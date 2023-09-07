3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Преобразование изображений до Ultra HD (2160p) увеличивает их разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD. Это новое поколение качественного видео. Просмотр на большом экране станет еще большим удовольствием.