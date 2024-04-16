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32-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ 1000R | QHD, 1ms (GtG), 180Hz
32-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ 1000R | QHD, 1ms (GtG), 180Hz
Дисплей
31,5-дюймовый изогнутый QHD (2560x1440)
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
Скорость
180Hz refresh rate
Время отклика 1ms (GtG)
Технология
AMD FreeSync™
VESA certified AdaptiveSync
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Частота обновления 180Hz
Улучшенная скорость.
Новый стандарт.
UltraGear стал ещё быстрее — теперь с частотой 180 Гц. Наслаждайтесь сверхчётким и плавным изображением — экран обновляется 180 раз в секунду.
Это сравнительное изображение быстро развивающейся игры с низкой частотой обновления и четкое изображение с высокой частотой обновления 180Hz.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Сравнение значений частоты обновления 60Hz (изображение слева) и 180Hz refresh rate.
Время отклика 1ms (GtG)
Ошеломляющая скорость и
погружение в игру
Время отклика 1 мс (GtG) минимизирует гостинг и гарантирует высокую скорость реакции, улучшая общее качество игрового процесса.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Плавный игровой процесс
Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
VESA certified AdaptiveSync
Поддержка VESA AdaptiveSync Display обеспечивает повышенную частоту обновления и низкую задержку — для плавного игрового процесса без гостинга и стабильного воспроизведения видео.
AMD FreeSync™
Благодаря технологии FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавным и чётким движением в играх с высоким разрешением и динамичным геймплеем. Данная технология значительно снижает зависание изображения.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите игровой опыт с помощью практически безрамочного дизайна с трёх сторон — для полного погружения. Регулируемая по наклону подставка обеспечивает комфорт во время игры, а L-образная конструкция занимает минимум места на столе, уменьшая неиспользуемое пространство.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Игровой ГИП
Подстраивается под ваш геймплей
С помощью экранного меню и программы OnScreen Control геймеры могут легко управлять настройками монитора — от простых параметров до создания собственных клавиш быстрого доступа.
*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Dynamic Action Sync
Благодаря функции Dynamic Action Sync, снижающей задержку, геймеры могут реагировать на ключевые моменты в реальном времени и действовать максимально быстро.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
VA
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180
-
Время Отклика
1мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Диагональ [см]
80
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
VA
-
Соотношение сторон
16:9
-
Шаг Пикселя [мм]
0.272 x 0.272
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
250
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300
-
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
2400:1
-
Цвета Бит
8bit (6bit+FRC)
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
3000:1
-
Покрытие
Антибликовое покрытие
-
Время Отклика
1мс (GtG at Faster)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Изгиб
1000R
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
ДА(2 шт.)
-
DisplayPort
ДА(1 шт.)
-
Версия DP
1.4
-
Выход Наушники
3-полюсный (только звук)
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
ДА
-
HDR Effect
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Отсутствие Мерцания
ДА
-
Режим Чтения
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
Прицел
ДА
-
FPS Счетчик
ДА
-
Клавиша Программируемая Пользователем
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
-
Умное Энергосбережение
ДА
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Безрамочный Дизайн
3-сторонний практически безрамочный дизайн
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
699.9 x 508.1 x 226.5
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
780.0 x 500.0 x 180.0
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
699.9 x 421.2 x 111.9
-
Вес с Подставкой [кг]
5.9
-
Вес без Подставки [кг]
4.6
-
Вес в Упаковке [кг]
7.7
ПИТАНИЕ
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,3 Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (Тип.)
24Вт
-
DC Выход
19V / 2.3A
-
Тип
Внешний источник питания (адаптер)
АКСЕССУАРЫ
-
Кабель питания
ДА
-
Display Port
ДА
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