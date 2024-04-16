*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны и могут измениться при выпуске.

**Рекомендации ключевых слов меняются в зависимости от приложения и времени суток, и предоставляются только в странах, поддерживающих NLP на их родном языке.

***Применяется к моделям OLED/QNED/NanoCell/UHD, произведенным в 2023 году и позднее.

****В течение 5-летнего периода будет предоставлено всего 4 обновления, и график может варьироваться в зависимости от региона или страны.

*****Изображения экрана являются имитацией.