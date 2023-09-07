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Телевизор LG UN81 55 дюймов 4K Smart UHD

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Телевизор LG UN81 55 дюймов 4K Smart UHD

55UN81006LB

Телевизор LG UN81 55 дюймов 4K Smart UHD

(5)

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Телевизор Real 4K для любых экранных развлечений

Телевизор LG UHD был создан, чтобы поднять все, что вы смотрите, на новый уровень. Фильмы, спортивные программы, игры – все отображается в качестве 4K, живом цвете и максимально детализировано. Насладитесь реалистичной картинкой с разрешением в 4 раза больше, чем у Full HD.

На экране телевизора показан панорамный вид футбольного стадиона, полного зрителей.

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Четырехъядерный процессор 4K

Смотрите качественное изображение

Процессорустраняет видео-шум, создает более живые цвета и усиливает контрастность.Изображения с низким разрешением масштабируются, становясь по качеству ближе кформату 4К

Иконки шумоподавления, усиления цветов и масштабирования, а также экран ТВ, на котором показаны горы, лес и озеро.

ThinQ AI

Ваш островок удобства и комфорта

Умная функция LG ThinQ AI сделает вашу жизнь гораздо удобнее. *Распознание живого голоса позволяет управлять вашей экосистемой Home IoT

Мужчина и женщина сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.
*Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Реалистичные ощущения

Кинотеатр у вас дома

На экране телевизора показана сцена из фантастического фильма, где женщина стоит в поле лицом к горам.

Мужчина сидит на диване, смотрит фильм в жанре экшн. Девушка на экране держит в руках натянутый лук и стрелу.
Filmmaker Mode™

Смотрите контент так, как его задумал автор

Процессор автоматически отключает сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы и не только – с сохранением творческой задумки и эффектами, как в кинотеатре.

*Логотип РЕЖИССЕРСКОГО РЕЖИМА™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Пара в машине едет по шоссе Половина картинки показана на обычном телевизоре с плохим качеством. Другая половина – четкая, живая, с качеством LG UHD.
HDR 10 Pro и HLG Pro

Просматривайте видео в высоком разрешении

Телевизоры LG UHD демонстрируют оптимальное качество HDR-изображения, поддерживая основные форматы HDR, в том числе HDR 10 Pro и HLG Pro.

*Изображения экрана являются имитацией.

Семья из семи человек находится в гостиной и смотрит фильм. На экране выступает группа музыкантов.
Сверхобъемный звук Ultra Surround

Погрузитесь в искусство звука

Целый ряд аудио-каналов обеспечивают полное погружение в звук. Наслаждайтесь тихими диалогами и необычными, сложными звуками – как если бы вы сами участвовали в фильме.

*Изображения экрана являются имитацией.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Логотипы трех приложений слева направо: Netflix и LG Channels.
Безграничное удовольствие

Бесконечный контент. Бесконечная радость

Доступ к приложению Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальных фильмов и спортивных программ в прямом эфире – все в одном месте.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Реалистичное изображение в играх

LG UHD – Победа всегда с вами!

На телевизоре показана сцена из игры-«стрелялки», где игрока одолевают вооруженные пришельцы.

На экране телевизора показана сцена из игры, где человек стоит посреди леса. Половина картинки показана на обычном телевизоре с плохим качеством. Другая половина – четкая, живая, с качеством LG UHD.
Профиль HGiG игры в режиме HDR

Погрузитесь в игру

Группа HGiG узнает характеристики работы телевизора и качество картинки, а затем приводит в соответствие графику HDR, чтобы получить от этот формата максимум.

*Изображения экрана являются имитацией.

Крупный план игрока, держащего в руках руль и играющего на телевизоре в гонки.

Управляйте всем без задержек

Телевизоры LG UHD позволяют иметь полный контроль над игрой без «лагов».
Потрясающий эффект присутствия

Проникнитесь атмосферой стадиона

На экране телевизора показан стадион, на переднем плане беговая дорожка. Стадион полон зрителей.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок.
Широкий угол обзора

Живой цвет под любым углом

Смотрите игры любимых команд на экране с реалистичными цветами с любого места в комнате.

*Изображение на экране смоделировано

Люди смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок.
Окружи себя звуком через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Создайте эффект «звук вокруг», подсоединив любые Bluetooth-динамики к телевизору LG UHD. Погрузитесь в игру с головой, прочувствовав ее живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Жизнь станет удобнее с новой webOS

Наслаждайтесь новым контентом со стриминговых сервисов, в том числе Netflix, YouTube и других. А недавно добавленная функция голосового управления позволяет контролировать бытовую технику.

Телевизор стоит на белой тумбе на фоне белой стены. На экране показан рабочий стол с webOS.

*Панель запуска может отличаться в зависимости от региона.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Создан для вашего дома и вашей счастливой жизни

Тонкая кромка и элегантные современные линии телевизоров LG UHD придадут дополнительную эстетику вашему интерьеру, усилив приятные впечатления от просмотра.

Телевизор LG UHD на стене в гостиной с минималистичным интерьером. На экране телевизора показано изображение цветка.

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

4K UHD

Размер экрана

55

Разрешение

3840*2160

IPS

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Подсветка

Прямая

TruMotion / Частота обновления

TM100 (Частота обновления 50Hz)

ВИДЕО

Процессор

Quad Core Processor 4K

Улучшение изображения

Улучшение изображения

HDR

Active HDR

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона

Алгоритм затемнение

LG Локальный контраст

Масштабирование

4K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

VP9 (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

AV1

4K@60P, 10bit

HGIG Mode

MR

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

- / ●

Режим изображения

● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

АУДИО

Динамики (Sound Output)

20W (10W per Channel)

Количество динамиков

2.0ch

Направление

Нижнее направление

Одновременный аудио выход

AI Звук / Про

AI Звук

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

Ultra Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice III

Bluetooth Surround Ready

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels

● (Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Режим гостиница

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--, Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

2 (Задний) / 2 (Боковая сторона)

Версия

HDMI 2.0

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Боковая сторона)

LAN

● (Сзади)

Component

● (Rear, Component in/AV in common)

Composite In (AV)

● (Rear, Component in/AV in common)

CI Slot

● (Боковая сторона)

RF In

2 (Сзади, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W (Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

ВЕС, КГ

Вес без подставки

16.1

Вес с подставкой

17.1

Вес в упаковке

21.6

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1234x84.0x717

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1234x260x784

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1360x207x880

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка

● (AA x 2EA)

Кабель питания

● (TV отдельный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

OSD выбор языка

37 языков

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

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55UN81006LB

Телевизор LG UN81 55 дюймов 4K Smart UHD

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