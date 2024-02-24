LG No Frost Buzdolabı｜461 Litre Kapasite｜E Enerji Sınıfı｜Parlak Beyaz

Multi-Air Flow System, yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmaya yardımcı olmak için ideal sıcaklık düzeylerini korumak üzere tasarlanmıştır. Dijital sensörler buzdolabının içerisindeki koşulları sürekli olarak izler. Ayrıca, stratejik olarak yerleştirilen havalandırma kanalları yiyeceklerinizi her an en taze halinde tutmak için soğuk havayla çevreler.