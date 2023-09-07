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Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором

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Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором

FJ3

Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором

Вечеринка — где угодно

Что может быть лучше, чем тусовка с любимой музыкой на свежем воздухе! Благодаря удобной телескопической ручке и колесикам LG XBOOM FJ3 можно взять с собой куда угодно.

«Долгоиграющая» батарея

Одной зарядки хватит на то, чтобы наслаждаться любимыми треками до 15 часов подряд!*

Надежная защита от влаги

Превратности погоды музыке не помеха! Благодаря защите от влаги и брызг по стандарту IPX4 аудиосистеме LG XBOOM FJ3 не грозит ни дождь, ни разлитый коктейль.

Станьте звездой караоке

Превратите практически любую песню в фонограмму одной кнопкой и удивите всех идеальным исполнением, поменяв тональность трека под свой голос.

С вокальными эффектами веселее

Измените тембр голоса до неузнаваемости!
Спойте басом, сопрано, фальцетом, с робо-эффектом или эффектом дуэта.

На радиоволне

Переключитесь в режим радио и выберите любимую частоту.

Разбудите LG XBOOM FJ3 по Bluetooth

Мгновенно выведите аудиосистему из спящего режима, включив музыку по Bluetooth, и продолжайте зажигать!

Настройте звучание

Выберите с помощью ЖК-панели подходящий режим эквалайзера: Standard («стандартный»), Pop («поп-музыка»), Classic («классика»), Rock («рок-музыка»), Jazz («джаз») или Bass Blast («мощные басы»).

Ставьте музыку с телефона, планшета или ноутбука

Подключите к аудиосистеме LG XBOOM FJ3 любое устройство через USB,
линейный вход или по Bluetooth.
Печать

Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая мощность RMS

50 Вт

Фронтальный динамик

50 Вт

РАЗЪЕМЫ

Bluetooth

Аудиовход

Разъем для подключения портативных устройств (Φ3.5)

Разъем для микрофона

1EA (Φ6.3)

USB

FM тюнер

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Режим ожидания Bluetooth

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

Сканирование (вперед / назад)

Регулировка громкости микрофона

Повтор 1 трек / Диск

●/●

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Мультиподключение по Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Party Thruster pro

РЕЖИМЫ АУДИО

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Усиление баса Bass Blast

ФОРМАТЫ АУДИО

MP3

WMA

КАРАОКЕ

Громкость эха

USB Караоке

Вокальные эффекты

Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)

Key changer (изменение тональности голоса)

ДИСПЛЕЙ

Тип

LED

Демо

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон

87.5 ~ 108.0 MHz

Память предустановленных станций

10

Память / Удаление из памяти

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме ожидания, Вт

менее 0.5

Требования к энергопотреблению, Гц

110 или 220/230В 50/60

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FJ3

Музыкальная система LG XBOOM FJ3 со встроенным аккумулятором