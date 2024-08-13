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A++, 499 Litre, 70cm Genişlik, No Frost, Siyah
A++, 499 Litre, 70cm Genişlik, No Frost, Siyah
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BUZDOLABI STİLİ -
-
Buzdolabı Stili
Dondurucu Altta
BOYUTLAR -
-
Boyut (GxYxD) (mm)
700 x 1850 x 700
KAPASİTE-
-
Brüt Hacim
499 lt (Soğutucu: 344 lt + Dondurucu: 155 lt)
ENERJİ TÜKETİMİ -
-
Yıllık Enerji Tüketimi
299kWh/yıl
-
Enerji Sınıfı
A++
HARİCİ ÖZELLİKLER
-
Kaplama
Saf Siyah
-
Gizli Menteşeler
Evet
-
Kapı Açık Alarmı
Evet
-
BioShield Anti-Bakteriyel Conta
Evet
-
Smart Diagnosis
Evet
DAHİLİ ÖZELLİKLER (BUZDOLABI) -
-
İç Lamba
LED
-
Raflar
3 x Temperli Cam
-
Kapı İçi Bölmeleri
6 Sabit
-
Çekmeceler
1 Nem Dengelemeli Sebzelik
-
Süt Ürünleri Köşesi
Evet
-
Yumurtalık
Evet
-
Koku Giderici
Evet
-
Soğutucu Fan
Çift Hız
-
Soğutma Gazı Türü
R600a
-
Kompresör Tipi
Inverter Lineer Kompresör
DAHİLİ ÖZELLİKLER (DONDURUCU) -
-
Çekmeceler
3 x Plastik
-
Hızlı Dondurma
Evet
EAN -
-
EAN
8806087945294
GARANTİ-
-
Garanti
3 yıl ürün + 10 yıl kompresör garantisi
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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