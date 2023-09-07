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31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)
31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)
Монитор LG UHD 4K
Исключительная четкость и детализация
Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента
Пространство
31.5 дюйма, UHD 4K
3840 x 2160
Качество изображения
DCI-P3 95% (Typ.)
HDR10
Особенности
AMD FreeSync ™
MAXXAUDIO®
Подходящая четкость, точность и цветопередача
IPS 4K, and DCI-P3 95% (Typ.) для соответствующей ясности, точности и цветового выражения
Захватывающий игровой опыт
Улучшение качества в игре до 4K и HDR
* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.
* Выше изображения, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается.
Более живо и реалистично
Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR
* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта.
Легко и удобно
Эргономичный дизайн
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
31.5
-
Разрешение
-
3840 x 2160
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
350
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
60
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UHD
-
Год
-
2020
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
65Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
45Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Вес с Подставкой [кг]
-
8.2
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
821 x 507 x 230
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
714.3 x 420.1 x 45.7
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
714.3 x 595.9 x 226.7(↑)714.3 x 485.9 x 226.7(↓)
-
Вес в Упаковке [кг]
-
11.2
-
Вес без Подставки [кг]
-
6.5
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Двойной Контроллер
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
280
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
350
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
1.07B
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.18159 x 0.18159
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
60
-
Разрешение
-
3840 x 2160
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
80
-
Диагональ [дюймы]
-
31.5
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
Maxx Audio
-
ДА
-
Динамик
-
5Вт x 2
-
HDMI
-
ДА
-
Display Port
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(2шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
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32UN650-W
31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)