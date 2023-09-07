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Телевизор LG, LED 65", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

Характеристики

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Телевизор LG, LED 65", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

65UK6100PLA

Телевизор LG, LED 65", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

(2)
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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Устройство с дисплеем (OLED/LCD)

LCD

Размер экрана (в дюймах)

65

Разрешение

3840*2160

Экран с технологией Nano Cell

-

Панель IPS (только для серии LCD, включая дисплеи IPS 4K и IPS 4K)

Угол обзора

Угол обзора, предназначенный для просмотра спортивных телепередач

Тип панели (только для серии LCD)

M+

Тип BLU (только для серии LCD)

Direct

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

True Motion/Частота обновления (только для серии LCD)

TM100 (частота обновления 50 Гц)

PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)

PMI 1600 (частота обновления 50 Гц)

UHDA Premium

-

HDR

Технология 4K Active HDR

– Режим Dolby Vision (см. вкладку «Формат HDR»)

-

– Режим HDR10 (см. вкладку «Формат HDR»)

– Режим HLG (см. вкладку «Формат HDR»)

Расширенный диапазон цветов

-

Миллиард насыщенных цветов

-

Затемнение (набор спецификаций)

-

Черный цвет

-

Технология Ultra Luminance

-

Технология Picture Engine

-

– Технология Color Master Engine

– Функция Upscaler

Функция 4K Upscaler

– Технология точности цветопередачи True Color Accuracy

– Активный усилитель глубины изображения

-

– Эффект HDR

– Режим Smart Picture

-

– Режим «Футбол»

Декодер HEVC

до 4K@60 пикселей, 10 бит

Декодер VP9

до 4K@60 пикселей, 10 бит

АУДИО

Выходная мощность звука (Вт)

20 Вт

Аудиосистема (количество каналов)

2.0 ch

Тип динамика

направленный в пол сабвуфер

DOLBY ATMOS

-

Harman Kardon

-

Режим объёмного звучания

Объемное звучание Ultra Stadium Surround

Дифференциация звука

Режим Smart Sound

– Технология Clear Voice

Clear Voice III

– Функция Magic Sound Tuning

Ready

– Режим Smart Sound

Hi–Fi Audio

Определение типа установки телевизора

-

LG Sound Sync/Bluetooth

Декодер DTS

Аудиокодек

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE–AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS–HD, DTS Express, WMA, apt–X

SMART TV

ОС (Операционная система)

webOS 3.5

– число ядер процессора

Четырехъядерный

Magic Remote

Ready

Функция Magic Zoom

Live Zoom + Focus Zoom*
*требуется пульт LG Magic Remote

360 VR

Распознавание голоса

Ready

Универсальное управление

Ready (Россия, Украина, Казахстан)

Magic Link (Волшебная ссылка)

Быстрый доступ

Галерея OLED

-

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

-

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Мой контент

Мои каналы

Советчик каналов

Функция CHANNEL PLUS

-

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVERGENCE

IoT: Google weave

-

Мобильное приложение (LG TV Plus)

Подключение Magic Mobile

Функция Mobile TV вкл.

– WiFi TV On

– BLE TV On

WiDi (подключение ПК к телевизору)

Miracast (Подключение мобильного устройства к телевизору)

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

TTS (перевод текста в речь)

STT (перевод речи в текст)

Ready

Естественное распознавание речи

Ready (Только для России)

Simplink (HDMI CEC)

Одновременное воспроизведение аудио

Блокировать доступ к вредоносному сайту

FM радио

-

Игровое ТВ

-

Mosqito Away

-

Двусторонняя служба на основе ACR

-

Язык экранного меню

35 языков

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB–T2/C/S2

[DVB] Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

[DVB] CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.3

Страница телетекста

2000 страниц

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP: Германия, Италия, Швейцария,–, Flof: другие)

Субтитр

EPG (8 дней)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ

HDMI

3

– ARC (Канал возврата аудио)

USB

2

LAN

1

Общий компонентный/композитный вход

1 (общий композитный)

Композитный вход (AV)

-

Слот CI

1

Вход RF

2 (RF, Sat)

Wifi (802.11.ac или 802.11.n)

802.11ac

Bluetooth

Цифровой аудиовыход (оптический)

1

Выход для наушников

-

Линейный выход

-

RS–232C (управление/SVC)

-

Компонентный вход (Y,Pb,Pr + Audio): 5

1 (общий композитный)

Композитный вход (CVBS+ Audio): 3

-

HDMI (6G/3G)

1(1/0)

USB (3.0/2.0)

1(0/1)

Проводной ИК

-

ДИЗАЙН

Форма

-

ECO

Датчик освещенности

Датчик белого

Режим энергосбережения

ENERGY STAR® Qualified (регулирование энергопотребления NA)

-

ЭНЕРГИЯ

Источник питания (напряжение, Гц)

100–240 В переменного тока, 50–60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

0.3 Вт↓

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

АКСЕССУАРЫ

Пульт дистанционного управления

L–Con

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

Руководство пользователя

Настенное крепление VESA

– Размер Vesa

См. спецификацию продукта M

Батарейки (для пульта дистанционного управления)

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Active HDR

Большие ТВ

LED TVs

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Wi-Fi

● (802.11ac)

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