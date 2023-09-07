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Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором
Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором
Все характеристики
-
Общая мощность RMS
-
50 Вт
-
Фронтальный динамик
-
50 Вт
-
Bluetooth
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств (Φ3.5)
-
●
-
Разъем для микрофона
-
1EA (Φ6.3)
-
USB
-
●
-
FM тюнер
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Сканирование (вперед / назад)
-
●
-
Регулировка громкости микрофона
-
●
-
Повтор 1 трек / Диск
-
●/●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth
-
●
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Party Thruster pro
-
●
-
Обычный
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
Громкость эха
-
●
-
USB Караоке
-
●
-
Вокальные эффекты
-
●
-
Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)
-
●
-
Key changer (изменение тональности голоса)
-
●
-
Тип
-
LED
-
Демо
-
●
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон
-
87.5 ~ 108.0 MHz
-
Память предустановленных станций
-
10
-
Память / Удаление из памяти
-
●
-
В режиме ожидания, Вт
-
менее 0.5
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
110 или 220/230В 50/60
-
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FJ3
Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором