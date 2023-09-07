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LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ
LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
Выходная мощность (RMS)/Общая (Вт)
-
220
-
Воспроизведение 3D/2D
-
—
-
Конвертация 2D в 3D (видео)
-
—
-
Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)
-
110 × 2
-
Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.)
-
—
-
Беспроводная тыловая колонка (лев./прав.)
-
—
-
Беспроводная верхняя колонка объемного звучания (лев./прав.)
-
—
-
Колонка объемного звучания (лев./прав.)
-
—
-
Сабвуфер, мощность RMS (Вт)
-
—
-
Лоток для дисков
-
—
-
CD/DVD
-
—
-
FM тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Проводное подключение (Ethernet) RJ45
-
—
-
Беспроводное подключение к Wi-Fi
-
—
-
Wi-Fi Direct
-
—
-
Зеркальное отображение мультимедиа по Wi-Fi (Miracast)
-
—
-
Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)
-
●
-
NFC
-
—
-
Передача со смартфона на ТВ (DLNA Smart Share)
-
—
-
USB
-
●
-
Микро-USB (5 пин)
-
—
-
AUX-вход
-
●
-
Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)
-
—
-
Аудиовход оптический
-
—
-
HDMI вход/выход
-
—
-
Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)
-
—
-
Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)
-
—
-
Видеовыход композитный
-
—
-
Видеовыход компонентный
-
—
-
Донгл для подключения беспроводных колонок Tx
-
—
-
Разъемы для фронтальных колонок
-
—
-
LG Smart TV
-
—
-
Премиальный контент (контент-провайдеры)
-
—
-
LG магазин приложений
-
—
-
Полнофункциональный веб-браузер (поддержка Flash 10/HTML 5)
-
—
-
Универсальный поиск: контент-провайдеры/приложения/веб-страницы
-
—
-
Воспроизведение звука через смартфон (Private Sound 2.0)
-
—
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
—
-
SIMPLINK
-
—
-
Обновление ПО через сеть
-
—
-
USB Host (аудио)
-
—
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
—
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
—
-
Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения
-
—
-
Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ (модели от 2013 г.) по Bluetooth
-
—
-
Управление через смартфон
-
—
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
—
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель
-
—
-
Сквозной 3D-видеосигнал
-
—
-
Сквозной аудио/видеосигнал
-
—
-
Мгновенное открытие лотка для диска
-
—
-
Загрузка плеера из режима ожидания
-
—
-
Загрузка плеера при включении
-
—
-
Время загрузки диска
-
—
-
Регулировка громкости динамиков
-
●
-
Расстояние до колонок (задержка каналов)
-
—
-
Регулирование звука ТВ
-
—
-
Контроль динамического диапазона
-
—
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
—
-
Масштабирование фильмов
-
—
-
Предпросмотр видео/фото
-
—
-
Зарядка MP3-плеера через USB
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
MP3/WMA ID3-теги
-
—
-
Сканирование (вперед/назад)
-
●
-
Пропуск (вперед/назад)
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Повтор 1 трек
-
●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
●
-
Возобновление воспроизведения
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
●
-
Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth
-
—
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Запись на USB
-
—
-
Перезапись с с USB1 на USB2 (Dual USB)
-
—
-
Выборочное воспроизведение треков
-
●
-
Сохранение последних настроек
-
—
-
Приглушение звука
-
—
-
Кнопка закрытия лотка диска
-
—
-
Ускоренное воспроизведение (вперед/назад)
-
—
-
Режим ожидания
-
—
-
Синхронизация звука с ТВ
-
—
-
Автоматическое начало воспроизведение музыки
-
—
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
—
-
ЖК-подсветка колонок
-
—
-
Беспроводное объединение устройств (Party Link)
-
●
-
Last Condition Memory
-
—
-
Шкала звука аудиосистемы на ТВ
-
—
-
Аудио и видео ускорение x1.5
-
—
-
A/V Sync Delay (задержка звука)
-
—
-
Сабвуфер (пассивный/активный)
-
—
-
Замедленная перемотка
-
—
-
Регулировка громкости микрофона/эха
-
—
-
Подавление эха
-
—
-
Фанфары
-
—
-
Оценка исполнения
-
—
-
Удаление вокала с CD
-
—
-
Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)
-
●
-
Изменение тональности голоса (Key changer)
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
—
-
Местные настройки эквалайзера
-
●
-
Естественный эквалайзер (музыка)
-
—
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Обычный
-
●
-
Дангдут
-
—
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Арабский
-
—
-
Афро Хип-Хоп
-
—
-
Индия
-
—
-
Бэнд
-
—
-
Реггетон
-
—
-
Меренге
-
—
-
Кумбия
-
—
-
Сальса
-
—
-
Самба
-
—
-
Акс
-
—
-
Фохо
-
—
-
Фанк
-
—
-
Португальский
-
—
-
MW (10 кГц)
-
—
-
MW (9 кГц)
-
—
-
Тип тюнера
-
PLL
-
Количество запоминаемых станций
-
10
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
—
-
ЖК-дисплей
-
●
-
Светодиодный индикатор
-
—
-
Подсветка ЖК
-
●
-
Подсветка сабвуфера (вкл./выкл.)
-
—
-
Клубная подсветка X-Flash
-
—
-
Инструкция пользователя
-
—
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Количество батареек для ПДУ (ААА)
-
2
-
Антенна FM/AM
-
●
-
Кабель для подключения колонок
-
—
-
Донгл для подключения беспроводных колонок Rx
-
—
-
USB-удлинитель/переходник
-
—
-
Микрофон
-
—
-
Каталог песен
-
—
-
Караоке-диск DVD
-
—
-
Диск настройки DLNA
-
—
-
Настенное крепление
-
—
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)
-
—
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
220/230 / 50/60
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
615 × 272 × 318
-
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FJ5
LG XBOOM | Музыкальная система LG, 220 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ