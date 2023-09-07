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LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше
LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше
Удивительные визуальные впечатления
16МП камера с апертурой F1.8
16МП камера с апертурой F1.8
Сенсор Цветового Спектра
Камера фотографирует максимально реалистично, словно Вы смотрите своими собственными глазами, вместе с сенсором цветового спектра, который встречается в смартфонах впервые.
Сенсор Цветового Спектра
Режим ручной настройки
- Скорость затвора камеры
- Экспозиция (EV)
- Баланс белого (WB)
- Блокировка авто-экспозиции
- ISO
- Датчик уровня
- RAW и JPEG
- Ручной фокус
Эффект световых следов
* при съемке с длинной выдержкой, для достижения желаемого результата, необходимо использовать штатив или зафиксировать смартфон в неподвижном состоянии.
Камера с Лазерным автофокусом и OIS 2.0
Камера с Лазерным автофокусом и OIS 2.0
Фронтальная Камера на 8 МП
Фронтальная Камера на 8 МП
5.5-дюймовый дисплей IPS Quantum
*по сравнению с IPS дисплеем LG G3.
Дисплей также имеет преимущество In-Cell Touch технологии, благодаря которой обеспечивается молниеносная отзывчивость на Ваши прикосновения и вместе с этим улучшается читаемость под прямими солнечными лучами.
5.5-дюймовый дисплей IPS Quantum
Искусство прикосновения
Уникальный, Стильный и Элегантный
Дизайн, вдохновленный ручной работой мастера с использованием натуральной кожи, воплощен в LG G4.
Тыльная сторона смартфона выполнена из натуральной кожи и обрабатывается вручную. Кожа, как материал, в свою очередь обладает индивидуальной фактурой и эксклюзивной строчкой MARA компании Guitermann (Германия) для каждого смартфона, и со временем приобретает благородный вид, что создает Ваш уникальный стиль, не похожий ни на один другой.
Так же предусмотрена стандартная вариация смартфона, с тыльной стороной из поликорбоната. Доступные цветовые решения корпуса, такие как: сияющий золотой, металлический серый и керамический белый, обладают граненной фактурой и создают эффект металлического покрытия и керамики, что придает смартфону премиальный вид.
Уникальный, Стильный и Элегантный
Тонкая слегка изогнутая форма
Тонкая слегка изогнутая форма
Умные, Индивидуальные Решения
Проще, Умнее, Удобнее
Ваш персональный ассистент в смартфоне, предлагает Вам персональные рекомендации по пропущенным звонкам, погоде, путешествиям и многому другому, вычисляя характерную для Вас манеру использования LG G4. Также смартфон получил обновленный дизайн и простой интуитивно понятный интерфейс, чтобы сделать Вашу жизнь проще и эффективнее.
Галерея
Просмотр галереи еще быстрее и комфортнее, чем когда-либо, с обновленным интерфейсом, который удобно группирует фотографии в альбомы, либо основываясь на времени съемки в хронологии (также включает в себя функцию поиска по дате) и месте съемки в истории*. Имеются также дополнительные уведомления о просмотре любимых моментов.
*при активной геолокации и приписанию каждому снимку местоположения.
Журнал событий
Легкое перемещение событий сразу в календарь. Журнал событий предлагает решения для мест проведения и вещей, которые необходимо сделать на основании предоставляемой информации.
Проще, Умнее, Удобнее
Съемный аккумулятор Li-Ion 3000 мА-ч и слот для micro SD
Съемный аккумулятор Li-Ion 3000 мА-ч и слот для micro SD
Все характеристики
-
Цвет
-
Коричневый, Красный, Черный, Белая керамика
-
2G
-
GSM / EDGE
-
3G
-
HSPA+ 42Mbps 900 / 2100
-
4G
-
LTE (Cat.6, VoLTE)
-
Размеры (мм)
-
148.9 x 76.1 x 9.8
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
3000 мА-ч
-
Размер
-
5.5"
-
Разрешение
-
Quad HD (2560 X 1440)
-
Тип дисплея
-
IPS Quantum
-
Операционная система
-
Android™ 5.1 Lollipop
-
Процессор
-
Qualcomm® Snapdragon™ 808с X10 LTE
-
Оперативная
-
3GB
-
Встроенная
-
32 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 2 ТБ
-
Knock Code
-
●
-
Quick Memo™
-
●
-
Гостевой режим
-
●
-
Умная клавиатура
-
●
-
Фотосъемка жестом
-
●
-
Технология беcпроводной зарядки
-
●
-
Основная
-
16 МП с технологией OIS 2.0 и лазерным автофокусом
-
Фронтальная
-
8 Мп
-
Поддержка 2G
-
●
-
Поддержка 3G
-
●
-
Поддержка 4G/LTE
-
●
-
WiFi
-
802.11 a/ b / g / n / ac
-
USB
-
3.0
-
Bluetooth
-
4.0 LE (APT-x)
-
A-GPS
-
●
-
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H818P
LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше