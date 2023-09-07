Телевизор LG,OLED 55", 4K, 4K Cinema HDR, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Испытайте на себе поразительное погружение в игру с детализацией темных участков. Игровой процесс в формате 4K HDR обеспечивает еще более сочные цвета, даже при просмотре с широкого угла обзора. Виртуальный объемный звук в формате 5.1 создает атмосферу театрального представления и полностью погружает вас в игру.