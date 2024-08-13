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A++, 499 Litre, 70cm Genişlik, No Frost, Siyah

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

A++, 499 Litre, 70cm Genişlik, No Frost, Siyah

GC-B559PBCZ

A++, 499 Litre, 70cm Genişlik, No Frost, Siyah

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

BUZDOLABI STİLİ -

  • Buzdolabı Stili

    Dondurucu Altta

BOYUTLAR -

  • Boyut (GxYxD) (mm)

    700 x 1850 x 700

KAPASİTE-

  • Brüt Hacim

    499 lt (Soğutucu: 344 lt + Dondurucu: 155 lt)

ENERJİ TÜKETİMİ -

  • Yıllık Enerji Tüketimi

    299kWh/yıl

  • Enerji Sınıfı

    A++

HARİCİ ÖZELLİKLER

  • Kaplama

    Saf Siyah

  • Gizli Menteşeler

    Evet

  • Kapı Açık Alarmı

    Evet

  • BioShield Anti-Bakteriyel Conta

    Evet

  • Smart Diagnosis

    Evet

DAHİLİ ÖZELLİKLER (BUZDOLABI) -

  • İç Lamba

    LED

  • Raflar

    3 x Temperli Cam

  • Kapı İçi Bölmeleri

    6 Sabit

  • Çekmeceler

    1 Nem Dengelemeli Sebzelik

  • Süt Ürünleri Köşesi

    Evet

  • Yumurtalık

    Evet

  • Koku Giderici

    Evet

  • Soğutucu Fan

    Çift Hız

  • Soğutma Gazı Türü

    R600a

  • Kompresör Tipi

    Inverter Lineer Kompresör

DAHİLİ ÖZELLİKLER (DONDURUCU) -

  • Çekmeceler

    3 x Plastik

  • Hızlı Dondurma

    Evet

EAN -

  • EAN

    8806087945294

GARANTİ-

  • Garanti

    3 yıl ürün + 10 yıl kompresör garantisi

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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