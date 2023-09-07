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Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

65NANO816NA

Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

(3)
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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

4K NanoCell

Размер экрана

65

Разрешение

3840*2160

NanoCell

IPS

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Миллиард богатых цветов

Идеальный черный

-

Затемнение

Локальное затемнение

Ультра яркость

Ультра яркость

Подсветка

Боковая

TruMotion / Частота обновления

TM200 (Частота обновления 120Hz)

Переменный экран

-

ВИДЕО

Процессор

Quad Core Processor 4K

AI Изображение / Про

-

Улучшение лица

-

AI повышение качества

-

Автоматический выбор жанра

-

Улучшение изображения

Улучшение изображения

AI контроль яркости

-

HDR

Active HDR

Dolby Vision IQ

-

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона

4K HFR

-

2K HFR

-

Движение Про

-

Алгоритм затемнение

LG Локальный контраст

Масштабирование

4K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

VP9 (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

AV1

4K@60P, 10bit

G-Sync Compatible

-

FreeSyncTM

-

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

- / ●

HGIG Mode

MR

Режим изображения

● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Авто калибровка

-

АУДИО

Динамики (Sound Output)

20W (10W per Channel)

Количество динамиков

2.0ch

Направление

Нижнее направление

Одновременный аудио выход

DOLBY ATMOS

-

AI Звук / Про

AI Звук

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

Ultra Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice III

Bluetooth Surround Ready

WiSA Speakers

-

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

Google Assistant

-

Amazon Alexa

-

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Smart Speaker Compatible

-

Google Home Connection

-

Amazon Echo Connection

-

Naver Clova

-

LG ThinQ

-

LG Smart Speaker (WK7,WK9)

-

Kakao i

-

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

Распознавание голоса на большие расстояния

-

LED подсветка

-

Режим приветствия

-

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

Art Gallery

-

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels

● (Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Live Plus (ACR-based Bilateral Service)

-

Режим гостиница

Live Pick

-

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Мульти тюнер

-

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--, Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

[ATSC] Титры

-

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

2 (Задний) / 2 (Боковая сторона)

Версия

HDMI 2.0

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 2 (Боковая сторона)

LAN

● (Сзади)

Component

● (Rear, Component in/AV in common)

Composite In (AV)

● (Rear, Component in/AV in common)

CI Slot

● (Боковая сторона)

A-CAS

-

RF In

2 (Сзади, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Выход на наушники

-

Line out

-

RS-232C (Control / SVC)

-

IR Blaster

-

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W (Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

Энергетический стандарт

-

ENERGY STAR® Qualified

-

Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации

-

Расчетное годовое использование электроэнергии

-

ВЕС, КГ

Вес без подставки

24.1

Вес с подставкой

33.3

Вес в упаковке

31.6

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1451x64x840

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1451x324x910

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1600x207x1035

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка

● (AA x 2EA)

Компонент / AV Жанр

-

IR Blaster Cable

-

Кабель питания

● (TV отдельный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Авто калибровка

OSD выбор языка

37 языков

Time Machine (DVR)

-

Цифровая запись

-

Analog DVR

-

Time Shift

-

Смотреть и записывать

-

Встроенная игра

-

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

SMART ФУНКЦИЙ

Частичный вид на дом

-

Датчик движения

-

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Active HDR

Большие ТВ

LED TVs

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

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