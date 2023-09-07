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49" телевизор с технологией NanoCell™

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49" телевизор с технологией NanoCell™

49SM8050PLC

49" телевизор с технологией NanoCell™

(3)

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Телевизор NanoCell, лучший LED-телевизор от LG1

Телевизор NanoCell, лучший LED-телевизор от LG

NanoCell TV — это самый совершенный LED-телевизор LG с превосходным качеством изображения, достигаемым благодаря фирменной технологии NanoCell™, улучшающей чистоту цветопередачи в диапазоне RGB.
Совершенство цвета с технологией NanoCell™1

Совершенство цвета с технологией NanoCell™

Вы испытаете ни с чем не сравнимое удовольствие от просмотра с технологией NanoCell™, усиливающей чистоту цвета с помощью частиц размером около 1 нм
Больше четкости, больше яркости1

Больше четкости, больше яркости

Чтобы улучшить чистоту цветопередачи, необходимо обеспечить точную и стабильную длину световых волн. Технология NanoCell™ использует наночастицы для поглощения избыточных световых волн, что повышает чистоту цветопередачи экрана и расширяет цветовой диапазон.

* Под обычным телевизором, который упоминается здесь, понимается одна из предыдущих моделей LG, а изображения являются имитацией.

Точная цветопередача даже с широким углом обзора1

Точная цветопередача даже с широким углом обзора

Где бы вы ни находились, телевизор NanoCell сохраняет точность цветопередачи,
даже при просмотре сбоку, поэтому каждый зритель сможет насладиться сочной и реалистичной картинкой.

* Под обычным телевизором, который упоминается здесь, подразумевается одна из предыдущих моделей LG, а изображения являются имитацией.

Широкий угол обзора. Цвета остаются неизменными1

Широкий угол обзора. Цвета остаются неизменными

В отличие от обычных телевизоров, искажающих цвета при просмотре сбоку, телевизор LG NanoCell одинаково точно воспроизводит цвета при просмотре как с бокового, так и с фронтального угла обзора.

* Под обычным телевизором понимается телевизор без технологии планарной коммутации (IPS)
* Относительный размер цветового диапазона установлен как 100, если смотреть по центру (0 градусов)
* Данные основаны на внутреннем исследовании LG.

Режим 4K Active HDR для невероятной детализации1

Режим 4K Active HDR для невероятной детализации

В режиме 4K Active HDR каждый кадр оптимизируется, детализация усиливается, а цвета становятся более глубокими. Благодаря формату мульти-HDR, включающему в себя HDR10 и HLG, в сочетании с технологией динамичной покадровой коррекции LG, вы можете наслаждаться любым видеоконтентом в превосходном качестве HDR.
DTS Virtual:X Звук с новым измерением1

DTS Virtual:X Звук с новым измерением

Со встроенными динамиками вашего телевизора звуки доносятся со всех сторон, и вы прочувствуете насыщенный, безупречный, многомерный звук.
Масштабирование изображения до разрешения 4К1

Масштабирование изображения до разрешения 4К

Быстрый и точный четырехъядерный процессор устраняет шум, обеспечивая более динамичную цветопередачу и контрастность. Картинки с низким разрешением масштабируются и восстанавливаются, становясь по качеству ближе к формату 4К.
Изящный дизайн1

Изящный дизайн

Нано-рамка телевизора LG NanoCell прекрасно вписывается в любой интерьер и добавляет изысканность в атмосферу дома.

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Погрузитесь в атмосферу игры с 4К HDR1

Погрузитесь в атмосферу игры с 4К HDR

Телевизор LG NanoCell обеспечивает идеальное погружение в игру с изображением кинематографического качества 4K HDR. Благодаря его минимальной задержке вы можете синхронизироваться с движениями на экране в режиме реального времени и наслаждаться активной и быстрой игрой.
Новые возможности с искусственным интеллектом1

Новые возможности с искусственным интеллектом

Технология LG ThinQ AI открывает много новых возможностей для голосового управления. Распознавание разговорной речи позволяет поддерживать диалог с телевизором и получать индивидуальные рекомендации в соответствии с вашими предпочтениями.
Новые возможности с искусственным интеллектом Узнайте больше

* LG ThinQ AI запускается нажатием кнопки "Microphone Button".
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

NanoCell 4K ( LED)

Размер экрана (дюймы)

49

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

4K Active HDR

Угол обзора

Широкий угол обзора

Звуковая система

DTS Virtual:X

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

Управление подсветкой

Локальное (Local Dimming)

IPS Panel

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED IPS

Разрешение экрана

3840 × 2160

Тип подсветки

Edge

Размер экрана (дюймы)

49

NanoCell дисплей

IPS Panel

Угол обзора

Широкий угол обзора

ВИДЕО

Тип HDR

4K Активный HDR

УЛЬТРА Яркость

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ▲ / — / ▲ (▲ : Воспроизведение @60Hz/50p)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Масштабирование разрешения

4K

Подавление шума

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

NanoCell Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Возможность управления подсветкой

Локальное (Local Dimming)

Режимы изображения

● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

HEVC (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

— /●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM100 (Частота обновления 50Гц)

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

DTS Virtual:X

DTS декодер

Адаптивное управление звуком

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

Звуковая система

DTS Virtual:X

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Apple HomePod

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

Работа с приложением Apple AirPlay 2

Функция "AirPlay" будет доступна для данной модели с Ноября этого года

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT2/C/S2

Эфирное ТВ

DVBT2/T

Кабельное ТВ

DVBC

Спутниковое ТВ

DVBS2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Компонентный вход

● (Сзади, Component in/AV in common)

Композитный вход (AV)

● (Сзади, Component in/AV in common)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR19

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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49SM8050PLC

49" телевизор с технологией NanoCell™

Найти онлайн