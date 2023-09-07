About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения

GT540

Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения

Англо-русский словарь Lingvo

Читайте книги, журналы, газеты на иностранных языках в любом месте, в любое время. С ABBYY Lingvo вы сможете моментально получить перевод незнакомого слова или фразы, ведь он доступен на мобильном устройстве в любой момент!
Находясь в другой стране, воспользуйтесь ABBYY Lingvo для быстрого перевода незнакомого слова или фразы, чтобы найти общий язык с местными жителями.

Мобильные сервисы Google

Крупнейший поисковый сервис Google не оставляет без внимания и владельцев мобильных телефонов. В настоящее время пользователям доступны мобильные клиенты для загрузки почты, работы с картами, календарем (Gmail, Gtalk, Maps). Совсем недавно мобильную версию получил и сервис YouTube

Веб-сервисы от Yandex

мобильные сервисы, работающие прямо из браузера телефона и не требующими сложной для многих инсталляции:
поиск, почта, погода, новости, блоги, календарь, деньги, телепрограмма, каталог, афиша, карты, маркет, словари, wi-fi.

Wi-Fi

Доступ к Интеренту через HSUPA 2.0Mbps, HSDPA 7.2Mbps и Wi-Fi

3G

Поддержка стандарта 3G HSDPA 7.2, Камера для видео звонков

OS Android 1.6 (с возможностью обновления)

Android — операционная система для мобильных телефонов и смартбуков, основанная на ядре Linux. Android позволяет создавать Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

UMTS (900/2100), GSM (850/900/1800/1900)

Размеры (мм)

109 x 54 x 12.9 мм

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литий-полимерная, 1500 мА-ч

INTERNET

Обозреватель

xHTML 1.1, HTML 4.01 / Internet Full Browsing

WAP

2.0

Wi-fi

есть

Google Mobile Service

есть

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

Камера (основная/доп.)

3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA

Внутренняя память

200 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMP, DivX. H.264, XviD,MPEG4, WMW

Bluetooth

v2.1 with A2DP

USB

microUSB 2.0

A-GPS

есть

Магнитометр

есть

Интернет браузер

Server Rendering Browser (Opera Mini)

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

GT540

Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения