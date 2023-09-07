Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты

С функцией «Съемка по жесту руки» вы сможете делать снимки максимально естественными. Покажите ладонь, сожмите в кулак и камера начнет 3-секундный отсчет перед тем как сделать снимок. У вас будет достаточно времени, чтобы принять эффектную позу.