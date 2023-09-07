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Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG
Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG
Яркий NOVA дисплей (800-нит)
Камера 8 МП
Для фронтальной камеры 1.3 МП существует отдельная кнопка на корпусе телефона, что позволяет запускать ее в одно касание, а также дает возможность моментально переключиться на основную камеру 8 МП.
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Частотные диапазоны
-
GSM Quad 850/900/1800/1900 3GHSPA+21 900/1900/2100
-
Размеры (мм)
-
127.5 x 69 x 8.5 мм
-
Вес (г)
-
138 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1540 мА-ч
-
Обозреватель
-
Android HTML Webkit
-
Wi-fi
-
Dual Band WiFi (802.11 a/b/g/n)
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
DLNA
-
●
-
NFC
-
●
-
MHL разъем
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
Android Calendar
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
Неограничена
-
FM-радио
-
есть
-
Запись Радио вещания
-
Есть
-
Камера (основная/доп.)
-
8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash \ 1.3 MP
-
Внутренняя память
-
8 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Магнитометр
-
есть
-
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P940
Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG