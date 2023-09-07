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Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты
Съемка по жесту руки, компактный дизайн, 2 сим-карты
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4.5дисплей и современный дизайн
4.5дисплей и современный дизайн
Съемка по жесту руки
Съемка по жесту руки
Основная камера 5 Мп
Основная камера 5 Мп
Все характеристики
-
Цвет
-
синий индиго, белый
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
850 / 900 / 2100
-
4G
-
B3(1800), B7(2600), B20(800)
-
Тип сим-карты
-
Micro sim
-
Размеры (мм)
-
131,9 x 66,7 x 8,9
-
Вес (г)
-
120 г
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
1940 мАч
-
2 SIM-карты
-
●
-
Размер
-
4.5"
-
Разрешение
-
FWVGA (854 х 480) (220 точек на дюйм)
-
Тип дисплея
-
TFT LCD
-
Операционная система
-
Android 5.1.1 (Lollipop)
-
Процессор
-
4-ядерный, 1 ГГц (MT6735M)
-
Оперативная
-
1 ГБ
-
Встроенная
-
8 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 32 ГБ
-
Две активные SIM-карты
-
●
-
Knock Code
-
●
-
Фотосъемка жестом
-
●
-
Основная
-
5 Мп
-
Фронтальная
-
2 Мп
-
Дополнительная функция
-
съемка по жесту руки, виртуальная вспышка фронтальной камеры, съемка в одно касание
-
Аудио
-
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AC3, EVRC, QCELP, WMA, WAV, AMR (NB/WB), Vorbis, FLAC
-
Видео
-
MPEG-4, XviD, H.263, H.264, P8/9
-
Разъем 3.5 мм
-
●
-
FM радио
-
●
-
Поддержка 3G
-
●
-
Поддержка 4G/LTE
-
●
-
WiFi
-
802.11 b / g / n
-
USB
-
2.0 HS
-
Bluetooth
-
4.1
-
A-GPS
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
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