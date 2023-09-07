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3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD
3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD
Конвертация 2D в 3D
Преобразование до Ultra HD 2160p
Wi-Fi Direct
LG Smart TV
Private Sound (звук через смартфон)
Все характеристики
-
Воспроизведение 3D/2D
-
●/●
-
Конвертация 2D в 3D (видео)
-
●
-
Количество каналов
-
4.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
320 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
40 Вт х 2
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
40 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
160 Вт (беспроводной, активный)
-
LPCM
-
●
-
AAC
-
●
-
DTS-HD Master Audio
-
●
-
DTS-HD High Resolution Audio
-
●
-
WMA
-
●
-
FLAC
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●
-
ID3-теги
-
●
-
MP3
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby TrueHD
-
●
-
DTS
-
●
-
Dolby Digital Plus
-
●
-
Audyssey DSX2
-
●
-
M4V
-
●
-
AVCHD
-
●
-
MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
FLV
-
●
-
MKV
-
●
-
MPEG2
-
●
-
WMV
-
●
-
3GP
-
●
-
DivX HD
-
●
-
DivX
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Увеличение изображений
-
●
-
xvYCC
-
●
-
HDMI 1.4
-
●
-
Deep Colour
-
●
-
Автовыключение
-
●
-
Изображения PNG, JPEG, GIF
-
●
-
DVD / Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Преобразование изображения до Ultra HD 2160p
-
●
-
Профиль BD
-
5.0
-
Blu-ray 3D
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
BD-ROM
-
●
-
BD-RE
-
●
-
DVD-R
-
●
-
DVD+R
-
●
-
BD-R
-
●
-
DTS-CD
-
●
-
DVD+RW (режим видео)
-
●
-
DVD-RW (режим видео / видеозаписи)
-
●
-
DVD (NTSC)/(PAL)
-
●/●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Контроль динамического диапазона (включение / выключение)
-
●
-
USB Plus (видео, фото, аудио)
-
●
-
Авторегулирование звука ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Тихий режим (Private Sound)
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент / контент-провайдеры
-
●
-
LG Магазин приложений
-
●
-
Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5
-
●/●
-
Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы
-
●/●/●
-
Задняя панель / Ethernet RJ45
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход оптический
-
●
-
Задняя панель / HDMI выход
-
●
-
Задняя панель / HDMI вход
-
●
-
Задняя панель / USB
-
1
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль
-
700 X 320 X 39.5
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
178 X 379 X 422
-
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LAB540W
3D Blu-ray SoundPlate c преобразованием до Ultra HD