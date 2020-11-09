Магия погоды: как правильно настроить кондиционер

Пусть техника разговаривает с Вами на «Вы».



Понимание всего происходящего всегда приятно. Каждый день мир меняется, появляется бесчисленное количество новых технологий, новые методы взаимодействия и очень сложно оставаться знатоком во всех сферах. Какими бы сложными не были бы новые технологии, главное одно – интуитивно понятный интерфейс. Представьте себе какую-нибудь сложную задачу, согласитесь, выполнять её становится гораздо легче, когда есть понимание что и в каком порядке необходимо делать для достижения желаемого.

Компания LG Electronics (LG) создает сложные технологии для простого и комфортного использования. Наверняка, мало кто задумывается какое огромное количество различных микросхем и других компонентов задействовано в работе того или иного гаджета. Главное – результат. С чем LG прекрасно справляется.





Приобретая любую технику, первостепенная цель – удобство, комфорт, польза и простота. Все эти плюсы Вам может дать простое понимание, что и как настраивать, как управлять и как взаимодействовать с техникой максимально эффективно и с пользой. Компания LG создала кондиционер, который, помимо охлаждения и обогрева, очищает воздух, которым Вы дышите. В LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха установлен умный датчик РМ 1.0, отслеживающий концентрацию загрязняющих веществ размером в 1 микрометр в воздухе в режиме реального времени. Для надежности и долговечности установлен DUAL Inverter Compressor™, что дает гарантированный срок службы компрессора до 10 лет. Благодаря двойному инверторному компрессору увеличилась эффективность кондиционера, а именно увеличилась скорость охлаждения на 40%, а энергопотребление снизилось до 70%.

Кондиционер LG DUALCOOL легко настроить под свои нужды. Управляя с пульта, Вы можете выбирать различные режимы работы, например такие как: режим комфортного сна, который обеспечивает максимально комфортный для сна микроклимат, автоматически регулируя 3 разные функции (непрямой поток воздуха/выключение через 7 часов/логика мягкого обдува во время сна); быстрый обогрев - четырехсторонний автоповорот регулирует поток воздуха с учетом окружающей обстановки, обеспечивая оптимальное распределение теплого воздуха в жилых помещениях и их быстрый обогрев; Jet Dry - делает приоритетным осушение воздуха в помещениях с высокой влажностью, чтобы обеспечить их свежесть и отсутствие лишней влаги. Также с пульта можно управлять 6-уровневой заслонкой, чтобы поток воздуха не был направлен, к примеру на играющих детей.

Помимо прочего, кондиционер LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха поддерживает подключение к умному дому, посредством технологии LG ThinQ. Технология умного дома от LG позволяет удаленно управлять приборами, которые ее поддерживают. Вам будет доступно включение/отключение, проверка состояния фильтров, программирование расписания работы на неделю – Вы можете задать конкретные параметры на каждый день, в течение недели, к какому времени кондиционер будет включаться, чтобы обогреть или охладить помещение. Приложение LG ThinQ на основе ваших геоданных и данных о погоде из OccuWheather подскажет Вам, стоит ли включить охлаждение или обогрев, к примеру температура в городе высокая, около 35°С выше нуля, Вам придет уведомление на телефон с предложением установить кондиционер в режим охлаждения помещения, чтобы к вашему приходу, атмосфера в вашем доме была комфортной и уютной. Также доступна диагностика вашей техники, без посещения сервисных центров или вызова специалиста на дом.

Чтобы техника служила Вам как можно дольше, всегда придерживайтесь инструкций и рекомендаций по эксплуатации бытовой техники.