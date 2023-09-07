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DVD плеер с караоке, USB и HDMI

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DVD плеер с караоке, USB и HDMI

DVX647KH

DVD плеер с караоке, USB и HDMI

Прямая запись на USB

Данная опция позволяет дублировать треки с носителя CD прямо на USB флеш-носитель в формат mp3.

USB Plus

LG DVD плееры могут воспроизводить файлы в форматах JPEG, MP3, и через порт USB. Просто вставьте устройство USB в порт и выберете в меню нужную опцию

Поддержка множества форматов

DVD-плейеры LG поддерживает множество различных форматов, включая стандарт DivX. Наслаждайтесь любимым контентом в любом формате и только влучшем качестве.

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый Blu-ray™ плеер от LG
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

192кГц/24бит

Обработка видео / Видео ЦАП

108 МГц/10 бит

Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

●/-

Форматы: MKV

-

Форматы: JPEG

Форматы: MP3, WMA

●/●

Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD

●/-/-

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB-запись напрямую

USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)

Воспроизведение с внешнего жесткого диска

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте

200 песен

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона

1

Передняя панель / USB

Передняя панель / Аудио/видео-выход

Задняя панель / Видеовыход / Композитный

Задняя панель / Видеовыход / Компонентный

Задняя панель / Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/●

Задняя панель / Аудиовыход / HDMI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

менее 1 Вт

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

430 x 35 x 210

Вес без упаковки, кг

1.4

Вес в упаковке, кг

1.9

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DVX647KH

DVD плеер с караоке, USB и HDMI