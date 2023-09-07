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LG LM57 32" HD телевизор

Характеристики

Отзывы

Поддержка

LG LM57 32" HD телевизор

32LM577BPLA

LG LM57 32" HD телевизор

(1)
вид спереди с заполняющим изображением
Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

HD (LED)

Размер экрана (дюймы)

32

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

Active HDR

Звуковая система

Virtual surround Plus

Система динамиков

2.0

МАТРИЦА

Разрешение экрана

1366 × 768

Тип подсветки

Direct

Размер экрана (дюймы)

32

ВИДЕО

Тип HDR

Active HDR

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (2K только)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / — / — / ● (2K только)

Эффект HDR

● (2K только)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор

Улучшение изображения

Цветобустер

Dynamic Color

Подавление шума

Масштабирование разрешения

Режимы изображения

● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

HEVC (Видео декодер)

2K@60P,10bit

VP9 (Видео декодер)

2K@60P,10bit

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

Частота обновления 60Гц

АУДИО

Выходная мощность

10 Вт (5 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

DTS декодер

Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)


(В зависимости от региона)

Звуковая система

Virtual Surround Plus

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Режим Sound Sync

Функция Sound Alive

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальное редактирование

Панель управления домом (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

● (Будет заменено приложением ThinQ)

Работа с приложением ThinQ

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

● (только Youtube)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Языковая поддержка / OSD Language

37 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000 страниц

Телетекст, способ навигации


(Зависит от региона)

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

1 (Сзади) / 1 (Сбоку) v1.4

HDMI

HDMI 1.4

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

● (Сбоку, HDMI1)

USB

1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Композитный / Компонентный вход

● (Сзади) / ● (Сзади)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сбоку, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

L-con (версия 2021 года)

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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