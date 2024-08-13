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9kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, Beyaz, TurboWash™
9kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, Beyaz, TurboWash™
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Renk
Beyaz
KAPASITE
-
Yıkama Kapasitesi (kg)
9
GENEL ÖZELLIKLER
-
Dokunmatik LED Ekran
Var
-
Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)
1400
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
6 Motion Direct Drive Motor
Var
-
Enerji Sınıfı
A+++
-
Yeni Yıkama Program İndirme
Var
-
Smart Diagnosis / Akıllı Teşhis
Var
-
NFC Akılı Telefon İletişimi
Var
-
Hızlı 14Dk Program
Var
-
Zaman Erteleme
Var
-
Kazan Temizleme Özelliği
Var
-
Geliştirilmiş Kazan Yapısı
Var
-
Yük Ağırlık Sensörü
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Geniş Kapak
Var
YIKAMA PROGRAMLARI
-
Gentle Care (Narin +Yünlü)
Var
-
Yorgan
Var
-
Pamuklu
Var
-
Spor Giysileri
Var
-
Karışık
Var
-
Koyu Renkliler
Var
-
Hızlı Yıkama 14
Var
-
İndirilen Programlar
Var
-
Leke Çıkarma
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Suda Bekletme
Var
-
Ekstra Durulama
Var
-
Favori
Var
BOYUT
-
Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)
600 x 640 x 850
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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