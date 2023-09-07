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Смартфон LG Q7
Все характеристики
-
Смартфон
-
●
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
UMTS 900/2100
-
4G
-
B1, B3, B7, B8, B20, B38, CA, VoLTE, VoWiFi (в зависимости от региона и поддержки оператора связи)
-
Аккумулятор (мАч)
-
3000
-
Размеры (В × Ш × Т, мм)
-
143.80 × 69.33 × 7.99
-
Вес (г)
-
145
-
Цвет
-
Черный, Синий
-
Тип SIM-карты
-
Нано
-
Процессор
-
8-ядерный, 1.5Ггц, (MT6750S)
-
Количество ядер
-
8
-
Операционная система
-
Android Oreo 8.1.0
-
Размер (дюймы)
-
5,5
-
Разрешение
-
FHD+ (2160 x 1080)
442 PPI
-
Тип дисплея
-
In-Cell Touch
-
Встроенная (ГБ)
-
32
-
Оперативная (ГБ)
-
3
-
Поддержка карт памяти (ГБ)
-
●
-
Поддерживаемый объем карт памяти (ГБ)
-
до 2 ТБ
-
Основная (Мп)
-
13 Мп (стандартная 77°, F/2,2)
-
Фронтальная (Мп)
-
8 Мп (стандартная 80°, F/1,9)
-
Наличие вспышки
-
●
-
PDAF (быстрая фокусировка на движ.объектах)
-
●
-
Дополнительно
-
Режим селфи-камеры «Портрет»,
Фотосъемка в режиме HDR, Qlens, Режим «Съемка еды», Режим камеры «Квадрат», Режим
«Панорама», Съемка Gif с подсказкой
-
Съемка при слабом освещении
-
-
-
Аудио
-
PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), G.711/726, AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS, ALAC MPEG1-LAYER Ⅱ/Ⅲ, MPEG2-LAYER Ⅱ/Ⅲ, AAC, AAC+, eAAC+, WMA
-
Видео
-
MJPEG, THEORA, VP 8/9, XviD, H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP), HEVC(MP)
-
Запись видео в формате HRD10
-
●
-
Поддержака DTS:X
-
●
-
Версия USB
-
2.0 Type C
-
Версия Bluetooth
-
4.2
-
Wi-Fi
-
802.11 b / g / n
-
WiFi Direct
-
●
-
Wi-Fi Concurrency
-
●
-
DLNA
-
●
-
A-GPS
-
●
-
GPS
-
●
-
NFC
-
●
-
USB OTG
-
●
-
Две SIM-карты
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Цифровой компас
-
●
-
Акселерометр
-
●
-
Гироскоп
-
●
-
Датчик приближения
-
●
-
Быстрая зарядка
-
●
-
Бесконтактная оплата Android Pay
-
●
-
Функция KnockOn
-
●
-
Сканер отпечатка пальца
-
●
-
Степень защиты IP68
-
●
-
Военный стандарт ударопрочности
-
●
-
FM-радио
-
●
-
Быстрые заметки Quick Memo™/Capture+
-
●
-
Световая индикация звонка
-
-
-
Световые эффекты в ритме музыки
-
-
-
Уведомление вспышкой
-
-
-
Руководство пользователя
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Инструмент извлечения SIM-карты
-
●
-
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LMQ610NM
Смартфон LG Q7