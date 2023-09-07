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LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше

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LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше

H818P

LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше

Удивительные визуальные впечатления

16МП камера с апертурой F1.8

Камера с диафрагмой F 1.8 используется в смартфоне впервые и идеально подходит для съемки в условиях плохого освещения. Благодаря объективу, пропускающему больше света, Ваши фотографии всегда будут яркими, а портретная и макро съемки с выразительным эффектом размытости и качеством профессионального уровня

16МП камера с апертурой F1.8

Сенсор Цветового Спектра

Новаторский сенсор цветового спектра LG G4 чувствителен к инфракрасному излучению, распознает и измеряет все видимое освещение вокруг объекта съемки до выполнения снимка, гарантируя, что цвета на фотографии будут максимально реалистичными и естественными даже в условиях плохой освещенности.
Камера фотографирует максимально реалистично, словно Вы смотрите своими собственными глазами, вместе с сенсором цветового спектра, который встречается в смартфонах впервые.

Сенсор Цветового Спектра

Режим ручной настройки

Теперь, благодаря специальному режиму профессиональной съемки с гибко настраевыми значениями экспозиции, баланса белого, скорости затвора, ISO и ручному фокусу, Вы сможете изменить настройки камеры вручную, выбрав оптимальный вариант для достижения желаемого результата и фотографий профессионального качества при любых условиях съемки.
- Скорость затвора камеры
- Экспозиция (EV)
- Баланс белого (WB)
- Блокировка авто-экспозиции
- ISO
- Датчик уровня
- RAW и JPEG
- Ручной фокус

Эффект световых следов

В ручном режиме камеры LG G4 вы можете настроить скорость затвора камеры (выдержки) для получения интересного художественного эффекта световых следов и разнообразить ночную съемку динамичными сценами игры света от фар машин, салюта и т.п.
* при съемке с длинной выдержкой, для достижения желаемого результата, необходимо использовать штатив или зафиксировать смартфон в неподвижном состоянии.

Камера с Лазерным автофокусом и OIS 2.0

Благодаря лазерному автофокусу LG G4 фокусируется на объектах очень быстро, при любых условиях освещения. Вместе с усовершенствованной системой оптической стабилизации OIS 2.0, которая компенсирует еще больше нежелательной тряски смартфона во время съемки и позволяет получать фотографии высокого качества очень легко и просто.

Камера с Лазерным автофокусом и OIS 2.0

Фронтальная Камера на 8 МП

Первоклассная фронтальная камера на 8 мегапикселей для самых идеальных селфи. Благодаря большему разрешению фотографии получаются более четкими и детализированными, а использование зарекомендовавших себя функций фронтальной камеры от LG, таких как: снимок по жесту, снимок с интервалом по жесту и просмотр последней фотографии по жесту обеспечивает уникальный опыт и удовольствие от получения селфи.

Фронтальная Камера на 8 МП

5.5-дюймовый дисплей IPS Quantum

Невероятный Quad HD дисплей, выполненный по технологии IPS Quantum обеспечивает высококонтрастное (на 50% контрастнее*), яркое (на 25% ярче*) и насыщенное цветами изображение, максимально приближенное к реальности и при этом обладает пониженным энергопотреблением*, что позволяет Вам наслаждаться восхитительным дисплеем LG G4 еще дольше.
*по сравнению с IPS дисплеем LG G3.
Дисплей также имеет преимущество In-Cell Touch технологии, благодаря которой обеспечивается молниеносная отзывчивость на Ваши прикосновения и вместе с этим улучшается читаемость под прямими солнечными лучами.

5.5-дюймовый дисплей IPS Quantum

Искусство прикосновения

Уникальный, Стильный и Элегантный


Дизайн, вдохновленный ручной работой мастера с использованием натуральной кожи, воплощен в LG G4.
Тыльная сторона смартфона выполнена из натуральной кожи и обрабатывается вручную. Кожа, как материал, в свою очередь обладает индивидуальной фактурой и эксклюзивной строчкой MARA компании Guitermann (Германия) для каждого смартфона, и со временем приобретает благородный вид, что создает Ваш уникальный стиль, не похожий ни на один другой.

Так же предусмотрена стандартная вариация смартфона, с тыльной стороной из поликорбоната. Доступные цветовые решения корпуса, такие как: сияющий золотой, металлический серый и керамический белый, обладают граненной фактурой и создают эффект металлического покрытия и керамики, что придает смартфону премиальный вид.

Уникальный, Стильный и Элегантный

Тонкая слегка изогнутая форма

Надежный тонкий слегка изогнутый корпус смартфона LG G4 создан для Вашей руки и повторяет ее форму для самого комфортного использования. Благодаря использованию нескользких материалов, смартфон не выпадает из рук, обеспечивая самый удобный хват одной рукой.

Тонкая слегка изогнутая форма

Умные, Индивидуальные Решения

Проще, Умнее, Удобнее

Умные уведомления
Ваш персональный ассистент в смартфоне, предлагает Вам персональные рекомендации по пропущенным звонкам, погоде, путешествиям и многому другому, вычисляя характерную для Вас манеру использования LG G4. Также смартфон получил обновленный дизайн и простой интуитивно понятный интерфейс, чтобы сделать Вашу жизнь проще и эффективнее.
Галерея
Просмотр галереи еще быстрее и комфортнее, чем когда-либо, с обновленным интерфейсом, который удобно группирует фотографии в альбомы, либо основываясь на времени съемки в хронологии (также включает в себя функцию поиска по дате) и месте съемки в истории*. Имеются также дополнительные уведомления о просмотре любимых моментов.
*при активной геолокации и приписанию каждому снимку местоположения.
Журнал событий
Легкое перемещение событий сразу в календарь. Журнал событий предлагает решения для мест проведения и вещей, которые необходимо сделать на основании предоставляемой информации.

Проще, Умнее, Удобнее

Съемный аккумулятор Li-Ion 3000 мА-ч и слот для micro SD

Благодаря съемному аккумулятору заменить его на новый, либо установить другой полностью заряженный аккумулятор,без остановки на зарядку, не составит никаких проблем. Вместе с поддержкой карт micro SD, LG G4 гарантирует Вам, что Вы всегда будете иметь возможность расширить внутренную память смартфона для еще большего количества мультимедия.

Съемный аккумулятор Li-Ion 3000 мА-ч и слот для micro SD

Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Коричневый, Красный, Черный, Белая керамика

2G

GSM / EDGE

3G

HSPA+ 42Mbps 900 / 2100

4G

LTE (Cat.6, VoLTE)

Размеры (мм)

148.9 x 76.1 x 9.8

Аккумулятор (мА/ч)

3000 мА-ч

ДИСПЛЕЙ

Размер

5.5"

Разрешение

Quad HD (2560 X 1440)

Тип дисплея

IPS Quantum

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android™ 5.1 Lollipop

ПРОЦЕССОР

Процессор

Qualcomm® Snapdragon™ 808с X10 LTE

ПАМЯТЬ

Оперативная

3GB

Встроенная

32 ГБ

Поддержка карт памяти

до 2 ТБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Knock Code

Quick Memo™

Гостевой режим

Умная клавиатура

Фотосъемка жестом

Технология беcпроводной зарядки

КАМЕРА

Основная

16 МП с технологией OIS 2.0 и лазерным автофокусом

Фронтальная

8 Мп

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

Поддержка 3G

Поддержка 4G/LTE

WiFi

802.11 a/ b / g / n / ac

USB

3.0

Bluetooth

4.0 LE (APT-x)

A-GPS

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H818P

LG G4 позволяет увидеть и запечатлеть мир в ярких красках и таким, каким Вы хотите его запомнить, делая жизнь прекраснее и лучше