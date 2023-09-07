Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции

Интерфейс LG G Flex - это идеальный баланс между искусством и функциональностью. Удивительная панорамная заставка на экране блокировки в сопровождении визуальных эффектов и звуков природы меняет изображение каждый раз, когда вы наклоняете или поднимаете смартфон. Ночная и дневная панорамная заставка экрана с подвижным эффектом разблокировки.