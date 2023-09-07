31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

Благодаря DCI-P3 95% (Typ.) и HDR10 на 31.5-дюймовом 4K IPS дисплее, предлагающим в 4 раза больше пикселей, чем Full HD, вы можете позволить себе небывалую чёткость и точность отображения цветов, чтобы ваша работа выглядела великолепно.