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LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

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LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

FJ5

LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

Музыкальная система LG
Великолепный звук, как ни поверни

Великолепный звук,
как ни поверни

Размещать LG XBOOM FJ5 можно как горизонтально, так и вертикально - и всё благодаря уникальному дизайну. Почувствуй мощность и насыщенность басов независимо от расположения.
Зажги вечеринку

Зажги вечеринку

С цветовым сопровождением, мигающим и пульсирующим в такт музыке, любая домашняя вечеринка превратится в клубную.
Стань звездой вечеринки

Стань звездой вечеринки

Просто нажми кнопку - вокал исчезнет, и почти любой трек превратится в фонограмму. Для более комфортного пения тональность песни можно изменить под себя. (*Микрофон не входит в комплект)
Эффект вокала - меняй голоса и веселись

Эффект вокала - меняй голоса и веселись

Управляй голосом даже во время пения с помощью преобразователя голоса.
1) Бас 2) Сопрано 3) Гелий 4) Робот 5) Мужской дуэт 6) Женский дуэт
DJ эффект

DJ эффект

Добавляй в любимые треки скретчинг, флэнжер, фейзер, "вау-вау" и другие предварительно записанные специальные звуковые эффекты.
Вечеринка без лишних проводов: вдвое громче - вдвое веселее

Вечеринка без лишних проводов - вдвое громче

Синхронизируй звук: наслаждайся удвоенной мощностью звучания из двойных динамиков, объединив беспроводным способом две системы.
Лови волну

Лови волну

Слушай любимые радиостанции.
Пробуждай музыку и не жди

Пробуждай музыку и не жди

Устраиваем вечеринку немедленно! Даже в спящем режиме система распознает музыку, транслируемую через Bluetooth, включится и начнет вечеринку.
Меняй звучание на свой вкус

Меняй звучание на свой вкус

Изменяй звучание музыки.
Выбранный звуковой режим отображается на светодиодной панели.
- Режимы эквалайзера: Стандартный, Поп, Классика, Рок, Джаз, Усиление басов
Подключайся и развлекайся

Подключайся и развлекайся

Подключай LG XBOOM FJ5 к любому устройству через USB, Aux In или по Bluetooth.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Выходная мощность (RMS)/Общая (Вт)

220

Воспроизведение 3D/2D

Конвертация 2D в 3D (видео)

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

110 × 2

Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.)

Беспроводная тыловая колонка (лев./прав.)

Беспроводная верхняя колонка объемного звучания (лев./прав.)

Колонка объемного звучания (лев./прав.)

Сабвуфер, мощность RMS (Вт)

Лоток для дисков

CD/DVD

FM тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet) RJ45

Беспроводное подключение к Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Зеркальное отображение мультимедиа по Wi-Fi (Miracast)

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

NFC

Передача со смартфона на ТВ (DLNA Smart Share)

USB

Микро-USB (5 пин)

AUX-вход

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)

Аудиовход оптический

HDMI вход/выход

Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

Видеовыход композитный

Видеовыход компонентный

Донгл для подключения беспроводных колонок Tx

Разъемы для фронтальных колонок

LG Smart TV

Премиальный контент (контент-провайдеры)

LG магазин приложений

Полнофункциональный веб-браузер (поддержка Flash 10/HTML 5)

Универсальный поиск: контент-провайдеры/приложения/веб-страницы

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Воспроизведение звука через смартфон (Private Sound 2.0)

Авторегулирование громкости ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО через сеть

USB Host (аудио)

USB Plus (аудио, видео, фото)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ (модели от 2013 г.) по Bluetooth

Управление через смартфон

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

Сквозной 3D-видеосигнал

Сквозной аудио/видеосигнал

Мгновенное открытие лотка для диска

Загрузка плеера из режима ожидания

Загрузка плеера при включении

Время загрузки диска

Регулировка громкости динамиков

Расстояние до колонок (задержка каналов)

Регулирование звука ТВ

Контроль динамического диапазона

Регулировка громкости сабвуфера

Масштабирование фильмов

Предпросмотр видео/фото

Зарядка MP3-плеера через USB

Удаление файлов

MP3/WMA ID3-теги

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Случайное воспроизведение

Повтор 1 трек

Программирование воспроизведения (Память)

Возобновление воспроизведения

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Bluetooth

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Запись на USB

Перезапись с с USB1 на USB2 (Dual USB)

Выборочное воспроизведение треков

Сохранение последних настроек

Приглушение звука

Кнопка закрытия лотка диска

Ускоренное воспроизведение (вперед/назад)

Режим ожидания

Синхронизация звука с ТВ

Автоматическое начало воспроизведение музыки

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

ЖК-подсветка колонок

Беспроводное объединение устройств (Party Link)

Last Condition Memory

Шкала звука аудиосистемы на ТВ

Аудио и видео ускорение x1.5

A/V Sync Delay (задержка звука)

Сабвуфер (пассивный/активный)

Замедленная перемотка

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

Подавление эха

Фанфары

Оценка исполнения

Удаление вокала с CD

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

ЭКВАЛАЙЗЕР

Автоматический эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Естественный эквалайзер (музыка)

Пользовательский эквалайзер

Обычный

Дангдут

Рок

Джаз

Поп

Классика

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Бэнд

Реггетон

Меренге

Кумбия

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

ТЮНЕР

MW (10 кГц)

MW (9 кГц)

Тип тюнера

PLL

Количество запоминаемых станций

10

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

ДИСПЛЕЙ

ЖК-дисплей

Светодиодный индикатор

Подсветка ЖК

Подсветка сабвуфера (вкл./выкл.)

Клубная подсветка X-Flash

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

Количество батареек для ПДУ (ААА)

2

Антенна FM/AM

Кабель для подключения колонок

Донгл для подключения беспроводных колонок Rx

USB-удлинитель/переходник

Микрофон

Каталог песен

Караоке-диск DVD

Диск настройки DLNA

Настенное крепление

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

220/230 / 50/60

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

615 × 272 × 318

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Музыкальная система LG

FJ5

LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ