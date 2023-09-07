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Телевизор LG, LED 65", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound
Все характеристики
-
Устройство с дисплеем (OLED/LCD)
-
LCD
-
Размер экрана (в дюймах)
-
65
-
Разрешение
-
3840*2160
-
Экран с технологией Nano Cell
-
-
-
Панель IPS (только для серии LCD, включая дисплеи IPS 4K и IPS 4K)
-
●
-
Угол обзора
-
Угол обзора, предназначенный для просмотра спортивных телепередач
-
Тип панели (только для серии LCD)
-
M+
-
Тип BLU (только для серии LCD)
-
Direct
-
True Motion/Частота обновления (только для серии LCD)
-
TM100 (частота обновления 50 Гц)
-
PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)
-
PMI 1600 (частота обновления 50 Гц)
-
UHDA Premium
-
-
-
HDR
-
Технология 4K Active HDR
-
– Режим Dolby Vision (см. вкладку «Формат HDR»)
-
-
-
– Режим HDR10 (см. вкладку «Формат HDR»)
-
●
-
– Режим HLG (см. вкладку «Формат HDR»)
-
●
-
Расширенный диапазон цветов
-
-
-
Миллиард насыщенных цветов
-
-
-
Затемнение (набор спецификаций)
-
-
-
Черный цвет
-
-
-
Технология Ultra Luminance
-
-
-
Технология Picture Engine
-
-
-
– Технология Color Master Engine
-
●
-
– Функция Upscaler
-
Функция 4K Upscaler
-
– Технология точности цветопередачи True Color Accuracy
-
●
-
– Активный усилитель глубины изображения
-
-
-
– Эффект HDR
-
●
-
– Режим Smart Picture
-
-
-
– Режим «Футбол»
-
●
-
Декодер HEVC
-
до 4K@60 пикселей, 10 бит
-
Декодер VP9
-
до 4K@60 пикселей, 10 бит
-
Выходная мощность звука (Вт)
-
20 Вт
-
Аудиосистема (количество каналов)
-
2.0 ch
-
Тип динамика
-
направленный в пол сабвуфер
-
DOLBY ATMOS
-
-
-
Harman Kardon
-
-
-
Режим объёмного звучания
-
Объемное звучание Ultra Stadium Surround
-
Дифференциация звука
-
Режим Smart Sound
-
– Технология Clear Voice
-
Clear Voice III
-
– Функция Magic Sound Tuning
-
Ready
-
– Режим Smart Sound
-
●
-
Hi–Fi Audio
-
●
-
Определение типа установки телевизора
-
-
-
LG Sound Sync/Bluetooth
-
●
-
Декодер DTS
-
●
-
Аудиокодек
-
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE–AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS–HD, DTS Express, WMA, apt–X
-
ОС (Операционная система)
-
webOS 3.5
-
– число ядер процессора
-
Четырехъядерный
-
Magic Remote
-
Ready
-
Функция Magic Zoom
-
Live Zoom + Focus Zoom*
*требуется пульт LG Magic Remote
-
360 VR
-
●
-
Распознавание голоса
-
Ready
-
Универсальное управление
-
Ready (Россия, Украина, Казахстан)
-
Magic Link (Волшебная ссылка)
-
●
-
Быстрый доступ
-
●
-
Галерея OLED
-
-
-
Магазин контента LG
-
●
-
Многоэкранное средство просмотра
-
-
-
Веб–браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
Мой контент
-
●
-
Мои каналы
-
●
-
Советчик каналов
-
●
-
Функция CHANNEL PLUS
-
-
-
IoT: Google weave
-
-
-
Мобильное приложение (LG TV Plus)
-
●
-
Подключение Magic Mobile
-
●
-
Функция Mobile TV вкл.
-
●
-
– WiFi TV On
-
●
-
– BLE TV On
-
●
-
WiDi (подключение ПК к телевизору)
-
●
-
Miracast (Подключение мобильного устройства к телевизору)
-
●
-
Сетевой файловый браузер
-
●
-
TTS (перевод текста в речь)
-
●
-
STT (перевод речи в текст)
-
Ready
-
Естественное распознавание речи
-
Ready (Только для России)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Одновременное воспроизведение аудио
-
●
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
FM радио
-
-
-
Игровое ТВ
-
-
-
Mosqito Away
-
-
-
Двусторонняя служба на основе ACR
-
-
-
Язык экранного меню
-
35 языков
-
Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)
-
DVB–T2/C/S2
-
[DVB] Передача данных (спецификация по странам)
-
HbbTV(Ready)
-
[DVB] CI + (общий интерфейс)
-
CI+ 1.3
-
Страница телетекста
-
2000 страниц
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (TOP: Германия, Италия, Швейцария,–, Flof: другие)
-
Субтитр
-
●
-
EPG (8 дней)
-
●
-
HDMI
-
3
-
– ARC (Канал возврата аудио)
-
●
-
USB
-
2
-
LAN
-
1
-
Общий компонентный/композитный вход
-
1 (общий композитный)
-
Композитный вход (AV)
-
-
-
Слот CI
-
1
-
Вход RF
-
2 (RF, Sat)
-
Wifi (802.11.ac или 802.11.n)
-
802.11ac
-
Bluetooth
-
●
-
Цифровой аудиовыход (оптический)
-
1
-
Выход для наушников
-
-
-
Линейный выход
-
-
-
RS–232C (управление/SVC)
-
-
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr + Audio): 5
-
1 (общий композитный)
-
Композитный вход (CVBS+ Audio): 3
-
-
-
HDMI (6G/3G)
-
1(1/0)
-
USB (3.0/2.0)
-
1(0/1)
-
Проводной ИК
-
-
-
Форма
-
-
-
Датчик освещенности
-
Датчик белого
-
Режим энергосбережения
-
●
-
ENERGY STAR® Qualified (регулирование энергопотребления NA)
-
-
-
Источник питания (напряжение, Гц)
-
100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
-
Потребляемая мощность в режиме ожидания
-
0.3 Вт↓
-
Потребляемая мощность (макс.)
-
Размер экрана отличается в зависимости от региона
-
Пульт дистанционного управления
-
L–Con
-
Компонентный/AV–кабель
-
-
-
Кабель питания
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
Настенное крепление VESA
-
●
-
– Размер Vesa
-
См. спецификацию продукта M
-
Батарейки (для пульта дистанционного управления)
-
●
-
4K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
Active HDR
-
●
-
Большие ТВ
-
●
-
LED TVs
-
●
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
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