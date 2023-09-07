LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше

Умные уведомления

Ваш персональный ассистент в смартфоне, предлагает Вам персональные рекомендации по пропущенным звонкам, погоде, путешествиям и многому другому, вычисляя характерную для Вас манеру использования LG G4. Также смартфон получил обновленный дизайн и простой интуитивно понятный интерфейс, чтобы сделать Вашу жизнь проще и эффективнее.

Галерея

Просмотр галереи еще быстрее и комфортнее, чем когда-либо, с обновленным интерфейсом, который удобно группирует фотографии в альбомы, либо основываясь на времени съемки в хронологии (также включает в себя функцию поиска по дате) и месте съемки в истории*. Имеются также дополнительные уведомления о просмотре любимых моментов.

*при активной геолокации и приписанию каждому снимку местоположения.

Журнал событий

Легкое перемещение событий сразу в календарь. Журнал событий предлагает решения для мест проведения и вещей, которые необходимо сделать на основании предоставляемой информации.