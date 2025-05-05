Влажная уборка с пылесосом LG

Современные технологии меняют подход к бытовой технике, предлагая решения, которые делают ежедневные задачи заметно проще и эффективнее. Одно из таких решений – LG CordZero A9K-MAX1, беспроводной пылесос с функцией влажной уборки. Эта модель объединяет в себе два формата ухода за полами – сухую и влажную уборку – в одном устройстве, предлагая высокую эффективность, мобильность и интеллектуальное управление.

Зачем совмещать сухую и влажную уборку

Даже при регулярной уборке пылесосом на напольных покрытиях со временем накапливаются загрязнения, которые требуют влажной очистки: мелкая пыль, остатки бытовой химии, следы от обуви или частички пищи. Влажная уборка позволяет улучшить визуальное состояние пола и создать более гигиеничную среду за счёт удаления микрочастиц, аллергенов и бактерий.

В LG CordZero A9K-MAX1 данная функция реализована через насадку Power Drive Mop с двумя вращающимися микрофибровыми дисками и интеллектуальной системой подачи воды.

Power Drive Mop: особенности технологии

Насадка Power Drive Mop разработана специально для деликатной и равномерной влажной очистки. Среди ключевых характеристик:

Электронное регулирование подачи воды с возможностью выбора одного из трёх режимов – для разных типов загрязнений и покрытий;

Съёмный резервуар, который удобно наполняется и очищается;

Многоразовые микрофибровые диски, которые можно стирать и использовать повторно;

Равномерное давление дисков на поверхность, обеспечивающее удаление загрязнений без риска повреждения покрытия.

Благодаря встроенному мотору, диски вращаются с оптимальной скоростью, обеспечивая тщательную очистку без избыточного увлажнения.

Беспроводной формат и автономность

LG CordZero A9K-MAX1 работает от аккумулятора и не требует подключения к сети в процессе уборки. Это обеспечивает свободу передвижения и возможность использования в помещениях различной площади и планировки.

Пылесос комплектуется двумя сменными литий-ионными батареями, каждая из которых рассчитана на до 60 минут автономной работы в обычном режиме[1].

Интеллектуальные функции и конструктивные решения

Модель A9K-MAX1 укомплектована современными технологическими решениями, повышающими удобство эксплуатации:

Цифровой дисплей с индикацией режима работы и уровня заряда аккумулятора;

Пятиступенчатая система фильтрации, отделяющая пыль в пылесборнике и отфильтровывающая оставшуюся мелкую пыль, удерживая в среднем до 99,999% частиц размером 0,5–4,2 мкм.;

Вертикальное хранение и компактная зарядная станция;

Многофункциональность: устройство можно использовать как вертикальный пылесос или трансформировать в ручной для локальной уборки (например, мебели или автомобиля).

Совместимость с различными типами покрытий

LG CordZero A9K-MAX1 подходит для большинства напольных поверхностей, включая:

Ламинат

Плитку

Паркет

Виниловые покрытия

Полы с подогревом

Благодаря мягкой работе Power Drive Mop и контролируемому увлажнению, модель может использоваться даже на деликатных покрытиях без риска повреждения.

LG CordZero A9K-MAX1 представляет собой функциональное решение для пользователей, которые ценят универсальность и технологичность бытовой техники. Благодаря сочетанию высокой мощности, функции влажной уборки и автономности, данная модель подходит как для регулярного повседневного ухода за помещением, так и для более глубокой очистки.

Пылесос LG с системой Power Drive Mop – это инструмент, адаптированный под задачи современного дома, где эффективность, гигиена и удобство выходят на первый план.

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[1] *Согласно результатам внутренних испытаний LG, время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Указанное время работы действительно только при использовании двух батарей, одна из которых заряжается в пылесосе, а вторая — непосредственно в зарядной станции. В случае использования одной батареи (батарея заряжается непосредственно от зарядной станции), время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 60, 30 и 7 минут соответственно. Испытания проводились при комнатной температуре (26℃, 78,8℉) без каких-либо насадок и с включенным Wi-Fi.

**Время работы от двух батарей с насадкой Power Drive в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 80, 40 и 12 минут соответственно. Время работы от одной батареи в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 40, 20 и 6 минут соответственно.

***Фактическое время работы может меняться в зависимости от окружающих условий и часов работы.

[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.