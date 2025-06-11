Топ фишек мониторов LG UltraGear

Линейка игровых мониторов LG UltraGear давно зарекомендовала себя как выбор тех, кто ценит высокую производительность и качественное изображение, будь то соревновательные шутеры, кинематографичные RPG или работа с визуальным контентом. В этой статье мы рассмотрим ключевые «фишки» моделей LG 32GS60QC-B и LG 32GS95UV-B, чтобы помочь определиться, какой монитор подойдёт именно вам.

Скорость, которой хватает даже для киберспорта

Для любого геймера важны плавность картинки и минимальная задержка между действием и его отображением на экране. Обе модели поддерживают высокую частоту обновления: LG 32GS60QC-B – до 180 Гц, а флагманский LG 32GS95UV-B – впечатляющие 240 Гц. Это означает, что изображение будет обновляться чаще, движения станут более гладкими, а задержка – почти незаметной. Особенно заметна скорость OLED-модели: время отклика всего 0,03 мс (GtG), что делает этот монитор одним из самых быстрых на рынке.

OLED и VA: в чём разница?

LG 32GS95UV-B – это OLED-монитор с разрешением 4K UHD, который обеспечивает по-настоящему глубокий чёрный цвет, потрясающую контрастность и цветопередачу. Такая технология позволяет буквально погружаться в атмосферу игры, особенно в тёмных и визуально насыщенных сценах. В свою очередь, LG 32GS60QC-B использует классическую VA-матрицу с разрешением QHD. Это более универсальное решение, которое лучше подойдёт тем, кто ищет баланс между качеством изображения и производительностью системы.

Синхронизация и адаптация к любой видеокарте

Обе модели поддерживают технологии AMD FreeSync Premium и совместимы с NVIDIA G-SYNC. Это значит, что вне зависимости от того, какая видеокарта стоит у вас в системе, вы получите изображение без разрывов и микролагов. Даже в самых напряжённых моментах игра будет идти стабильно и плавно.

Подходят не только для игр

Данные модели мониторов также подойдут, если вы работаете с графикой, монтируете видео или просто цените реалистичную картинку. LG 32GS95UV-B имеет цветовое покрытие DCI-P3 98.5% и поддерживает стандарт HDR 400 True Black, что делает его подходящим для тех, кто работает с цветом. LG 32GS60QC-B поддерживает широкую цветовую гамму, sRGB 99% и поддерживает HDR10 – вполне достойный уровень для повседневной работы и творчества.

Удобство и эстетика

Оба монитора позволяют регулировать высоту, наклон и поворот экрана. Модель 32GS95UV-B выделяется также почти безрамочным дизайном и встроенной светодиодной подсветкой, что добавляет эстетики вашему рабочему или игровому месту. Интерфейсы включают HDMI и DisplayPort (а также USB в модели 32GS95UV-B), а диспетчер экрана LG OnScreen Control помогает удобно управлять экраном прямо с рабочего стола.

Итак, мониторы LG UltraGear обладают различными фишками, которые будут интересны широкому спектру пользователей. Среди этих мониторов LG 32GS60QC-B – отличный выбор для тех, кто ищет производительный QHD-монитор с высоким обновлением и хорошей цветопередачей. Он универсален и подойдёт как для игр, так и для работы. LG 32GS95UV-B, в свою очередь – топовая модель, которая предлагает всё необходимое: 4K, OLED, максимальную скорость и глубину цвета.

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