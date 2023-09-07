Full HD 3D плазменный Smart телевизор с технологиями freeview HD и 600Hz

Трехмерные плазменные телевизоры LG приносят незабываемые ощущения от просмотра спортивных состязаний, видеоигр, документальный фильмов и блокбастеров, вырывающихся из экрана в Вашей гостиной. С LG Вы можете испытать те же самые захватывающие дух трехмерные эффекты которые Вы видели в кино сидя в комфорте на Вашем собственном диване. Вы можете превратить свою гостиную в спортивный стадион или кинозал, соединить с трехмерным Blu-ray, игровыми консолями. 1 пара активных очков включена в комплект.