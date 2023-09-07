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Смартфон LG Q7

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Смартфон LG Q7

LMQ610NM

Смартфон LG Q7

Смартфон LG Q7

Изящный дизайн и тонкий корпус

Металлическая рамка по периметру корпуса в сочетании со скругленным 2.5D стеклом дисплея обеспечивает надежную защиту и премиальный внешний вид смартфона.

5,5 FHD FullVision дисплей

Позвольте себе больше! На широком и ярком FullVision дисплее с соотношением сторон 18:9 ваши снимки и видео заиграют новыми красками.

Военный стандарт защиты IP68

Степень защиты IP68 подтверждает то, что смартфону LG Q7 не страшны ни вода, ни пыль. Помимо этого смартфон прошел 14 суровых тестов на прочность, чтобы получить Военный Сертификат Защиты (Military Standard 810G).

Быстрая фокусировка на движущихся объектах

Основная камера с быстрой фокусировкой на движущихся объектах позволит вам запечатлеть любой, даже самый быстротечный момент!
Камера автоматически сканирует равномерность световых фаз, поступивших на матрицу, и корректирует положение линз объектива. Сохраните лучшие моменты без искажений в ярких, четких фотографиях.

Селфи-камера с режимом «Портрет»

Режим селфи-камеры «Портрет» позволяет создавать снимки, на которых ваш портрет будет в фокусе, а фон — художественно размыт. Вы можете регулировать степень размытости фона, создавая так называемый эффект «боке».

Объемный многоканальный звук DTS:X

Поддержка нового формата многоканального звука DTS:X обеспечивает полное ощущение присутствия, гарантируя объемный звук при прослушивании музыки, играх и просмотре видео.

Мультифункциональный сканер отпечатка пальца

Сканер отпечатка пальца, удобно расположенный на крышке смартфона, обеспечивает надежную защиту ваших персональных данных. Так же с его помощью можно быстро сделать селфи, скриншот дисплея или вызвать панель управления.

Быстрая зарядка USB Type-C

Ждите меньше, заряжайте свой смартфон быстрее! Зарядка USB type-C позволяет заряжать смартфон быстрее, а двусторонний кабель удобнее при подключении.
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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смартфон

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

UMTS 900/2100

4G

B1, B3, B7, B8, B20, B38, CA, VoLTE, VoWiFi (в зависимости от региона и поддержки оператора связи)

Аккумулятор (мАч)

3000

Размеры (В × Ш × Т, мм)

143.80 × 69.33 × 7.99

Вес (г)

145

Цвет

Черный, Синий

Тип SIM-карты

Нано

ПРОЦЕССОР

Процессор

8-ядерный, 1.5Ггц, (MT6750S)

Количество ядер

8

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android Oreo 8.1.0

ДИСПЛЕЙ

Размер (дюймы)

5,5

Разрешение

FHD+ (2160 x 1080)
442 PPI

Тип дисплея

In-Cell Touch

ПАМЯТЬ

Встроенная (ГБ)

32

Оперативная (ГБ)

3

Поддержка карт памяти (ГБ)

Поддерживаемый объем карт памяти (ГБ)

до 2 ТБ

КАМЕРА

Основная (Мп)

13 Мп (стандартная 77°, F/2,2)

Фронтальная (Мп)

8 Мп (стандартная 80°, F/1,9)

Наличие вспышки

PDAF (быстрая фокусировка на движ.объектах)

Дополнительно

Режим селфи-камеры «Портрет»,
Фотосъемка в режиме HDR, Qlens, Режим «Съемка еды», Режим камеры «Квадрат», Режим
«Панорама», Съемка Gif с подсказкой

Съемка при слабом освещении

-

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), G.711/726, AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS, ALAC MPEG1-LAYER Ⅱ/Ⅲ, MPEG2-LAYER Ⅱ/Ⅲ, AAC, AAC+, eAAC+, WMA

Видео

MJPEG, THEORA, VP 8/9, XviD, H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP), HEVC(MP)

Запись видео в формате HRD10

Поддержака DTS:X

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Версия USB

2.0 Type C

Версия Bluetooth

4.2

Wi-Fi

802.11 b / g / n

WiFi Direct

Wi-Fi Concurrency

DLNA

A-GPS

GPS

NFC

USB OTG

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Две SIM-карты

Датчик освещенности

Цифровой компас

Акселерометр

Гироскоп

Датчик приближения

Быстрая зарядка

Бесконтактная оплата Android Pay

Функция KnockOn

Сканер отпечатка пальца

Степень защиты IP68

Военный стандарт ударопрочности

FM-радио

Быстрые заметки Quick Memo™/Capture+

Световая индикация звонка

-

Световые эффекты в ритме музыки

-

Уведомление вспышкой

-

В КОМПЛЕКТЕ

Руководство пользователя

Зарядное устройство

Кабель подключения к ПК

Инструмент извлечения SIM-карты

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Смартфон LG Q7

LMQ610NM

Смартфон LG Q7