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3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD

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3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD

LAB540W

3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD

Конвертация 2D в 3D

Больше доступного 3D-контента! Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS), а также конвертация 2D в 3D. Саундбар LG Blu-ray™ 3D поможет вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии, саундбары LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более ярким, четким и реалистичным 3D-изображением.

Преобразование до Ultra HD 2160p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Преобразование изображений до Ultra HD (2160p) увеличивает их разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD. Это новое поколение качественного видео. Просмотр на большом экране станет еще большим удовольствием.

4.1-канальное звучание

Несмотря на небольшие размеры, в одном корпусе удалось разместить полноценную 4.1-канальную систему. 4.1-канальный звук мощностью 320 Вт обеспечивает максимально полные и реалистичные впечатления при просмотре фильмов или прослушивании музыки.

Подходит для широкого диапазона телевизоров

Аудиосистема SoundPlate™ LAB540W идеально подойдет для телевизоров с диагональю экрана от 32 до 55 дюймов весом до 38 кг.

Беспроводной активный сабвуфер

Без проводов! Устанавливайте беспроводной сабвуфер LG в любом месте своей комнаты. Качество баса будет неизменно превосходным.

Поддержка FLAC-файлов

Благодаря воспроизведению файлов FLAC, можно наслаждаться аудио без потерь в качестве звука.

Wi-Fi Direct

Удобный обмен файлами по беспроводной технологии Wi-Fi Direct™. Двусторонний обмен данными с другими устройствами без точки доступа. Wi-Fi Direct™ — это набор програмных протоколов, которые позволяют устройствам с поддержкой Wi-Fi взаимодействовать друг с другом обеспечивая потоковую передачу данных без использования точки доступа, с ПК или смартфона непосредственно на телевизор без интернет-маршрутизатора.

LG Smart TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому и постоянно обновляемому диапазону первоклассного онлайн-контента, «видео на заказ» (VOD), интерактивным играм, а также специально подобранным локальным сервисам. Таким набором развлечений и образовательных курсов может наслаждаться вся семья.

Аудиостриминг по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Управление по Bluetooth

Для полного контроля над вашей аудиосистемой просто скачайте приложение LG Bluetooth Remote, чтобы без труда управлять приложениями и премиум-контентом и искать нужную информацию в интернете.

Ультракомпактный дизайн (высота 39,5 мм!)

Превосходно устанавливается под телевизором и не мешает просмотру (высота 39,5 мм), благодаря применению инновационных ультракомпактных динамиков высотой 35 мм с двойным неодимовым магнитом.

Динамики с двойными неодимовыми магнитами

Неодимовые магниты в восемь раз мощнее обычных магнитов и используются преимущественно в аудиосистемах класса премиум.

Private Sound (звук через смартфон)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

DLNA

Наслаждайтесь свободой без проводов! Саундбары Blu-ray™ воспроизводят контент с DLNA совместимых устройств непосредственно на широких экранах телевизора.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D/2D

●/●

Конвертация 2D в 3D (видео)

Количество каналов

4.1

Общая выходная мощность (RMS)

320 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

40 Вт х 2

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

40 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

160 Вт (беспроводной, активный)

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

LPCM

AAC

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution Audio

WMA

FLAC

ID3-теги

MP3

Dolby Digital

Dolby TrueHD

DTS

Dolby Digital Plus

Audyssey DSX2

ФОРМАТЫ ВИДЕО

M4V

AVCHD

MPEG4 AVC (H.264)

SMPTE VC1 (VC-9)

FLV

MKV

MPEG2

WMV

3GP

DivX HD

DivX

ОБРАБОТКА ВИДЕО

ARC (реверсивный звуковой канал)

Увеличение изображений

xvYCC

HDMI 1.4

Deep Colour

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Автовыключение

Изображения PNG, JPEG, GIF

DVD / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Преобразование изображения до Ultra HD 2160p

Профиль BD

5.0

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Blu-ray 3D

CD-R/CD-RW

BD-ROM

BD-RE

DVD-R

DVD+R

BD-R

DTS-CD

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)/(PAL)

●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB Host (аудио)

Контроль динамического диапазона (включение / выключение)

USB Plus (видео, фото, аудио)

Авторегулирование звука ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО через Интернет

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Тихий режим (Private Sound)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент / контент-провайдеры

LG Магазин приложений

Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5

●/●

Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/●

РАЗЪЕМЫ

Задняя панель / Ethernet RJ45

Задняя панель / Аудиовход оптический

Задняя панель / HDMI выход

Задняя панель / HDMI вход

Задняя панель / USB

1

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

700 X 320 X 39.5

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

178 X 379 X 422

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LAB540W

3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD