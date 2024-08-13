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LG 11 Kg Çamaşır Makinesi ve 10 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 10000 TL İndirim
MEZ64138979_RH10V9AV2W.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_TK_F4Y5EYW0W.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM WM

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG 11 Kg Çamaşır Makinesi ve 10 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 10000 TL İndirim

MEZ64138979_RH10V9AV2W.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_TK_F4Y5EYW0W.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM WM

LG 11 Kg Çamaşır Makinesi ve 10 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 10000 TL İndirim

RH10A.F4Y5
  • FRONT
  • front
  • front view
FRONT
front
front view

Temel Özellikler

  • Çift İnvertörlü Isı Pompası™
  • Antibakteriyel Döngü
  • Sensör Kurutma
  • AI DD™ Özelliği ile Kumaşınızı Algılar ve Yıkama Programını Optimize Eder
  • Buhar Teknolojisi Sayesinde Alerji ve Koku Oluşumunu Önler
  • Aynı Boyutta Daha Büyük Tambur
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ÖZET

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Dimension (mm)

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
TurboWash
Yok

Ana Özellikler

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

11

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 850 x 565

ezDispense

Yok

Buhar

Var

Kırışıklık Azaltma

Yok

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

1100

Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

660 x 890 x 660

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 850 x 565

Ağırlık (kg)

69,0

Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

70,5

Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

620

MALZEME VE YÜZEY

Gövde Rengi

Beyaz

Kapı Tipi

Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

KAPASİTE

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

11

KUMANDA VE EKRAN

Alarmı Erteleyici

3-19 saat

Ekran Tipi

Dokunmatik LED

Kapı Kilidi Göstergesi

Var

ÖZELLİKLER

6 Hareketli DD

Var

AI DD

Var

Tip

Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

Program Sonu Sinyali

Var

Merkez Sistemi

Yok

Çift Kurutma

Yok

Öğe Ekleme

Yok

ezDispense

Yok

Otomatik Yeniden Başlatma

Var

Inverter DirectDrive

Var

Köpük algılama sistemi

Yok

LoadSense

Var

Buhar

Var

Tambur Işığı

Yok

Buhar +

Var

Tesviye Ayakları

Var

Paslanmaz Çelik Tambur

Var

TurboWash360˚

Yok

Kabartmalı İç Tambur

Var

Titreşim sensörü

Var

Tambur Kaldırıcı

Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

Sadece Soğuk

Su Seviyesi

Otomatik

TurboYıkama

Yok

PROGRAMLAR

Yorgan

Var

Pamuk

Var

Bebek Buhar Bakımı

Yok

Allergy Care (yıkama)

Var

Otomatik Yıkama

Yok

Bebek Bakımı

Yok

Bebek Giyim

Yok

Soğuk Yıkama

Yok

Renk Bakımı

Yok

Pamuk +

Yok

Koyu Renkli Yıkama

Yok

Hassas Ürünler

Var

İndirilmiş Döngü

Yok

Boşaltma + Sıkma

Yok

Kolay Bakım

Var

Eko 40-60

Var

Nazik Bakım

Yok

Hijyen

Yok

Yoğun 60

Yok

Karışık (Farklı Kumaşlar)

Var

Dış Mekan

Yok

Hızlı 30

Yok

Hızlı Yıkama

Yok

Tazeleme

Yok

Durulama + Sıkma

Var

Sessiz Yıkama

Yok

Cilt Bakımı

Yok

Hız14

Var

Hızlı Yıkama+Kurutma

Yok

Spor Giyim(Aktif Giyim)

Var

Leke Bakımı

Yok

Buharlı Tazeleme

Yok

Küvet Temizliği

Yok

TurboYıkama 39

Yok

TurboYıkama 49

Yok

TurboYıkama 59

Yok

Pamuk 20°C

Yok

Elde Yıkama

Yok

Kot / Koyu Renkli Yıkama

Yok

Ön Yıkama + Pamuklu

Yok

Hızlı 12

Yok

Hızlı 60

Yok

Durulama

Yok

Sıkma+Tahliye

Yok

Yıkama+Kurulama

Yok

Yün (Elde/Yün)

Yok

EKSTRA SEÇENEKLER

Wi-Fi

Yok

Öğe Ekleme

Yok

Alarm Açık / Kapalı

Var

Çocuk Kilidi

Var

Bitiş Erteleme

Var

Deterjan Seviyesi

Yok

Tambur Işığı

Yok

Ön Yıkama

Var

Uzaktan Başlatma

Yok

Durulama + Sıkma

Var

Durulama +

Var

Yumuşatıcı Seviyesi

Yok

Sıkma

1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

Buhar

Yok

Sıcaklık

Soğuk/20/30/40/60/95℃

Tambur Temizleme

Var

TurboWash

Yok

Yıkama

Yok

Kırışıklık Azaltma

Yok

Soğuk Yıkama

Yok

ezDispense Başlık Temizliği

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Var

Program İndirme

Var

Enerji İzleme

Var

Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

Yok

Tambur Temizleme Fonksiyonu

Yok

Akıllı Eşleştirme

Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

LG TWINWash ile Uyumlu

Yok

BARKOD

Barkod

8806084115188

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (F4Y5EYW0W)
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Türkiye Energy Label 2019(F4Y5EYW0W)
uzatma
Türkiye Information Sheet(F4Y5EYW0W)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Ana Özellikler

Gövde Rengi

Beyaz

Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)

10

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 850 x 660

Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)

A+++

DUAL Inverter Isı Pompası

Var

Otomatik Temizleme Kondenseri

Var

Isı Kaynağı Tipi

Elektrikli Isı Pompası

Çift Taraflı Kapak

Yok

Akıllı Eşleştirme

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

660 x 890 x 702

Ürün Derinliği kapı açıkken 90˚ (mm)

1115

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 850 x 660

Ağırlık (kg)

56,0

Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

60,0

MALZEME VE YÜZEY

Gövde Rengi

Beyaz

Kapı Tipi

Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

KAPASİTE

Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)

10

KUMANDA VE EKRAN

Alarmı Erteleyici

3-19 saat

Ekran Tipi

Düğmeli + Dokunmatik LED

Kapı Kilidi Göstergesi

Var

Rakam Göstergesi

18:88

ÖZELLİKLER

6 Hareketli DD

Yok

AI DD

Yok

Tip

Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

Otomatik Temizleme Kondenseri

Var

Program Sonu Sinyali

Var

Çift Kurutma (EcoHybrid)

Var

DUAL Inverter Isı Pompası

Var

Çift Tüy Filtresi

Var

Su Boşaltma Göstergesi

Var

Isı Kaynağı Tipi

Elektrikli Isı Pompası

İnvertör Motoru

Var

Otomatik Yeniden Başlatma

Yok

Inverter DirectDrive

Yok

Çift Taraflı Kapak

Yok

LoadSense

Yok

Kurutma Sensörü

Var

Tambur Işığı

Var

Tesviye Ayakları

Var

Kabartmalı İç Tambur

Var

ENERJİ

Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)

A+++

PROGRAMLAR

Bebek Giysileri

Yok

Hijyen

Yok

Dış Mekan

Yok

Hızlı 34

Yok

Gömlek 20

Yok

Sentetikler

Yok

Kuruma Süresi

Yok

Yün Yenileme

Yok

AI Kuru

Yok

Alerji Bakımı (kurutma makinesi)

Var

Yatak Takımı Yenileme

Yok

Hacimli Öğe

Yok

Soğuk Hava

Yok

Pamuk

Var

Pamuk +

Var

Hassas

Var

Şişme Ceket Yenileme

Yok

İndirilen Döngü

Var

Yorgan

Var

Ütü İstemeyen

Var

Kot pantolon

Yok

Karışık (Karışık Kumaş)

Var

Hızlı 30

Var

Hızlı Kuruma

Yok

Rafta Kurutma

Var

Yenile

Yok

Cilt Bakımı

Yok

Buhar Hijyeni

Yok

Buharla Yenileme

Yok

Havlular

Var

Sıcak Hava

Var

Yün

Var

Atletik Giyim(Spor Giyim)

Var

EKSTRA SEÇENEKLER

Kırışıklık Önleyici

Var

Kondenser Programı

Var

Tambur Programı

Var

Kurutma Seviyesi

3 Seviye

Favori

Yok

Daha Az Süre

Var

Daha Fazla Süre

Var

Raf Kuruluğu

Yok

Kurutma Süresi

Var

Wi-Fi

Var

Alarm Açık / Kapalı

Var

Çocuk Kilidi

Var

Bitiş Erteleme

Var

Tambur Işığı

Var

Uzaktan Başlatma

Var

Buhar

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Var

Akıllı Eşleştirme

Var

Program İndirme

Var

Enerji İzleme

Var

Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

LG TWINWash ile Uyumlu

Yok

BARKOD

Barkod

8806084650344

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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ENERGY LABEL(RH10V9AV2W)
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PRODUCT FICHE(RH10V9AV2W)
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Türkiye Energy Label 2025(RH10V9AV2W)
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TÜRKİYE FICHE(RH10V9AV2W)
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TÜRKİYE LABEL(RH10V9AV2W)
uzatma
Türkiye Product information sheet 2025(RH10V9AV2W)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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