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Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG

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Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG

P940

Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG

Уникальный черно-белый интерфейс

Фантастически красивый интерфейс смартфона выполнен в черно-белой цветовой гамме. Уникальное решение от Prada специально разработанное для Prada phone by LG 3.0

Яркий NOVA дисплей (800-нит)

Непревзойденный дисплей NOVA (High Brightness Display) яркостью 800-нит и AH-IPS матрицей и диагональю 4.3 дюйма идеально подходит для работы с интернет страницами, просмотра видео и красочных фотографий. Даже при ярком солнечном свете изображение остается хорошо читаемым, а цветопередача максимально естественной. Увеличенные углы обзора дают возможность наслаждаться мультимедиа файлами вдвоем или даже втроем.

Камера 8 МП

8-мегапиксельная камера с постоянным автофокусом, мощной LED-вспышкой и мгновенно срабатывающим затвором (интервал между последовательными снимками 2.1 секунды). Кроме того, камера имеет целый ряд полезных функций для редактирования фотографий и публикования в социальных сетях.
Для фронтальной камеры 1.3 МП существует отдельная кнопка на корпусе телефона, что позволяет запускать ее в одно касание, а также дает возможность моментально переключиться на основную камеру 8 МП.

DUAL BAND WI-FI™

DUAL BAND WI-FI™ обеспечивает работу на двух частотах 5.0 Ггц и 2.4 Ггц (стандартная скорость) для высокоскоростного мобильного доступа в интернет, что позволяет в том числе быстро передавать файлы даже большого размера.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Частотные диапазоны

GSM Quad 850/900/1800/1900 3GHSPA+21 900/1900/2100

Размеры (мм)

127.5 x 69 x 8.5 мм

Вес (г)

138 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

1540 мА-ч

INTERNET

Обозреватель

Android HTML Webkit

Wi-fi

Dual Band WiFi (802.11 a/b/g/n)

Wi-Fi Direct

DLNA

NFC

MHL разъем

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

Android Calendar

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

Неограничена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Запись Радио вещания

Есть

Камера (основная/доп.)

8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash \ 1.3 MP

Внутренняя память

8 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Bluetooth

3.0 + HS

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Магнитометр

есть

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P940

Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG