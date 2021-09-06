Обработка одежды паром. Модный тренд или необходимость?

Паровые технологии сейчас в моде. Мы уже очень давно готовим многие блюда на пару, потому что они полезны, приучили себя чаще использовать отпариватель для глажки, чем обычный утюг, потому что он меньше повреждает ткань, химчистки предлагают сверхэффективную паровую очистку обуви и одежды «без химии». И все больше видим рекламы бытовой техники, которая предлагает обрабатывать одежду паром. Так что же это – маркетинговый ход или реальная необходимость?

В прошлом году все мы стали свидетелями изменений в мире, которые произошли из-за пандемии COVID-19. Ситуация заставила многих людей пересмотреть свое отношение к заботе о собственном здоровье и выработать новые привычки. Есть и другая проблема, о которой в последнее время говорят меньше, потому что привыкли к мысли, что она есть – аллергия. С каждым годом из-за экологической обстановки количество людей, страдающих от аллергии стремительно растет. Чтобы снизить риск распространения микробов и аллергенов компания LG разработала технологии Steam™ и TrueSteam™, которые интегрированы в новые продукты для дома.

Новая линейка интеллектуальных стиральных машин LG AI DD™ с технологией Steam™ обладает не только стандартным набором программ для стирки. Она оснащена специальным гипоаллергенным циклом, который удаляет до 99,9% аллергенов и пылевых клещей, вызывающих аллергию и респираторные заболевания. Используя этот режим можно стирать практически все, от одежды до пастельного белья и полотенец. Способность этой функции удалять до 99,9% аллергенов подтверждена Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).

Пар помогает расщепить даже глубокие загрязнения намного быстрее, чем при стандартном замачивании, делая процесс стирки более эффективным.