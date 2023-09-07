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Full HD 3D плазменный Smart телевизор с технологиями freeview HD и 600Hz

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Full HD 3D плазменный Smart телевизор с технологиями freeview HD и 600Hz

50PZ950

Full HD 3D плазменный Smart телевизор с технологиями freeview HD и 600Hz

Плазменный 3D телевизор

Трехмерные плазменные телевизоры LG приносят незабываемые ощущения от просмотра спортивных состязаний, видеоигр, документальный фильмов и блокбастеров, вырывающихся из экрана в Вашей гостиной. С LG Вы можете испытать те же самые захватывающие дух трехмерные эффекты которые Вы видели в кино сидя в комфорте на Вашем собственном диване. Вы можете превратить свою гостиную в спортивный стадион или кинозал, соединить с трехмерным Blu-ray, игровыми консолями. 1 пара активных очков включена в комплект.

Телевизоры Smart TV без проводов

Чтобы получить доступ к функциям LG Smart TV - нет ничего проще: просто подключите кабель Ethernet от своего широкополосного маршрутизатора на задней части телевизора или включите LG Wi-Fi USB Dongle (AN-WF100) для беспроводного доступа. Далее нужно поудобнее утроиться на диване и следовать инструкциям на экране, чтобы потом наслаждаться LG Smart TV.

Сертификация THX

Это удивительный телевизор. Для того чтобы получить сертификацию THX 3D display, наши телевизоры прошли более 30 серьезных тестов, и гарантируют незабываемые терхмерные ощущения от просмотра видео.

Фильтр TruBlack

Технология Фильтра LG TruBlack помогает Вам видеть широкий спектр цветов и глубокий темно-черный, блокируя отражение света на экране телевизора. В результате Вы видите более естественные цвета для не только при трехмерном, но также и двухмерном режиме просмотра.

600Hz рассмотрите каждый момент

Плазменные телевизоры LG 600гц обеспечивают идеальное изображение с полным отсутствием размытости картинки и исключительное четкое время отклика, подходящее и для просмотра скоростных спортивных состязаний и фильмов.
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50PZ950

Full HD 3D плазменный Smart телевизор с технологиями freeview HD и 600Hz