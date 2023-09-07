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31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

Функции

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Характеристики

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31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

32UN650-W

31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

Монитор LG UHD 4K

Исключительная четкость и детализация

Монитор LG UHD 4K обеспечивает исключительную чёткость, детализацию и производительность для ваших творческих задач и отдыха, о которой раньше вы могли только мечтать.

Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента

Пространство

31.5 дюйма, UHD 4K
3840 x 2160

Качество изображения

DCI-P3 95% (Typ.)
HDR10

Особенности

AMD FreeSync ™
MAXXAUDIO®

Профессиональный креатив

Подходящая четкость, точность и цветопередача

Благодаря DCI-P3 95% (Typ.) и HDR10 на 31.5-дюймовом 4K IPS дисплее, предлагающим в 4 раза больше пикселей, чем Full HD, вы можете позволить себе небывалую чёткость и точность отображения цветов, чтобы ваша работа выглядела великолепно.

IPS 4K, and DCI-P3 95% (Typ.) для соответствующей ясности, точности и цветового выражения

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

Захватывающий игровой опыт

Монитор LG 32UN650 открывает новую эру игровых впечатлений 4K и HDR от качественного изображения и звука, а также даёт геймерам преимущество в большинстве битв с AMD FreeSync ™, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer.

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.

AMD FreeSync ™
AMD FreeSync ™

Чётче, плавнее и быстрее

С технологией AMD FreeSync ™ геймеры получают более плавные и чёткие движения в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync ™ практически исключает разрывы и искажения на экране монитора.
Динамическая синхронизация действий
Динамическая синхронизация действий

Реагируйте на противников быстрее

С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени.
Стабилизатор чёрного
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.

* Выше изображения, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

Более живо и реалистично

Протестирован HDR-контент из различных сервисов. Результат является наиболее точным с яркими цветами в широком диапазоне при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией HDR10 с поддержкой цветового пространства DCI-P3 (Typ.)

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта.

Эргономичный дизайн

Легко и удобно

Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.

Эргономичный дизайн

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

31.5

Разрешение

3840 x 2160

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UHD

Год

2020

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

65Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

45Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

8.2

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

821 x 507 x 230

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

714.3 x 420.1 x 45.7

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

714.3 x 595.9 x 226.7(↑)714.3 x 485.9 x 226.7(↓)

Вес в Упаковке [кг]

11.2

Вес без Подставки [кг]

6.5

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

280

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.18159 x 0.18159

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Разрешение

3840 x 2160

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

80

Диагональ [дюймы]

31.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

ЗВУК

Maxx Audio

ДА

Динамик

5Вт x 2

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Display Port

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

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31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

32UN650-W

31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)