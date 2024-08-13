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9kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, Beyaz, TurboWash™

Teknik Özellikler

İncelemeler

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9kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, Beyaz, TurboWash™

FH4A8FDNK2

9kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, Beyaz, TurboWash™

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Renk

    Beyaz

KAPASITE

  • Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

GENEL ÖZELLIKLER

  • Dokunmatik LED Ekran

    Var

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1400

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • 6 Motion Direct Drive Motor

    Var

  • Enerji Sınıfı

    A+++

  • Yeni Yıkama Program İndirme

    Var

  • Smart Diagnosis / Akıllı Teşhis

    Var

  • NFC Akılı Telefon İletişimi

    Var

  • Hızlı 14Dk Program

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Kazan Temizleme Özelliği

    Var

  • Geliştirilmiş Kazan Yapısı

    Var

  • Yük Ağırlık Sensörü

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Geniş Kapak

    Var

YIKAMA PROGRAMLARI

  • Gentle Care (Narin +Yünlü)

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Pamuklu

    Var

  • Spor Giysileri

    Var

  • Karışık

    Var

  • Koyu Renkliler

    Var

  • Hızlı Yıkama 14

    Var

  • İndirilen Programlar

    Var

  • Leke Çıkarma

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Favori

    Var

BOYUT

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 640 x 850

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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