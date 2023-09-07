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Телевизор LG LED QNED 4K SMART 55QNED816QA

Характеристики

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Телевизор LG LED QNED 4K SMART 55QNED816QA

55QNED816QA

Телевизор LG LED QNED 4K SMART 55QNED816QA

(4)
Вид телевизора LG QNED спереди
Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 187

Вес упаковки

22.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1233 x 716 x 44.2

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1233 x 781 x 271

Тумба под ТВ (ШхГ)

841 x 271

Вес телевизора без подставки

16.3

Вес телевизора с подставкой

17.9

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Edge

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет Pro

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

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