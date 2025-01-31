Стиральные машины с функцией пара: как это улучшает качество стирки

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Современные технологии в бытовой технике стремятся облегчить жизнь, и сделать её более безопасной и комфортной. Одним из таких инновационных решений является функция пара в стиральных машинах. Давайте разберёмся, как это работает и почему стиральная машина с функцией пара может стать вашим незаменимым помощником на примере LG TW4V5ES2S.
Что такое функция пара в стиральных машинах?
Модель LG TW4V5ES2S оснащена технологией Steam™, которая использует горячий пар в процессе стирки для достижения более эффективной стирки и удаления аллергенов, микробов и пылевых клещей. Паровой цикл доступен на двух программах: «Гипоаллергенная» и «Детская одежда». Узнайте подробнее о технологии Steam в нашем видео на YouTube-канале LG Kazakhstan.
Как пар улучшает качество стирки
Пар проникает глубоко в волокна ткани, обеспечивая:
Глубокую очистку: горячий пар разрыхляет грязь и пятна, облегчая их удаление.
Антибактериальную обработку: пар уничтожает до 99,9% бактерий и аллергенов[1], что особенно важно для семей с детьми и людей с чувствительной кожей.
Уход за тканями: пар сохраняет яркость и мягкость вещей, минимизируя износ.
Преимущества использования пара для удаления пятен
Пар помогает размягчить даже сложные пятна, такие как масло, вино или косметика. Это значительно снижает потребность в предварительном замачивании и использовании агрессивных моющих средств, что делает стирку более безопасной для деликатных тканей.
Энергоэффективность и экономия времени
Паровые стиральные машины помогают экономить время и ресурсы. Вместо длительного цикла стирки с предварительным замачиванием пар эффективно обрабатывает вещи за 20 минут в начале цикла.
Благодаря технологии Inverter Direct Drive™, используемой в модели LG, стирка становится энергоэффективной и тихой, что особенно важно для домов, где проживает большое количество членов семьи.
Как выбрать стиральную машину с функцией пара?
Выбирая стиральную машину с функцией пара, обратите внимание на следующие параметры:
Вместимость барабана: подходит ли она для ваших нужд? Например, LG TW4V5ES2S с более вместительным барабаном имеет оптимальный объём для семейного использования – 11 кг.
Дополнительные функции: стиральной машиной LG TW4V5ES2S можно управлять удалённо через приложение LG ThinQ, которое также позволяет загружать дополнительные программы циклов стирки.
Класс энергопотребления: выбирайте модели с высокой энергоэффективностью, чтобы экономить на коммунальных расходах.
Функция пара в стиральных машинах — это современное решение, которое обеспечивает глубоко очищенную, гипоаллергенную и ухоженную одежду. LG TW4V5ES2S сочетает в себе стильный дизайн, продвинутые технологии и простоту использования, делая процесс стирки максимально комфортным и эффективным. Инвестируйте в технологичные решения, чтобы ваша одежда служила дольше, а стирка стала приятной и экономичной.
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[1]Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
[2]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[3]Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.