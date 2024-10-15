3 популярных вида матриц: IPS, PLS и TN — какой монитор лучше?

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Современные дисплеи для мониторов, ноутбуков и смартфонов используют различные типы матриц. Матрица – это основа дисплея, и тип матрицы определяет углы обзора, цветопередачу и время отклика. Поэтому правильный выбор матрицы влияет на восприятие картинки и производительность. Наиболее распространенными технологиями являются IPS, PLS и TN. Давайте рассмотрим типы матриц мониторов, их базовые характеристики, преимущества и недостатки, а также области применения – чтобы вы могли решить для себя, какой тип матрицы лучше, и какой подходит вам.
IPS (In-Plane Switching) матрица
IPS матрица – это тип матрицы в жидкокристаллических дисплеях, созданный, чтобы улучшить передачу цветов и усовершенствовать углы обзора. Жидкие кристаллы здесь выравниваются горизонтально, благодаря чему обеспечиваются широкие углы обзора – у IPS-матриц они достигают 178 градусов (максимально возможный показатель). Это позволяет сохранить качество изображения практически под любым углом. Технология IPS обеспечивает более естественные и насыщенные цвета, что порадует как профессионалов, так и обычных пользователей. Также при попадании солнечных лучей на экран, например, картинка не будет искажаться. IPS-матрицы также обладают высокой контрастностью, обеспечивая глубокие и чёткие изображения.
Раньше IPS-дисплеи были значительно дороже остальных типов матриц, что ограничивало их доступность для пользователей, стремящихся приобрести бюджетные варианты. Сейчас мониторы с IPS-дисплеями стали гораздо доступнее.
Если говорить о недостатках данного типа матриц, в сравнении с TN-матрицами, у IPS ниже время отклика, что может сказываться на качестве изображения в захватывающих динамичных сценах (например, в играх).
IPS-матрицы пользуются популярностью среди специалистов, работающих с изображениями – им важна точная цветопередача, а также необходима возможность видеть картинку с различных углов обзора. Обычным пользователям также придется по душе качество картинки. В мониторах LG, например, в модели 32UN650-W используется матрица IPS 4K, которая создает четкость и точность изображения цветов высшего класса.
PLS матрица
PLS (Plane-to-Line Switching) схожа по технологии с IPS, и основная разница между двумя опциями заключается в методах изготовления. PLS матрицы предлагают тот же уровень качества изображения, что и IPS, обеспечивая яркие и точные цвета. PLS-дисплеи зачастую обладают хорошей яркостью, что улучшает видимость изображения при ярком освещении. PLS также дешевле производить, что позволяет предлагать более доступные решения для пользователей.
Однако у данного варианта есть свои недостатки. Хотя контрастность в PLS высока, глубокие чёрные цвета она воспроизводит хуже, чем другие опции. К тому же, PLS имеет задержку в отклике, поэтому если вы любите игры с высокой динамикой, стоит задуматься перед покупкой монитора с PLS-матрицей.
TN (Twisted Nematic) матрица
Матрица TN – это один из первых типов ЖК-матриц, который по-прежнему остается востребованным благодаря своей относительно низкой стоимости и высокому отклику – у матрицы TN самое быстрое время отклика среди всех типов ЖК-дисплеев, что делает ее прекрасным выбором для любителей видеоигр. Также данную опцию выделяет поддержка высокой частоты обновления: многие игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц и выше (иногда до 240 Гц) оснащены TN-матрицами, что делает их популярными в киберспорте среди участвующих в соревнованиях спортсменов. Стоит отметить, что TN-дисплеи являются наиболее доступными на рынке, что делает их привлекательными для пользователей, имеющих ограниченный бюджет.
Однако у TN-матрицы есть и минусы. Один из них – узкие углы обзора. Изображение на TN-матрицах заметно искажается, если смотреть сбоку, что создает неудобства при совместной работе или просмотре контента в компании. TN-матрицы также отображают меньшее количество цветов и не могут сравниться с IPS и PLS по насыщенности и точности цветопередачи. Чаще всего TN-матрицы применяются в игровых мониторах и бюджетных моделях ноутбуков, и лучше всего подходят геймерам.
IPS
PLS
TN
Цветопередача
Точная цветопередача
Точная цветопередача
Низкая
Углы обзора
Широкие (178 °)
Широкие
Узкие
Скорость отклика
Средняя
Средняя
Высокая
Контрастность и яркость
Отличная яркость и контрастность
Менее насыщенные черные цвета, отличная яркость
Средняя
Выбор матрицы (и, соответственно, дисплея) зависит от задач, которые вы планируете решать. Если для работы, учебы или отдыха вам важна точная цветопередача и хороший обзор, лучше выбрать IPS или PLS, так как они имеют отличную яркость и сохраняют высокое качество изображения. Если основное требование — высокая скорость отклика, TN станет хорошей опцией, так как поможет вам обеспечить победу в следующей цифровой схватке.
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