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Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты

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Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты

K130E

Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты

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Скажи "поКа" плохим селфи

Живите в своем ритме – открывайте новые интересные места, получайте невероятные впечатления! Не ограничивайте себя в желаниях – наслаждайтесь смелым, стильным дизайном, делайте необычные селфи. Пусть мир вокруг становится ярче, а ваш новый LG K4 LTE каждый день вдохновляет на новые открытия.

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4.5дисплей и современный дизайн

LG K4 LTE – это единство красоты и функциональности в тонком и компактном корпусе. Смартфон так удобно лежит в руке, будто создан специально для вас. Мгновенный отклик на касание и улучшенное качество изображения – бесспорные плюсы дисплея диагональю 4,5 дюйма.

4.5дисплей и современный дизайн

Съемка по жесту руки

С функцией «Съемка по жесту руки» вы сможете делать снимки максимально естественными. Покажите ладонь, сожмите в кулак и камера начнет 3-секундный отсчет перед тем как сделать снимок. У вас будет достаточно времени, чтобы принять эффектную позу.

Съемка по жесту руки

Виртуальная вспышка фронтальной камеры

Виртуальной вспышкой стал сам дисплей, который является источником яркого света. Такая «вспышка» подарит вам четкие и яркие снимки.

Основная камера 5 Мп

Нет ничего важнее ваших впечатлений. Сохраните их все – делайте снимки одним касанием к дисплею. Вы сможете снова и снова переживать лучшие моменты и делиться ими с друзьями.

Основная камера 5 Мп

4-ядерный 1 ГГц процессор

Возможности 4-ядерного процессора помогут вам решить все необходимые задачи в течение дня. Испытайте его скорость работы в многофункциональном режиме.

ANDROID 5.1.1 LOLLIPOP

Система Android 5.1.1 Lollipop является идеальным дополнением смартфона LG K4 LTE, сочетая в себе превосходный интерфейс и широкие интерактивные возможности.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

синий индиго, белый

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

850 / 900 / 2100

4G

B3(1800), B7(2600), B20(800)

Тип сим-карты

Micro sim

Размеры (мм)

131,9 x 66,7 x 8,9

Вес (г)

120 г

Аккумулятор (мА/ч)

1940 мАч

2 SIM-карты

ДИСПЛЕЙ

Размер

4.5"

Разрешение

FWVGA (854 х 480) (220 точек на дюйм)

Тип дисплея

TFT LCD

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 5.1.1 (Lollipop)

ПРОЦЕССОР

Процессор

4-ядерный, 1 ГГц (MT6735M)

ПАМЯТЬ

Оперативная

1 ГБ

Встроенная

8 ГБ

Поддержка карт памяти

до 32 ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Knock Code

Фотосъемка жестом

КАМЕРА

Основная

5 Мп

Фронтальная

2 Мп

Дополнительная функция

съемка по жесту руки, виртуальная вспышка фронтальной камеры, съемка в одно касание

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AC3, EVRC, QCELP, WMA, WAV, AMR (NB/WB), Vorbis, FLAC

Видео

MPEG-4, XviD, H.263, H.264, P8/9

Разъем 3.5 мм

FM радио

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 3G

Поддержка 4G/LTE

WiFi

802.11 b / g / n

USB

2.0 HS

Bluetooth

4.1

A-GPS

Wi-Fi Direct

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K130E

Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты

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