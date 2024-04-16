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86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года

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86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года

86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года

86QNED82A6B
(4)
  • Front view of LG QNED82 TV, LG QNED Al Logo on the top corner. LG QNED TV depicts colorful paintike textures coming together.
  • Rear view of LG QNED82 TV
  • Left-facing side view of LG QNED82 TV
  • Front view and side view of LG QNED82 AI 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
  • Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
  • The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
  • Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
  • Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming. The title talks about how Advanced Local Dimming provides a sharper picture.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
  • LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
  • LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
  • Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
  • LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
  • Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
Front view of LG QNED82 TV, LG QNED Al Logo on the top corner. LG QNED TV depicts colorful paintike textures coming together.
Rear view of LG QNED82 TV
Left-facing side view of LG QNED82 TV
Front view and side view of LG QNED82 AI 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming. The title talks about how Advanced Local Dimming provides a sharper picture.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 Gen8
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Технология точного уменьшения света Precision Dimming обеспечивает четкое изображение и раскрывает мельчайшие детали
  • Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
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Кибербезопасность

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высоким контрастом. Логотип LG QNED AI виден на экране. На заголовке: Каждый цвет переосмыслен с динамическим QNED-цветом.

Каждый цвет переосмыслен с динамическим QNED-цветом

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Качество изображения webOS для ИИ Дизайн Качество звука Развлечения

Совершенно новый динамический QNED Color Pro

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8

Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.

ИИ-процессор alpha 7 Gen8 светится желтым цветом, из него исходят разноцветные вспышки света.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

4K Super Upscaling оживляет каждый кадр

Мощный процессор LG обеспечивает разрешение оригинального качества. Наслаждайтесь высоким разрешением, яркостью и четкостью изображения благодаря 4K Super Upscaling.

До и после сравнения того, как технология LG 4K Super Upscaling улучшает качество изображения. Две панели с одним и тем же изображением красочной птицы, сидящей на ветке дерева в лесу. Панель справа исчезает.

*Image quality of upscaled content will vary based on the source resolution.

Улучшенное локальное затемнение

Точное управление светом функции Продвинутое локальное затемнение позволяет вам четко разглядеть каждую деталь.

Перспектива изнутри пещеры с видом на ее вход, где видны голубое небо и горизонт. Вся сцена разделена пополам, чтобы продемонстрировать возможности продвинутого локального затемнения QNED. С одной стороны, цвета и детали выглядят вымытыми, а изображения кажутся размытыми. На ярлыке написано: Обычная светодиодная подсветка. С другой стороны — глубокие черные цвета, лучший контраст, яркость и цвет. На ярлыке написано: Продвинутое локальное затемнение.

* Функция улучшенного локального затемнения доступна в моделях QNED82 размером 86, 75 и 65 дюймов.

* Сравнительные изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

Узнать больше

Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

Al Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Крупный план экрана телевизора LG QNED TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

* В США и Корее используют модель LLM.

* Необходимо подключение к Интернету.

На экране телевизора LG QNED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

* Необходимо подключение к Интернету.

* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра.

* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Choose the audio you like from a selection of sound clips. From 40 million parameters, AI creates a tailored sound profile tuned to your preferences.

Логотип и название программы webOS Re:New со значком CES Innovation Awards 2025 Honoree рядом.

Обновления по программе webOS Re:New Program в течение 5 лет

Получайте полные обновления и наслаждайтесь преимуществами новейшего программного обеспечения и его функций. Система webOS отмечена наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. Ваши данные и конфиденциальная информация в безопасности.

* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.

* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модели OLED, а обновления доступные в 2023 г. –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Пульт дистанционного управления перед экраном телевизора LG TV, на котором отображается Home Hub. Показаны все функции и элементы управления для других смарт-устройств.

Home Hub — платформа все-в-одном для вашего умного дома

Беспроблемно управляйте различными бытовыми устройствами LG вместе с устройствами Google Home и многими другими. Непревзойденный комфорт управления всем домом с одной рабочей панели. 

Телевизор Ultra Big TV

Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Оцените высокое разрешение на экране супер-класса.

Семья сидит на диване лицом к установленному на стене телевизору LG QNED TV, а маленькая девочка указывает на экран, где изображены два дельфина.

* QNED82 доступен с максимальной диагональю 86 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.

Ультратонкая конструкция

Ультратонкая конструкция вашего телевизора переосмысливает современность и делает просмотр более иммерсивным.

Телевизор LG QNED TV, установленный на стене выше звуковой панели LG Soundbar, в современной гостиной. Телевизор LG QNED TV отображает яркий абстрактный фон.

Телевизор LG QNED TV, установленный на стене выше звуковой панели LG Soundbar, в современной гостиной. Телевизор LG QNED TV отображает абстрактный фон в зеленых, красных и оранжевых оттенках.

AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта

Изображены играющий на гитаре мужчина, поющая женщина с микрофоном, и играющий на пианино мужчина. Видны исходящие от них звуковые волны, которые демонстрируют то, как качество звука улучшается с помощью AI Clear Sound.

AI Clear Sound

Точная коррекция тона улучшает четкость звука и гарантирует исключительное аудиосопровождение.

 

 

 

 

Телевизор LG QNED TV отображает мужчину на мотоцикле, из колеса которого выходят фиолетовые абстрактные круги, визуализирующие звуковые волны.

Динамическое усиление звука с ИИ-процессором

Обработка с помощью ИИ улучшает звук телевизора, обеспечивая более мощные звуковые впечатления.

 

 

 

 

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. Изображения звуковых волн в пространстве показывают, как создается виртуальный объемный звук на 9.1.2 каналов.

Объемный звук с виртуальными 9.1.2 каналами

Насладитесь объемным звуком просто со своим телевизором LG TV. Алгоритмы глубокого обучения ИИ для создания впечатления объемного звука на 9.1.2 каналов.

* AI Clear Sound включается через меню режима звука.

* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

Гостиная с телевизором LG QNED TV и звуковой панелью LG Soundbar, с графикой, представляющей, как оба устройства заполняют пространство многоканальным звуком.

WOW Orchestra, объемный звук благодаря идеальной синергии

Телевизоры LG QNED TV и звуковые панели LG — идеальное сочетание, созданное для работы в гармонии, чтобы обеспечить многоканальные звуковые окружения.

Звуковая панель LG Soundbar расположена под телевизором LG QNED TV. На экране телевизора отображается интерфейс управления звуковой панелью и громкостью телевизора.

WOW Interface — управлять звуком с телевизора легче

Настраивайте параметры звуковой панели с вашего телевизора.

* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV

* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.

* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.

* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

На главном экране LG Channels показан различный контент, доступный для телевизора LG TV.

Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Бесплатно.

Благодаря эксклюзивному стриминговому сервису LG –– LG Channels –– к вашим услугам огромный выбор каналов, бесплатно доступных по запросу и в прямом эфире. 

* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона. 

Три разные иконки, показывающие как можно использовать LG Channels без подписок, оплаты или установки каких-либо периферийных ресиверов.

Бесплатно. Без контракта. Без проводов.

Выберите канал, и можно начинать смотреть программы, не беспокоясь о скрытых расходах или установке ресивера. 

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.

* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

Потрясающая игра

Поднимите игру на новый уровень с помощью VRR. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут ухудшить результаты.

Игровой контроллер в руках перед экраном с видеоигрой автомобильной гонки. Видны логотип VRR в левом верхнем углу и другие соответствующие сертификации.

* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 60Hz. 

Ambient FILMMAKER MODE

Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.

Режиссер перед панелью управления монтирует фильм «Убийцы цветочной луны» на телевизоре LG QNED TV. В левой нижней части изображения находится логотип FILMMAKER MODE™. Под изображением расположены логотипы Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV и LG Channels.

* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Все изображения выше представляют собой симуляцию.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K QNED

  • Частота обновления

    60Гц

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1929 x 1108 x 51.9

  • Вес телевизора без подставки

    45.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (авто настройка громкости)

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.0)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    3 шт.: поддержка eARC, ALLM

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    1шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    2090 x 1215 x 200

  • Вес упаковки

    58.5

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1929 x 1108 x 51.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1929 x 1174 x 359

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    1700 x 359

  • Вес телевизора без подставки

    45.5

  • Вес телевизора с подставкой

    46.5

  • Крепление VESA (ШхВ)

    600 x 400

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Edge

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED

  • Частота обновления

    60Гц

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    4K Super Upscaling

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Локальное затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Google Home / Hub

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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