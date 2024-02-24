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LG No Frost Buzdolabı｜461 Litre Kapasite｜E Enerji Sınıfı ｜Parlak Gri
EL GN-B452PFBK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

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LG No Frost Buzdolabı｜461 Litre Kapasite｜E Enerji Sınıfı ｜Parlak Gri

EL GN-B452PFBK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GN-B452PFBK

LG No Frost Buzdolabı｜461 Litre Kapasite｜E Enerji Sınıfı ｜Parlak Gri

front view

Yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini daha uzun süre korur

LinearCooling™ sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak yiyeceklerin tazeliğini 7 güne kadar* korur.

*LGE LINEARCooling modelinin taze gıda bölmesi rafında bulunan Çin lahanasında %5 ağırlık kaybı oranına ulaşmak için geçen süreyi ölçmek üzere LG’nin kurum içi test yöntemini kullanan TÜV Rheinland test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller içindir. Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.

Her yerde optimum sıcaklık

Multi-Air Flow System, yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmaya yardımcı olmak için ideal sıcaklık düzeylerini korumak üzere tasarlanmıştır. Dijital sensörler buzdolabının içerisindeki koşulları sürekli olarak izler. Ayrıca, stratejik olarak yerleştirilen havalandırma kanalları yiyeceklerinizi her an en taze halinde tutmak için soğuk havayla çevreler.

Buzdolabının içinde aşağıya doğru Multi Air Flow yayılımı

Enerji tasarruflu ve dayanıklı

LG Smart Inverter Compressor™ enerji verimliliğini üst seviyelere taşıyarak daha fazla tasarruf etmenizi ve 10 yıl boyunca rahatlıkla kullanmanızı sağlar.

*10 Yıl Smart Inverter Compressor garantisi (Yalnızca parçalar).

Buzdolabının flat door görüntüsü

Flat Door

Çekilir tepsi

Kolayca çekilir raf. İçeride saklanan yiyecekleri almanızı kolaylaştırır.

Daha büyük meyve ve sebze kutusu

Geniş meyve sebze bölmesi sayesinde daha fazla meyve ve sebzeyi tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.

ÖZET

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BOYUTLAR

GN-B452PFBK

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    700 x 1845 x 725

  • Kompresör Tipi

    Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Üstten Monte

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    77

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    700 x 1845 x 725

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    70

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    625

  • Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)

    725

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Door-in-Door

    Yok

  • LINEAR Cooling

    Var

  • Koku Giderici

    Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Sadece Su Sebili

    Yok

  • Otomatik Buz Makinesi

    Yok

  • Buz Yapıcı_Manuel (portatif)

    Var

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    Açık Metalik Gri

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    2

  • Hygiene Fresh+

    Yok

  • Sebzelik

    Var (1)

  • Fresh 0 Zone

    Var

  • Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

    10 Yumurta

  • Hygiene Fresh

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    1

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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front view

GN-B452PFBK

LG No Frost Buzdolabı｜461 Litre Kapasite｜E Enerji Sınıfı ｜Parlak Gri

EL GN-B452PFBK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu