A потребляют около 55% энергии от средних показателей, в то время как модели класса G превышают эти показатели на 150%.

Также существуют более энергоэффективные модели, классифицируемые от A+ до A+++, которые чаще всего встречаются в моделях холодильников LG. Например, класс эффективности холодильника LG GR-H802HMHL – А++, что позволяет экономить до 33% электроэнергии.

Способы снижения энергозатрат при эксплуатации холодильника

Существует несколько способов оптимизации энергопотребления в холодильниках:

1. Регулярная очистка конденсатора: накопление пыли на конденсаторе снижает эффективность работы холодильника, поэтому превентивные меры по его чистке помогут балансировать уровень нагрузки.

2. Установка оптимальной температуры: рекомендуется поддерживать температуру в холодильнике на уровне 3-5 °C, а в морозильной камере -18 °C.

3. Правильное расположение: холодильник не должен стоять вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

4. Минимизация времени открытия дверцы: чем реже и на меньшее время открывается дверца, тем меньше энергии расходует компрессор на восстановление температуры.



В заключение отметим, что энергопотребление зависит от множества факторов, однако выбор энергоэффективной модели холодильника и его правильная эксплуатация помогут значительно снизить расходы на электричество. Выбрать подходящий холодильник Вы можете в интернет-магазине LG , где доступны различные варианты оплаты, включая карты, Kaspi QR и Apple Pay, а также рассрочку до 24 месяцев без переплаты и оплату наличными при получении товара. Став участником Клуба LG , Вы получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку1 некоторых моделей.