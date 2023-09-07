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Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции

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Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции

D958

Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции

Эргономичный корпус

LG G Flex повторяет контур вашего лица и усиливает качество передачи голоса, благодаря уменьшенному расстоянию от губ до микрофона . А в горизонтальном положении LG G Flex превращается в идеальное устройство для игр и просмотра фильмов.

Защитная задняя панель

Устали от царапин на вашем смартфоне? Самовосстанавливающееся покрытие на крышке LG G Flex защитит смартфон от царапин, и каждый день он будет выглядеть как новый.

Изогнутый аккумулятор

Компания LG создала изогнутый аккумулятор в полном соответствии с инновационным дизайном и тонкой формой LG G Flex. Батарея емкостью 3500 мАч обеспечит максимально долгую работу смартфона от одной зарядки, даже при использовании высокопроизводительных программ.

Мощный процессор

Мощный 4-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 800 (2,26 ГГц) и графический ускоритель Adreno 320 эффективно справятся с широким спектром задач: от скоростного веб-серфинга до плавной обработки графического контента.

Впечатляющая камера 13 Мп

Благодаря 13 Мп камере Вы сможете сделать идеальный снимок в любое время дня и ночи.

Функция KNOCK ON*

Никаких лишних движений - просто постучите по экрану, чтобы активировать LG G Flex. Смартфон распознает жесты и автоматически включит или выключит дисплей.

*НокОн

Панорамная заставка

Интерфейс LG G Flex - это идеальный баланс между искусством и функциональностью. Удивительная панорамная заставка на экране блокировки в сопровождении визуальных эффектов и звуков природы меняет изображение каждый раз, когда вы наклоняете или поднимаете смартфон. Ночная и дневная панорамная заставка экрана с подвижным эффектом разблокировки.

Функция «ДВА ОКНА»

Функция Два окна разделяет экран на две части, и ваш смартфон становится по-настоящему многозадачным устройством. Работайте сразу с несколькими приложениями на одном экране.

«МЕДИАЗАЛ»

Погрузитесь в мир развлечений с функцией «Медиазал». Поверните LG G Flex горизонтально и с помощью двух пальцев раскройте «занавес» вашего персонального мультимедиа-центра для быстрого доступа к фото, видеофайлам, а также приложению YouTube.

Функция «БЫСТРЫЙ ОТВЕТ»

Просто поднесите телефон к уху, чтобы ответить на звонок. G Flex самостоятельно снизит звук мелодии звонка и соединит с абонентом.

Функция «Slide Aside*»

Облегчает работу с несколькими приложениями одновременно, позволяя просто «сдвинуть» открытое приложение в сторону при помощи трех пальцев. Позволяет работать с тремя приложениями одновременно.

*СлайдЭсайд

Смартфон в смартформе

Смартфон в смартформе

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Уникальная кнопка управления на крышке смартфона

Когда вы держите смартфон LG G Flex вертикально, ваш указательный палец естественным образом ложится на кнопку управления, обеспечивая быстрый и удобный доступ к основным функциям и регулировке громкости.

Уникальная кнопка управления на крышке смартфона

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Изогнутый P-OLED-дисплей с диагональю 6 дюймов

Инновационный изогнутый дисплей LG G Flex использует эффект широкоэкранного кинотеатра и создает захватывающий панорамный обзор наилучшего качества.

Изогнутый P-OLED-дисплей с диагональю 6 дюймов

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Технология Real RGB HD*

Технология Real RGB HD формирует на экране яркие и четкие цвета для более естественного и реалистичного воспроизведения видео.

*Реал ЭрДжиБи ЭйчДи

Технология Real RGB HD*

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (Форм-фактор)

Моноблок

Цвет

Серый

2G

GSM / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900

3G

HSPA+ 42Mbps 900 / 2100

4G

Cat4 CSFB 1800 /2600/800

Тип сим-карты

Micro sim

Размеры (мм)

81.6 x 160.5 x 8.7

Вес (г)

177 г

Аккумулятор (мА/ч)

3500

Время работы в режиме разговора

20 ч

Время работы в режиме ожидания

340 ч

ДИСПЛЕЙ

Размер

6"

Разрешение

1280 x 720

Тип дисплея

P-OLED

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 4.2.2 (Jelly Bean)

ПРОЦЕССОР

Процессор

4-ядерный, 2,26 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 800)

ПАМЯТЬ

Оперативная

2 Гб

Встроенная

32 ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

KnockOn

QuickRemote

SlideAside

Гостевой режим

Панорамная заставка

Функция "Два окна"

КАМЕРА

Основная

13 Мп с технологией BSI

Фронтальная

2,1 Мп

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI

Видео

MPEG4/H.263/H.264

Запись/Воспроизведение

1080P@60fps

Разъем 3.5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

Поддержка 3G

Поддержка 4G/LTE

WiFi

802.11 a/ b / g / n / ac

USB

3.0

Bluetooth

4.0 BLE / HS

DLNA

GPS

Wi-Fi Direct

HDMI разъем

Slimport

NFC

В КОМПЛЕКТЕ

Кабель подключения к ПК

Зарядное устройство

Руководство пользователя

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D958

Инновационный дизайн, высокая производительность, уникальные функции