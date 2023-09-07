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Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе

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Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе

OM4560

Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе

Музыкальный центр LG X-BOOM OM4560

X-Boom в компактном корпусе

Портативная версия из серии сверхмощных аудиосистем X-Boom. Теперь с поддержкой караоке!

Управление со смартфона

Максимум возможностей для многофункционального использования: передача музыки со смартфонов без проводов, а так же активация устройства непосредственно с телефона.

Яркая цветовая подсветка LED

Клубная атмосфера на любой вечеринке, благодаря яркой цветовой подсветке динамика.

Bass Blast (усиление баса)

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице. Динамичный и глубокий бас для качественного звучания.

Беспроводная синхронизация звука с ТВ

Подключите устройство к телевизору и слушайте на полную мощность все, что видите по телевизору - ТВ программы, фильмы, музыка и игры.
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Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

220 Вт

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

CD/DVD

●/-

Tuner

AUX In

USB1

СЕТЬ

Bluetooth

РАЗЪЕМЫ

Линейный аудиовыход

USB

Aux In (право/лево)

Разъем для микрофона

1EA

Радио антенна

FM

ДИСПЛЕЙ

Тип

New

Диммер

Демо

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Подсветка LED

Bluetooth

Повтор 1/Все

Программирование воспроизведения (Память)

Сохранение последних настроек

MP3/WMA ID3 теги

Зарядка MP3-плеера через USB / micro USB

Быстрая перемотка (вперед / назад)

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона / эха

ЗВУКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ LG

Автоэквалайзер

Футбол

Стандартный (по умолчанию)

Квартира

Усиление

Высокие частоты / бассы

Естественный эквалайзер (музыка)

Усиление басов

Авто DJ (воспроизведение без остановок)

Рок

Джаз

Классика

Поп

Стандартный

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Кол-во дисков

1

Тип загрузки

Лоток для диска

Audio CD

MP3/WMA CD

CD-R/CD-RW

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА ВИДЕО

JPEG

JPEG Progressive

MPEG2

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

MP3

WMA

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление в режиме ожидания, Вт

1 Вт↓

Требования к энергопотреблению, Гц

110 или 220/230В 50/60

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Волна

FM

Тюнер FM

87.5 — 108.0 МГц

Количество предустановленных станций

50

Память / Удаление из памяти

Часы / Таймер / Спящий режим / Установка

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Пульт ДУ: тип

MA2

Количество клавиш

33

Батарейки

AAAx2

Гарантийный талон

FM антенна

FM 75Ω ANT

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Музыкальный центр LG X-BOOM OM4560

OM4560

Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе