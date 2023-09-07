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Молодежный полностью сенсорный телефон с социальными сервисами и необходимыми мультимедиа функциями

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Молодежный полностью сенсорный телефон с социальными сервисами и необходимыми мультимедиа функциями

GS290

Молодежный полностью сенсорный телефон с социальными сервисами и необходимыми мультимедиа функциями

FM радио

Прослушивание FM-радиостанций во время пробежки, выполнения упражнений или прогулки.

Настраиваемый рабочий стол с виджетами

возможность размещения на рабочем окне приложения, Вконтакте, mail.ru, погода и многое другое

Push E-mail

Push E-mail - это служба мгновенной доставки электронных писем. Написанное сообщение тут же отправляется адресату как в системах обмена мгновенными сообщениями ICQ, MSN и т.д. При этом сохраняются все достоинства электронной почты

Веб-сервисы от Yandex

мобильные сервисы, работающие прямо из браузера телефона и не требующими сложной для многих инсталляции:
поиск, почта, погода, новости, блоги, календарь, деньги, телепрограмма, каталог, афиша, карты, маркет, словари, wi-fi.

Камера с разрешением 2 Мп

Этот фотоаппарат с цифровым зумом и флэш-памятью позволяет снимать фотографии и видео с высоким разрешением как в помещениях, так и на улице.

Большой сенсорный дисплей

Большой сенсорный дисплей с диагональю 3 позволяет выбирать, просматривать и управлять телефоном с помощью касания экрана кончиком пальца.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

GSM : 850/900/1800/1900

Размеры (мм)

108 x 52.9 x 12.5 мм

Вес (г)

89 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 900 мАч

Время работы в режиме ожидания

390 ч

Время работы в режиме разговора

5 ч

INTERNET

Обозреватель

WAP 2.0/xHTML, HTML

WAP

2.0

Wi-fi

нет

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

MIDI (поли)

есть (64)

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

2 MPix, 1600x1200 пикселей

Внутренняя память

48 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 16 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3/MP4/eAAC+/WMA player, MPEG4

Просмотр документов

есть

Bluetooth

v2.1 with A2DP

USB

microUSB 2.0

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GS290

Молодежный полностью сенсорный телефон с социальными сервисами и необходимыми мультимедиа функциями