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55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED QNED85 4K 2024

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55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED QNED85 4K 2024

55QNED86T6A

55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED QNED85 4K 2024

Вид спереди на телевизор LG QNED, QNED85 с текстом LG QNED, 2024 и логотипом webOS Re:New Program на экране

Все дело в новом QNED

Яркие цвета и четкость изображения в огромном LG QNED. Наш новый набор микросхем и зоны уменьшения света обеспечивают идеальное изображение, поэтому каждый пиксель сохраняет безупречную четкость.

Экран LG QNED85 с красочным произведением искусства.

*Изображение экрана является имитацией.

Встречайте инновации LG QNED

ИИ-процессор alpha 8 4K показан с оранжевым светом, исходящим из-под него. Между словами «Обновляемая webOS» и «webOS Re:New Program» изображена спираль красного, желтого и фиолетового цвета. Телевизоры LG QNED89, QNED90 и QNED99 показаны в порядке слева направо. На каждом телевизоре изображена красочная заставка, а над телевизорами красуется надпись «Сверхбольшой телевизор».

ИИ-процессор alpha 8 4K

Незабываемые впечатления благодаря интеллекту для QNED

Погружение изнутри. Наш передовой ИИ-процессор alpha 8 4K автоматически оптимизирует качество аудио и изображения для синхронизации с вашими предпочтениями.

*Изображение экрана является имитацией.

Интеллект, обогащающий впечатления от QNED

На стене в гостиной установлен телевизор LG, на экране которого изображен гитарист, графика в виде концентрических кругов, представляющих собой звуковые волны, а вверху слева расположена надпись «Настройка с помощью ИИ». Женщина сидит на улице в солнечный день на фоне деревьев и голубого неба, а вверху слева расположена надпись «AI Picture Pro». Телевизор LG TV со звуковыми пузырями и волнами, исходящими от экрана и заполняющими пространство, а вверху слева расположена надпись «AI Sound Pro».

Настройка с помощью ИИ

Синхронизируется с настройками просмотра

Изображение, соответствующее вашему вкусу

Выберите любимые фотографии, и функция AI Picture Wizard создаст из 85 миллионов вариантов изображение, точно соответствующее вашему уникальному вкусу, а затем сохранит его в вашем профиле.

На стене в гостиной установлен телевизор LG TV, на экране которого изображен гитарист. Графика в виде концентрических кругов, представляющих собой звуковые волны.

Акустический тюнинг ИИ

Оптимальное аудио подходит к вашему пространству

Акустическая система определяет планировку комнаты и место, где вы сидите, чтобы создать вокруг вас звуковой купол, идеально подходящий к уникальной акустике вашей комнаты.

Телевизор LG TV и звуковая панель LG Soundbar в современном жилом пространстве в ночное время. Изображение северного сияния на экране отображается с идеальным уровнем яркости.

Ночь

Телевизор LG TV и звуковая панель LG Soundbar в современном жилом пространстве в дневное время. Изображение северного сияния на экране отображается с идеальным уровнем яркости.

День

Интеллект, при котором изображение выглядит ярко при любом свете

Днем или ночью функция Brightness Control обнаруживает свет в помещении и соответствующим образом балансирует изображение, обеспечивая четкость и ясность визуального восприятия.

AI Picture Pro

Подлинный реализм в каждом кадре

ИИ обеспечивает четкость изображения и насыщенность цвета

Пусть каждая сцена станет шедевром. Функция AI Super Upscaling использует алгоритмы глубокого обучения для улучшения изображения в режиме реального времени, поэтому все, что вы смотрите, выглядит потрясающе четко.

*QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 оснащены функциями AI Picture Pro и AI Super Upscaling.

**Модели с процессором alpha 9 / alpha 8 (QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и 86NANO80) оснащены функцией Dynamic Tone Mapping Pro.

***Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

****Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

AI Sound Pro

Слышите каждую деталь звукового ландшафта

Телевизор LG TV, от экрана которого исходят звуковые пузыри и волны, заполняющие пространство.

Живой звук разносится по помещению

Услышьте каждый вздох и удар, ведь виртуальная система объемного звучания 9.1.2 наполнит ваше пространство насыщенным аудио высокого качества.

Мужчина едет на мотоцикле по грунтовой дороге с яркой круговой графикой вокруг мотоцикла.

Впечатляющий звук резонирует

Благодаря усовершенствованиям ИИ-процессора звук приобретает динамическое усиление и мощность.

LG TV showing musicians performing, with bright circle graphics around the space.

Звук подходит, что бы вы ни смотрели

Адаптивный контроль звука балансирует аудио в зависимости от жанра в режиме реального времени, обеспечивая насыщенную чистоту.

*Изображения экрана являются имитацией.

**Включается через меню режима звука.

***Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

Логотип программы webOS Re:New Program на черном фоне с желто-оранжево-фиолетовой круглой сферой внизу.

Программа webOS Re:New Program

Каждый год новый телевизор в течение 5 лет

Не отставайте от прогресса, пользуясь удобными функциями и технологиями, благодаря 4 обещанным обновлениям webOS в течение 5 лет.

*Программа webOS Re:New Program поддерживает в общей сложности 4 обновления webOS в течение пяти лет.

**Пятилетний порог обновления для программы webOS Re:New Program предусматривает глобальный запуск нового изделия.

***Первое обновление операционной системы webOS произойдет через два года с момента покупки.

****Клиенты получают 5 версий операционной системы webOS, включая текущую версию на момент покупки.

*****Обновления доступны для моделей, выпущенных в 2022 году, включая все OLED и 8K QNED, а также для моделей, выпущенных после 2023 года, включая UHD, NanoCell, QNED и OLED.

******Функции могут быть изменены, а некоторые функции, приложения и обновления услуг могут отличаться в зависимости от модели.

Операционная система webOS 24

Сделайте свой опыт просмотра телевизора уникальным

Наслаждайтесь телевизором, созданным специально для вас, с помощью функций «Мой профиль», AI Picture Wizard, AI Concierge и Quick Cards.

Главный экран операционной системы webOS 24 с категориями «Домашний офис», «Игра», «Музыка», «Домашний хаб» и «Спорт». В нижней части экрана отображаются персональные рекомендации в разделе «Лучшие рекомендации для вас».

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны и могут измениться при выпуске.

**Рекомендации ключевых слов меняются в зависимости от приложения и времени суток, и предоставляются только в странах, поддерживающих NLP на их родном языке. 

***Применяется к моделям OLED/QNED/NanoCell/UHD, произведенным в 2023 году и позднее.

****В течение 5-летнего периода будет предоставлено всего 4 обновления, и график может варьироваться в зависимости от региона или страны.

*****Изображения экрана являются имитацией.

Сверхбольшой телевизор

Потрясающий масштаб завораживает вас

Семья в гостиной с установленным на стене сверхбольшим телевизором LG TV, на экране которого изображена океанская сцена с кораллами и черепахой.

Максимальное погружение в атмосферу развлечений в натуральную величину. Смотрите весь контент на сверхбольшом дисплее и наслаждайтесь непревзойденной четкостью и масштабом при просмотре, игре или занятиях спортом.

*QNED85 и QNED80 имеют сверхтонкий дизайн.

**QNED99, QNED90, QNED85 и QNED80 имеют максимальный размер 86 дюймов.

***Применяемые модели могут отличаться в зависимости от региона.

Dimming Pro

Погрузитесь в невероятную глубину и детализацию

Усовершенствованная технология уменьшения света позволяет увидеть мелкие детали и удивительно реалистичное изображение, управляя областями уменьшения света по всему экрану.

*QNED85 и QNED80 оснащены технологией локального затемнения Advanced Local Dimming и технологией уменьшения света Dimming Pro.

QNED Color

Смотрите, как яркие и сочные цвета оживают

Поразите воображение невероятно насыщенными цветами, еще более яркими, чем окружающий вас мир.

*QNED89, QNED85 и QNED80 оснащены технологией QNED Color.

**Color Gamut Volume (CGV) (Color Gamut Volume (CGV)) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

Сверхтонкий дизайн

Утонченный дизайн вписывается в ваш интерьер

Сверхтонкий дизайн позволяет экрану органично вписаться в пространство и идеально прилегать к стене.

*QNED85 и QNED80 имеют сверхтонкий дизайн.

**QNED85 и QNED80 имеют максимальный размер 86 дюймов.

***Применяемые модели могут отличаться в зависимости от региона.

Идеальное сочетание с аудиооборудованием LG

Превосходная звуковая панель, достойная LG QNED

Кронштейн Synergy

Великолепный звук всегда великолепно скрыт

С помощью кронштейна Synergy можно легко установить подходящую звуковую панель S70TY, идеально сочетающуюся с телевизором QNED.

*Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

**Кронштейн Synergy поставляется с 1-полюсной или 2-полюсной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.

Телевизор LG TV и звуковая панель LG Soundbar установлены на стене в гостиной, а яркие графические формы окружают всю комнату.

WOW Orchestra

Каждое изображение идеально точно передано

WOW Orchestra объединяет уникальный звук вашей звуковой панели LG Soundbar и телевизора LG QNED в едином звуковом пространстве.

Телевизор LG TV и звуковая панель LG Soundbar закреплены на стене с белым графическим символом Wi-Fi посередине.

Встроенная функция WOWCAST

Смотрите телевизор без лишних хлопот.

Избавьтесь от проводов и услышьте полный потенциал качества аудио вашей звуковой панели LG Soundbar с помощью WOWCAST.

*Звуковая панель может быть приобретена отдельно, и режим управления звуковой панелью может различаться в зависимости от модели.

**Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

***Примите во внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85.

*****Телевизоры, совместимые с функцией WOWCAST: QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85.

******Модели QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 с диагональю 80 дюймов и выше могут сочетаться с S90TY, S90TR и S70.

Погрузитесь в мир кино и игрового мастерства

Режим FILMMAKER Mode

Смотрите фильмы в соответствии с режиссерскими замыслами

Насладитесь подлинным монтажом. Режим FILMMAKER Mode позволяет смотреть фильмы в соответствии с замыслом режиссера с использованием точных настроек.

Мужчина в темной монтажной студии смотрит на телевизор LG TV, на экране которого изображен закат. В правой нижней части изображения находится логотип FILMMAKER Mode.

*Изображения экрана являются имитацией.

**FILMMAKER Mode является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

Ощущение домашнего кинотеатра

Находите еще больше удивительного в каждой просматриваемой сцене 

Наслаждайтесь кино дома. HDR10 Pro обеспечивает точное воспроизведение цвета и контрастности любого фильма.

Семья сидела на полу в слабо освещенной гостиной за небольшим столом и смотрела на телевизор LG TV, установленный на стене, на экране которого показывалась Земля из космоса.

*HDR10 Pro — это технология, разработанная компанией LG Electronics на основе стандартизированного качества изображения стандарта «HDR10». 

Продвинутый игровой процесс

Настройтесь на грандиозные победы

Благодаря технологиям FreeSync и VRR игра остается плавной на высоких скоростях, а простые настройки делают победу легким делом.

A blurry scene of a car driving fast in a racing game. The scene is refined, resulting in smooth and clear action. FreeSync Premium logo and VRR logo in the top right corner.

*QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 оснащены технологиями AMD FreeSync™ Premium и VRR.

**QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и QNED80 оснащены GeForce NOW, Game Dashboard и Optimizer, ALLM, eARC и HGiG.

***VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.

****HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

*****Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Элементы управления прямо там, где они нужны

Не забывайте использовать меню Game Optimizer и Game Dashboard.

Сцена игры в жанре FPS с появлением меню Game Dashboard поверх экрана во время игрового процесса. Темная зимняя сцена с меню Game Optimizer, появляющимся поверх игры.

*Меню Game Dashboard активируется только в том случае, если одновременно включены меню «Game Optimizer» и «Game Dashboard». 

**Изображения экрана являются имитацией.

Доступ ко всем вашим любимым играм

Тысячи игровых вселенных прямо у вас под рукой. Ознакомьтесь с огромной библиотекой облачных игр и запускайте их немедленно, не тратя игровое время на загрузку или обновление.

Изображение главного экрана платформы Boosteroid с игрой «Trine 4: The Nightmare Price». Главный экран GeForce NOW с пятью различными миниатюрами игр справа.

*Поддерживаемые партнерства могут различаться в зависимости от страны.

**Может потребоваться подписка GeForce NOW.

***Может потребоваться подписка Boosteroid.

Устойчивое развитие

Узнайте о видении LG QNED завтрашнего дня

Выбирайте то, что полезно для планеты, благодаря легкой, биоразлагаемой упаковке и глобальным показателям устойчивости.

Упаковка телевизора LG QNED на бежевом фоне с иллюстрированными деревьями.

*Поддерживаемые партнерства могут различаться в зависимости от страны.

**Нижний кронштейн для всех QNED и полная задняя крышка для QNED85 (65/55/50") изготовлены из переработанного пластика.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K QNED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    QNED Цвет

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR24)

  • Батарейки для пульта дистанционного управления

    Да (AA x 2ШТ)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (авто настройка громкости)

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.0)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 3)

  • HDMI-вход

    4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1360 x 810 x 200

  • Вес упаковки

    29.0

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1233 x 716 x 45.5

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1233 x 784 x 260

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    500 x 260

  • Вес телевизора без подставки

    20.0

  • Вес телевизора с подставкой

    23.7

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 300

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Edge

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    QNED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α8 4K

  • Технология затемнения

    Локальное затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    10 режимов: Мастер персонализированного изображения, Яркий, Стандартный, Автоматическое энергосбережение(APS), Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната Эксперт (ISF), Темная комната Эксперт (ISF)

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • Семейные настройки

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 24

  • Передача из Комнаты в комнату

    Да (Получатель)

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • ThinQ

    Да

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

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