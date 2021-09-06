Обработка одежды паром. Модный тренд или необходимость?

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Паровые технологии сейчас в моде. Мы уже очень давно готовим многие блюда на пару, потому что они полезны, приучили себя чаще использовать отпариватель для глажки, чем обычный утюг, потому что он меньше повреждает ткань, химчистки предлагают сверхэффективную паровую очистку обуви и одежды «без химии». И все больше видим рекламы бытовой техники, которая предлагает обрабатывать одежду паром. Так что же это – маркетинговый ход или реальная необходимость?
В прошлом году все мы стали свидетелями изменений в мире, которые произошли из-за пандемии COVID-19. Ситуация заставила многих людей пересмотреть свое отношение к заботе о собственном здоровье и выработать новые привычки. Есть и другая проблема, о которой в последнее время говорят меньше, потому что привыкли к мысли, что она есть – аллергия. С каждым годом из-за экологической обстановки количество людей, страдающих от аллергии стремительно растет. Чтобы снизить риск распространения микробов и аллергенов компания LG разработала технологии Steam™ и TrueSteam™, которые интегрированы в новые продукты для дома.
Новая линейка интеллектуальных стиральных машин LG AI DD™ с технологией Steam™ обладает не только стандартным набором программ для стирки. Она оснащена специальным гипоаллергенным циклом, который удаляет до 99,9% аллергенов и пылевых клещей, вызывающих аллергию и респираторные заболевания. Используя этот режим можно стирать практически все, от одежды до пастельного белья и полотенец. Способность этой функции удалять до 99,9% аллергенов подтверждена Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
Пар помогает расщепить даже глубокие загрязнения намного быстрее, чем при стандартном замачивании, делая процесс стирки более эффективным.
Еще одна полезная функция, в которой участвует пар – «Без складок». Она сокращает количество заломов на тканях во время стирки на 30% и вещи гораздо проще гладить.1
Еще один инновационный продукт, который создан для того, чтобы упростить решение некоторых бытовых вопросов - паровой шкаф для одежды LG Styler. Он освежит одежду, устранит запахи, которыми пропитывается одежда в течение дня и разгладит складки. Одежда после обработки будет сухой, и вы сразу сможете ее надеть. И все это с помощью пара.
Встроенная в LG Styler технология обработки паром TrueSteam™ удаляет до 99,9% опасных вирусов, бытовых аллергенов и бактерий. В 2020 году Национальный университет Чоннам/Чунгнам (Республика Корея) протестировал использование режима «Гигиена» (интенсивная) и установил, что в процессе его использования погибает 99,9% коронавирусов PEDV/MHV. Аналогичный эксперимент провел и Национальный университет Чонбук (Республика Корея, 2020), и обнаружил, что режим «Гигиена» (интенсивная) устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E. Сама технология полностью безопасна для здоровья человека, так как пар на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок.
Выходит, что в современном мире тренды задаются не ради создания маркетингового ажиотажа, а под влиянием стремительно меняющихся обстоятельств современного мира. И использование паровых технологий в быту становится необходимостью ради сохранения здоровья и создания более безопасной окружающей среды.
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1 Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.