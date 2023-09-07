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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, Заводсткая калибровка цвета, Radeon FreeSync, Технология OnScreen Control

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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, Заводсткая калибровка цвета, Radeon FreeSync, Технология OnScreen Control

22MK600M-B

Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, Заводсткая калибровка цвета, Radeon FreeSync, Технология OnScreen Control

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Full HD IPS монитор

Высокое разрешение и точная цветопередача

Технология IPS подчеркивает высокую производительность жидкокристаллических дисплеев. Время отклика сокращается, улучшается цветопередача, и Вы можете просматривать контент практически под любым углом от экрана.
Рамка, почти незаметная с трех сторон

Захватывающий визуальный опыт

Ультратонкая рамка по трем сторонам монитора и точная цветопередача создает новые эмоции от просмотра.
Radeon FreeSync™

Четкая, плавная картинка

С Radeon FreeSync игроки могут насладится плавным передачей контента в играх с высоким разрешением. Radeon FreeSync практически устраняет разрывы и задержки передачи контента.
Стабилизатор движения

Агент быстрого реагирования

Уменьшая задержку входного сигнала при помощи технологии динамической синхронизацией движения*, Вы сможете прочувствовать каждый момент в реальном времени.
Стабилизатор черного

Враг не пройдет

Вы можете избежать снайперов, скрывающихся в самых темных местах и избежать ситуаций, когда Вас атакуют неожиданно.
Функция Прицел

Точно в цель

Целевая точка фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.
Режим чтения

Технология защиты глаз пользователя

Режим для чтения уменьшает голубое свечение монитора, обеспечивая оптимальные настройки для чтения. Управление настройками с помощу джойстика, помогут оптимизировать экран.

Защита от мерцания

Уменьшая уровень мерцания практически до нуля, технология Flicker Safe поможет вам защитить ваши глаза от утомительного мерцания.

Экранное меню

Экранное меню монитора интуитивно понятное для пользователя. Вы можете настроить параметры изображения с помощью нескольких простых кликов.

*Чтобы загрузить последнюю версию интерфейса OnScreen Control, посетите LG.com. Изображение показано исключительно в иллюстративных целях.

Настенное крепление

Вы можете повесить монитор на стену, тем сымым сэкономив место на рабочем столе.
Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

21.5

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2018

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

75 x 75

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

Зависит от Страны

HDMI

Зависит от Страны

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

18.0Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

16.4Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

Энергопотребление (Energy Star)

13.5Вт

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

2.7

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

561 x 363 x 139

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

488.7 x 293.0 x 66.8

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

488.7 x 386.7 x 182.0

Вес в Упаковке [кг]

3.7

Вес без Подставки [кг]

2.3

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1920 x 1080 при 60Гц

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

600:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2480 x 0.2480

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

54.6

Диагональ [дюймы]

21.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

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22MK600M-B

Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, Заводсткая калибровка цвета, Radeon FreeSync, Технология OnScreen Control