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IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер

Функции

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Характеристики

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IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер

V490

IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер

Поддержка сети 3G

Поддержка сети 3G поможет вам быть на связи со всем миром в любой ситуации. LG G Pad 8.0 — это мир ваших новых возможностей.

Удобство использования и компактность

Потрясающие возможности современного планшета гармонично сочетаются с удивительной компактностью, которая позволяет вам взять LG G Pad 8.0 с собой куда угодно.

Быстрая и удобная синхронизация QPair 2.0

Функция QPair 2.0* (быстрая и удобная синхронизация планшета LG G Pad 8.0 с вашим Android-смартфоном), позволит всегда оставаться на связи и не пропустить ни одного звонка или сообщения. Для синхронизации достаточно одного клика.

* КуПэар

Быстрая и удобная синхронизация QPair 2.0

Knock Code™

Уникальная защита личной информации.

* Нок Код

Два окна

Откройте два разных приложения на одном экране — достаточно одного простого движения, чтобы перенести содержание из одного окна в другое.

Фотосъёмка жестом

Фотосъёмка жестом

Съемка в одно касание

Оцените скорость съемки. Достаточно одного прикосновения в любой части экрана – и снимок готов!

Умная клавиатура

Удобный набор текста: планшет запоминает индивидуальный стиль печати и подстраивается под вас. Кроме того, функция Typewriter* позволяет автоматически исправить ошибки.

* Тайпрайтер

IPS*-дисплей 8.0''

Это небывалая четкость, яркость изображения и самая реалистичная цветопередача. Вся красота окружающего мира на экране вашего планшета LG G Pad 8.0

* АйПиЭс

Мощный 4-ядерный процессор 1,2 ГГц

Насладитесь скоростью и быстродействием работы 4-ядерного процессора Qualcomm® Snapdragon™
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм)

210,8 x 124,2 x 9,95

Вес (г)

336 г

ДИСПЛЕЙ

Размер

8"

Разрешение

1280 x 800

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 4.4 (KitKat)

ПРОЦЕССОР

Процессор

MSM8926 4-ядерный 1,2 ГГц

ПАМЯТЬ

Оперативная

1 ГБ

Встроенная

16 ГБ

Поддержка карт памяти

до 64 ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Knock Code

KnockOn

Умная клавиатура

QPair 2.0

КАМЕРА

Основная

5 Мп

Фронтальная

1.3 Мп

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

MP3, eAAC+, WAV PLAYER

Видео

MPEG4/H.263/H.264

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 3G

WiFi

802.11 b / g / n

USB

2.0 HS

Bluetooth

4.0

GPS

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V490

IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер