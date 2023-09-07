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Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе
Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе
Все характеристики
-
Общая
-
220 Вт
-
CD/DVD
-
●/-
-
Tuner
-
●
-
AUX In
-
●
-
USB1
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Линейный аудиовыход
-
●
-
USB
-
●
-
Aux In (право/лево)
-
●
-
Разъем для микрофона
-
1EA
-
Радио антенна
-
FM
-
Тип
-
New
-
Диммер
-
●
-
Демо
-
●
-
Подсветка LED
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Повтор 1/Все
-
●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
●
-
Сохранение последних настроек
-
●
-
MP3/WMA ID3 теги
-
●
-
Зарядка MP3-плеера через USB / micro USB
-
●
-
Быстрая перемотка (вперед / назад)
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Регулировка громкости микрофона / эха
-
●
-
Автоэквалайзер
-
●
-
Футбол
-
●
-
Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Квартира
-
●
-
Усиление
-
●
-
Высокие частоты / бассы
-
●
-
Естественный эквалайзер (музыка)
-
●
-
Усиление басов
-
●
-
Авто DJ (воспроизведение без остановок)
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Классика
-
●
-
Поп
-
●
-
Стандартный
-
●
-
Кол-во дисков
-
1
-
Тип загрузки
-
Лоток для диска
-
Audio CD
-
●
-
MP3/WMA CD
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
JPEG
-
●
-
JPEG Progressive
-
●
-
MPEG2
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
Потребление в режиме ожидания, Вт
-
1 Вт↓
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
110 или 220/230В 50/60
-
Тип тюнера
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Тюнер FM
-
87.5 — 108.0 МГц
-
Количество предустановленных станций
-
50
-
Память / Удаление из памяти
-
●
-
Часы / Таймер / Спящий режим / Установка
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA2
-
Количество клавиш
-
33
-
Батарейки
-
AAAx2
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM антенна
-
FM 75Ω ANT
-
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OM4560
Портативная минисистема LG XBOOM с яркой подсветкой в компактном корпусе