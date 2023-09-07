IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер

Функция QPair 2.0* (быстрая и удобная синхронизация планшета LG G Pad 8.0 с вашим Android-смартфоном), позволит всегда оставаться на связи и не пропустить ни одного звонка или сообщения. Для синхронизации достаточно одного клика.



* КуПэар