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Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения
Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения
Англо-русский словарь Lingvo
Находясь в другой стране, воспользуйтесь ABBYY Lingvo для быстрого перевода незнакомого слова или фразы, чтобы найти общий язык с местными жителями.
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Wi-Fi
3G
OS Android 1.6 (с возможностью обновления)
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
UMTS (900/2100), GSM (850/900/1800/1900)
-
Размеры (мм)
-
109 x 54 x 12.9 мм
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литий-полимерная, 1500 мА-ч
-
Обозреватель
-
xHTML 1.1, HTML 4.01 / Internet Full Browsing
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
есть
-
Google Mobile Service
-
есть
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
Камера (основная/доп.)
-
3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA
-
Внутренняя память
-
200 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMP, DivX. H.264, XviD,MPEG4, WMW
-
Bluetooth
-
v2.1 with A2DP
-
USB
-
microUSB 2.0
-
A-GPS
-
есть
-
Магнитометр
-
есть
-
Интернет браузер
-
Server Rendering Browser (Opera Mini)
-
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GT540
Новый смартфон LG Optimus. Твое яркое общение: популярные социальные сети, мультимедия и развлечения