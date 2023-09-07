Оптимизатор игр позволяет применить идеальные настройки для игры в зависимости от жанра и игрового окружения. Перейдите на вкладку «Звук», чтобы настроить эффекты, или на вкладку «Игра», чтобы убедиться, что все выглядит и ощущается так, как вам нужно. Нет необходимости делать паузу. Простой доступ в меню из Игровой панели, которая настраивается на определенные действия во время игры.