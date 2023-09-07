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Q6
Квадратная камера
коллаж из четырех снимков : позволяет делать несколько фотографий и объединять их в одно фото в виде сетки 2х2.
снимок с подсказкой : на предпросмотр камеры можно накладывать изображение.
коллаж их двух снимков : предоставляет 2 варианта предпросмотра, позволяя снять и объединить их в 1 фото.
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Все характеристики
-
Тип устройства
-
Смартфон
-
Размеры (ШxВxТ),мм
-
142.5 x 69.3 x 8.1
-
Аккумулятор, мАч
-
3000
-
Тип SIM-карты
-
2 SIM-карты + 1 карта памяти microSD
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
2100/1900/850/900
-
4G
-
B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)
-
Процессор
-
1.4 ГГц, Qualcomm® Snapdragon™ 435
-
Количество ядер
-
8
-
Операционная система
-
Android™ 7.1.1 (Nougat)
-
Основная
-
13 Мп
-
Фронтальная
-
5 Мп широкоформатная, с углом обзора 100°
-
Встроенная
-
32
-
Поддержка карт памяти microSD
-
до 2 Тб
-
Оперативная
-
3 ГБ
-
LTE Cat.6
-
есть
-
LTE 2CA
-
есть
-
WiFi
-
Wi-Fi 802.11 b / g / n
-
WiFi Direct
-
есть
-
DLNA
-
—
-
Bluetooth
-
4.2
-
Двойной слот для SIM-карт
-
есть
-
Слот для карты памяти microSD до 2Тб
-
есть
-
Датчик приближения
-
есть
-
Датчик освещенности
-
есть
-
Акселерометр
-
есть
-
Компас + гиросенсор
-
есть
-
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