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Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции
Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции
Панорамная заставка
Смартфон в смартформе
Смартфон в смартформе
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Уникальная кнопка управления на крышке смартфона
Уникальная кнопка управления на крышке смартфона
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Изогнутый P-OLED-дисплей с диагональю 6 дюймов
Изогнутый P-OLED-дисплей с диагональю 6 дюймов
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Технология Real RGB HD*
*Реал ЭрДжиБи ЭйчДи
Технология Real RGB HD*
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Все характеристики
-
Тип (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Цвет
-
Серый
-
2G
-
GSM / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900
-
3G
-
HSPA+ 42Mbps 900 / 2100
-
4G
-
Cat4 CSFB 1800 /2600/800
-
Тип сим-карты
-
Micro sim
-
Размеры (мм)
-
81.6 x 160.5 x 8.7
-
Вес (г)
-
177 г
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
3500
-
Время работы в режиме разговора
-
20 ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
340 ч
-
Размер
-
6"
-
Разрешение
-
1280 x 720
-
Тип дисплея
-
P-OLED
-
Операционная система
-
Android 4.2.2 (Jelly Bean)
-
Процессор
-
4-ядерный, 2,26 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 800)
-
Оперативная
-
2 Гб
-
Встроенная
-
32 ГБ
-
KnockOn
-
●
-
QuickRemote
-
●
-
SlideAside
-
●
-
Гостевой режим
-
●
-
Панорамная заставка
-
●
-
Функция "Два окна"
-
●
-
Основная
-
13 Мп с технологией BSI
-
Фронтальная
-
2,1 Мп
-
Аудио
-
MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI
-
Видео
-
MPEG4/H.263/H.264
-
Запись/Воспроизведение
-
1080P@60fps
-
Разъем 3.5 мм
-
●
-
Поддержка 2G
-
●
-
Поддержка 3G
-
●
-
Поддержка 4G/LTE
-
●
-
WiFi
-
802.11 a/ b / g / n / ac
-
USB
-
3.0
-
Bluetooth
-
4.0 BLE / HS
-
DLNA
-
●
-
GPS
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
HDMI разъем
-
Slimport
-
NFC
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
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D958
Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции