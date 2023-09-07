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IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер
IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер
Быстрая и удобная синхронизация QPair 2.0
* КуПэар
Быстрая и удобная синхронизация QPair 2.0
Фотосъёмка жестом
Фотосъёмка жестом
Все характеристики
-
Размеры (мм)
-
210,8 x 124,2 x 9,95
-
Вес (г)
-
336 г
-
Размер
-
8"
-
Разрешение
-
1280 x 800
-
Операционная система
-
Android 4.4 (KitKat)
-
Процессор
-
MSM8926 4-ядерный 1,2 ГГц
-
Оперативная
-
1 ГБ
-
Встроенная
-
16 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 64 ГБ
-
Knock Code
-
●
-
KnockOn
-
●
-
Умная клавиатура
-
●
-
QPair 2.0
-
•
-
Основная
-
5 Мп
-
Фронтальная
-
1.3 Мп
-
Аудио
-
MP3, eAAC+, WAV PLAYER
-
Видео
-
MPEG4/H.263/H.264
-
Поддержка 3G
-
●
-
WiFi
-
802.11 b / g / n
-
USB
-
2.0 HS
-
Bluetooth
-
4.0
-
GPS
-
●
-
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V490
IPS-дисплей 8,0", 4-ядерный процессор 1,2 ГГц, компактный размер