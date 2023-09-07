Новая минисистема X-Boom (модель CM9740) с диджейскими возможностями предназначена для создания стильной клубной атмосферы в баре, кафе, ресторане, гостинице или на выставке без лишних затрат и неудобств. LG CM9740 также может стать оптимальным решением для спортивных заведений, фитнес-клубов и школ танцев, а также для компаний-организаторов торжественных мероприятий. Минисистема X-Boom CM9740 может стать незаменимым участником загородных вечеринок или дискотеки в большом частном доме. Разъем для подключения микрофона и регулировка громкости микрофона удобны для проведения выездных мероприятий.