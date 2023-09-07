Смартфон Prada 3.0 от LG - уникальное сочетание стиля PRADA и инновационных технологий LG

8-мегапиксельная камера с постоянным автофокусом, мощной LED-вспышкой и мгновенно срабатывающим затвором (интервал между последовательными снимками 2.1 секунды). Кроме того, камера имеет целый ряд полезных функций для редактирования фотографий и публикования в социальных сетях.

Для фронтальной камеры 1.3 МП существует отдельная кнопка на корпусе телефона, что позволяет запускать ее в одно касание, а также дает возможность моментально переключиться на основную камеру 8 МП.