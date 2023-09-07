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Технология подсветки Direct LED, CINEMA 3D Smart TV
Технология подсветки Direct LED, CINEMA 3D Smart TV
LG Smart TV LA8600
LG Smart TV LA8600 это основной центр развлечений. Получите доступ к вашим любимым фильмам, видео и играм, оставайтесь на связи с друзьями при помощи встроенной камеры и легко делитесь медиа напрямую через телевизор, чтобы каждый был доволен. С технологиями Мagic Remote и Voice Control весело и легко управлять вашим ТВ. Этот телевизор может также похвастаться технологией LED Plus с локальным затемнением изображения, которое обеспечивает удивительную контрастность, цветовую насыщенность и равномерную яркость.
Условия: * подключение к Интернету и определенные подписки продаются отдельно.. The Magic Remote оснащены не все LG Smart TV. Может понадобиться отдельная покупка. Содержание и услуги зависят от продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления
Меньше времени на навигацию
Легкий выбор функций на экране телевизора одним взмахом руки, прокруткой колеса или использованием уникальной технологии Voice Mate ™, которая способна распознавать ваш голос чтобы изменить канал, громкость или найти что-то посмотреть. Плюс управление Blu-ray, домашним кинотеатром, сет-топ-боксом и звуковой панелью с помощью только одного пульта дистанционного управления. Теперь вы тратите меньше времени на навигацию и поиск пультов и больше времени наслаждаетесь развлечениями.
Условия: * Доступна на некоторых моделях
Избавьтесь от вашей коллекции пультов дистанционного управления
Контент, который вы хотите, на кончиках ваших пальцев.
Делитесь вашими файлами.
LG дает вам несколько способов поделиться своими фотографиями из отпуска, видео с концерта вашего ребенка или Вашей любимой песней при помощи телевизора от совместимых устройств. LG делает все для того чтобы делиться файлами с друзьями и семьей было легче.
Условия: * требуется подключение к сети Internet
Хотите 3D, как в кинотеатре?
Игры для 2 игроков на полном экране
Теперь игры на разделенном на двух игроков экране проецируются на полный экран на одном телевизоре с технологией Dual Play* от LG. Со специальными легкими очками, работающими от батареек, каждый игрок может только видеть свою игру (в 2D) во весь экран телевизора, не будучи в состоянии видеть противника. Больше нет обмана во время игры, никто не сможет заглядывать друг другу в экраны во время сражений в играх на двух игроков, таких как Forza Motorsport ® 4. Dual Play работает с большинством текущих игровых систем или даже консолей предыдущего поколения до тех пор, пока в игре используется разделение экрана на 2 половины. Dual Play использует две пары специальных очков F310DP продаются отдельно в комплекте.
Технология Two player compatible устанавливается и продается отдельно. Условие:Для небольшого процента населения, просмотр стереоскопической технологии 3D видео может вызвать дискомфорт, с такими симптомами как головные боли, головокружение или тошнота. Если вы испытываете какие-либо симптомы, прекратите просмотр в 3D и обратитесь к врачу.
Высокая четкость изображения (Отсутствие пикселизации во время действия)
Сэкономьте больше энергии
Поиск идеального изображения
Все характеристики
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
42"
-
Тип подстветки
-
DIRECT LED
-
Micro Pixel Control (Локальное затемнение)
-
-
-
Индекс MCI
-
100
-
Прием аналогового сигнала
-
●
-
Прием цифрового сигнала Terrestrial (Наземный)
-
DVB-T2
-
Прием цифрового сигнала Cable (Кабельный)
-
DVB-C
-
Прием цифрового сигнала Satellite (Спутниковый)
-
DVB-S2
-
ATV Country
-
RA, UR, AK
-
CI+
-
●
-
DTV Country
-
RA, UR, AK
-
Процессор Triple XD Engine
-
●
-
Resolution Upscaler
-
●
-
Режим картинки
-
● (7 режимов)
-
Picture Wizard II
-
●
-
Пропорции экрана/режимы
-
"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan
-
( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
Режим AВ -AV (Картинка & Звук)
-
● (Off / Cinema / Game)
-
Технология 24p Real Cinema
-
●
-
Уменьшение шума 3D/MPEG
-
●
-
Моно / Стерео / Двойной (MTS / SAP)
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Dolby Digital Decoder
-
•
-
DTS декодер
-
•
-
Оптимизатор звука
-
•
-
Синхронизация Оптического звука
-
•
-
Система объемного звучания
-
Virtual Surround Plus
-
Clear Voice II
-
•
-
Режимы звучания
-
6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)
-
Синхзронизация беспроводного звука
-
Ready (Доступна с Magic remote)
-
Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)
-
●
-
3D в 2D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D
-
●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)
-
Изменение точки просмотра
-
-10~+10 (по умолчанию : 0)
-
Поддерживаемый формат
-
S/S, T/B, C/B, F/S
-
Авто-определение формата
-
●
-
3D Sound Zooming (3D звук)
-
●
-
Контроль глубины 3D
-
●
-
Коррекция 3D изображения
-
●
-
Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
-
FPR
-
2D в 3D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора
-
-10~+10 (default : 0)
-
2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D
-
0~+20 (default : 10)
-
3D Picture mode
-
●
-
SmartHome
-
●
-
App Store - Магазин приложений
-
●
-
Премиальный контент
-
●
-
Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)
-
●
-
Поиск и рекомендованный контент
-
●
-
3D World (Приложение с 3D контентом\)
-
●
-
Game world
-
●
-
Поддержка Skype
-
●
-
Полноценный Web Браузер
-
●
-
MHL
-
●
-
Просмотр файлов по сети
-
●
-
WiFi Direct
-
●
-
Remote App
-
●
-
WiDi
-
●
-
Media Link
-
●
-
Miracast
-
●
-
DLNA
-
●
-
Window Media Player
-
●
-
Outdoor Access (WoL)
-
●
-
Home Monitoring
-
●
-
Сертификация Windows 7/8
-
●
-
Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready
-
●
-
Второй дисплей
-
●
-
DVR Встроенный или поддержка
-
Поддержка (нужна флешка/hard disc)
-
Просмотр и Запись
-
●
-
Управление временем (Time Shift)
-
●
-
Тип DVR (Цифровой или аналоговрый)
-
Цифровой
-
Фото
-
JPEG, JPS, MPO
-
Аудио кодеки
-
"AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Субтитры DivX (Языки)
-
36 языков
-
Divx (SD/HD/Plus HD)
-
DivX HD
-
Камера (Поддержка / Встроенная)
-
● (Ready)
-
Многозадачность (2 экрана)
-
●
-
Motion eye care
-
●
-
Режим интеллектуального энергосбережения
-
●
-
Переименование источников сигнала
-
●
-
Блокировка избранных приложений
-
●
-
Электронная инструкция по эксплуатации
-
●
-
Языки
-
32 языка
-
Быстрое меню
-
●
-
Автонастройка
-
●
-
Добавление / корректировка списка каналов
-
●
-
Возможность переименовать канал
-
●
-
Список любимых каналов
-
●
-
Ручной/автоматический режим
-
●
-
Таймер включения/выключения
-
●
-
Таймер сна
-
●
-
Автоматическое отключение
-
●
-
USB 3.0/2.0
-
0/3
-
HDMI
-
3
-
Слот CI
-
1 (V)
-
RF In
-
2 (T2/C, S2)
-
Scart (Полный)
-
1 (H)
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio
-
1 (H)
-
Цифровой аудио-выход (оптическийl)
-
1 (Optical)
-
HDMI
-
-
-
RGB вход (D-sub 15pin) - PC
-
-
-
PC Audio Вход
-
Share with Component audio (AV2)
-
Выход для наушников
-
1
-
LAN (Интернет доступ & DLNA)
-
1 (V)
-
Распознование голосовых команд
-
●
-
- Язык
-
Русский, Английский
-
- Функции
-
Search / Web browsing / SNS / Skype
-
Пульт Magic Motion
-
●
-
Стандартный пульт ДУ
-
S-Con (Glow)
-
Поддержка крепежей VESA
-
●
-
Поворотное основание (Left/Right)
-
●
-
Размер крепежа VESA
-
TBD
-
Local key type
-
8 key
-
Руководства и Загрузки
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42LA620V
Технология подсветки Direct LED, CINEMA 3D Smart TV