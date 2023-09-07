Первый модульный смартфон LG

Отвыкайте от старых привычек. Больше никаких лишних нажатий на кнопки для пробуждения смартфона и проверки даты, времени и входящих уведомлений. Вместе с LG G5, вся необходимая информация всегда у Вас перед глазами! Ведь он никогда не спит.