UQ80 43'' 4K Smart UHD телевизор

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

* Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.