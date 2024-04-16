* «100%-ная точность цветопередачи и объем для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV 2025 г. выпуска.

* Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.

* 100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.

* Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.