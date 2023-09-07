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Первый модульный смартфон LG

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Первый модульный смартфон LG

H845

Первый модульный смартфон LG

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ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ

Красота у Вас на ладони. Настоящий метал и изогнутое стекло слились воедино в обтекаемом корпусе без ярко выраженных антенн, которые так портили внешний вид раньше. Новый дизайн запоминающийся своей простотой теперь представлен в различных богатых цветах. Беспрецедентный комфорт и удобство использования, которое надо почувствовать.
МОДУЛИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ

МОДУЛИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ

Время пришло. Заменяемые модули с выдвижным аккумулятором стирают все ограничения, которые были раньше. Перед Вами Мир с поистине безграничными возможностями!
ШИРЕ УГОЛ - БОЛЬШЕ СНИМОК

ШИРЕ УГОЛ - БОЛЬШЕ СНИМОК

Получите изображение целиком! Наши глаза видят многое, но эта камера способна захватить еще больше информации в 135°. Снимайте невероятные горнолыжные склоны, переполненный людьми концерт или весь пляж целиком, ВСЕ, что видят Ваши глаза и немного больше.
ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ ЗУМИРОВАНИЕ

ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ ЗУМИРОВАНИЕ

Все очень просто. Сверхширокоугольное уменьшение (0.5Х) впервы встречается на смартфоне. Чтобы переключиться между стандартным режимом на широкоугольный для съемки просторной сцены достаточно простого щипка по экрану. Просто ущипните чтобы увидеть больше.
ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ

Фотография - это рамка. Снимайте одновременно стандартные и широкоугольные снимки, объединив их воедино. Сделайте свой снимок неповторимым и выделяющимся с 4 эффектами фона: Рыбьи Глаза, Ч&Б, Виньетка, Размытие. Такие снимки уж точно получат больше лайков.
ДНЕВНОЙ РЕЖИМ

ДНЕВНОЙ РЕЖИМ

Экран смартфона как второе "солнце". Если солнце светит ярче и ярче, тоже самое делает и экран. Улучшенный IPS Quantum дисплей просто ярче, насыщенней, четче даже под прямыми солнечными лучами.
ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН

ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН

Отвыкайте от старых привычек. Больше никаких лишних нажатий на кнопки для пробуждения смартфона и проверки даты, времени и входящих уведомлений. Вместе с LG G5, вся необходимая информация всегда у Вас перед глазами! Ведь он никогда не спит.
МЕНЕДЖЕР ДРУЗЕЙ LG

МЕНЕДЖЕР ДРУЗЕЙ LG

Все друзья в одном месте. Вместе с Менеджером Друзей LG, Ваш LG G5 может контролировать, играть, и взаимодействовать со всеми друзьями, которые у него есть.
Печать

Все характеристики

КАМЕРА

Основная

16 МП (F1.8) с угломобзора 78' / 8 МП (F2.4) с углом обзора 135'

Фронтальная

8 Мп

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

Поддержка 3G

Поддержка 4G/LTE

WiFi

802.11 a/ b / g / n / ac

USB

2.0 Type C

Bluetooth

Bluetooth 4.2 BLE

NFC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Серебряный, Титановый, Золотой, Розовый

Размеры (мм)

149.4 x 73.9 x 7.7 мм

Вес (г)

159 г

Аккумулятор (мА/ч)

2800 мА-ч, съемная

2 SIM-карты

ДИСПЛЕЙ

Размер

5.3"

Разрешение

QHD (2560 x 1440), 554 точки на дюйм

Тип дисплея

IPS Quantum

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 6.0.1 (Marshmallow)

ПАМЯТЬ

Встроенная

32 ГБ

Оперативная

3 ГБ

Поддержка карт памяти

до 2 ТБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Сканер отпечатка пальца

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H845

Первый модульный смартфон LG

Найти онлайн